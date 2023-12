AUXICO ANNONCE LES DÉCISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION RELATIVES AUX PRINCIPAUX ACTIFS ET AU DÉPÔT DES RAPPORTS TECHNIQUES

MONTRÉAL, le 19 déc. 2023 /CNW/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG) (OTCQB: AUXIF) (« Auxico » ou « la Société ») souhaite informer ses actionnaires des priorités établies par son conseil d'administration à sa réunion du 14 décembre 2023 ainsi que des résolutions qu'il a adoptées quant au développement des principaux actifs d'Auxico et aux exigences relatives aux rapports présentés à l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») s'inscrivant dans le programme d'examen de l'information continue.

La Société se concentrera sur le développement du projet Minastyc, réalisé à Puerto Carreño, département de Vichada, en Colombie. Le 17 décembre 2023, les auteurs ont modifié leur rapport d'évaluation technique NI 43-101 sur le projet Minastyc, publié le 28 mars 2022, en fonction des commentaires de l'AMF afin de répondre aux exigences du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »). Notamment, ils ont ajouté et clarifié des renseignements dans les rubriques 1 (Résumé), 6 (Historique), 12 (Vérification des données), 23 (Terrains adjacents), 25 (Interprétation et conclusions) et 26 (Recommandations), et modifié tous les renseignements connexes des rubriques 1 à 14 et 23 à 27. La nouvelle version du rapport a été déposée sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca), sous le profil d'émetteur de la Société, et se trouve aussi sur le site Web de cette dernière (www.auxicoresources.com).

Le deuxième projet sur lequel la Société se penchera est celui de la mine El Benton, située dans la province de Ñuflo de Chávez du département de Santa Cruz, dans l'est de la Bolivie, une ancienne mine en exploitation qui servait à l'exportation de concentrés de tantale et de niobium et contient du lithium, du césium et du rubidium.

Compte tenu de la nouvelle stratégie d'entreprise adoptée et de la priorité accordée au développement de grands projets en Colombie et en Bolivie, le conseil d'administration de la Société a décidé de cesser d'attribuer du capital à la propriété aurifère-argentière Zamora de l'État mexicain du Sinaloa et au projet Massangana de la province brésilienne du Rondônia. Dans le cas de ce dernier, la Société mettra fin à son accord de coentreprise avec la Cooperativa Estanífera de Mineradores da Amazônia Legal Ltda (« CEMAL »). Par conséquent, elle souhaite retirer toute déclaration écrite liée au projet Massangana comprise dans les rapports de gestion et les analyses intermédiaires déposés durant le semestre prenant fin le 30 mai 2022 ainsi que dans sa présentation d'entreprise. La Société avise aussi les investisseurs de ne pas considérer le rapport technique NI 43-101 sur la propriété Zamora comme exact et à jour.

À la demande de l'AMF, la Société a déposé sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) le rapport géologique sur le projet d'extraction de monazite d'Obaye, en République démocratique du Congo (« RDC »), préparé en décembre 2020 pour Central America Nickel Inc. (« CAN ») par Richard Dufour, ing., qui a conclu que le projet est conforme au Règlement 43-101. Le rapport original en français est intitulé « Report des travaux de reconnaissance géologique, projet de la monazite d'Obaye - PE 71 - Territoire de Walikale, Nord-Kivu, République démocratique du Congo ». La Société est la représentante commerciale exclusive de CAN pour l'exportation de monazite (concentrés de terres rares) de la RDC. La Société atteste qu'à sa connaissance et selon les renseignements dont elle dispose, aucun nouveau renseignement matériel, scientifique ou technique ne peut rendre inexactes ou trompeuses la déclaration sur les ressources et réserves minérales ou les conclusions d'une évaluation économique préliminaire. Le rapport se trouve aussi sur le site Web de la Société (www.auxicoresources.com).

Auxico s'est vue imposer une interdiction d'opérations pour manquement aux obligations de dépôt relative à ses valeurs mobilières aux termes de l'article 2 du Règlement 11-103 sur les interdictions d'opérations pour manquement aux obligations de dépôt dans plusieurs territoires, car elle n'a pas déposé les rapports techniques aux termes du Règlement 43-101. La Société a déposé sur SEDAR+ le rapport technique corrigé sur le projet Mynastic et le rapport technique sur le projet de monazite d'Obaye. Elle restera à l'affût et continuera son travail pour se conformer aux lois sur les valeurs mobilières qui s'appliquent.

« signé » « signé » Pierre Gauthier Mark Billings Président et chef de la direction, Président du conseil d'administration, Ressources Auxico Canada inc. Ressources Auxico Canada inc.

