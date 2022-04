MONTRÉAL, le 7 avril 2022 /CNW Telbec/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE : AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer la teneur en or, en platine, en titane, en zirconium et en hafnium des échantillons prélevés dans la zone 50, la zone TA et deux autres zones de la propriété de Minastyc qu'elle contrôle dans le département de Vichada, en Colombie. Ces échantillons proviennent de puits de moins d'un mètre de profondeur et d'une croûte ferrugineuse présente dans plusieurs zones de la propriété. Quatorze échantillons prélevés avaient une teneur de tête moyenne en or de 9,5 g, et de ceux-ci, huit en avaient une de 13,5 g en platine. À titre de référence, voir le tableau ci-dessous.

No d'échantillon No de point de

repère No de

puits Zone Type

d'échantillon Teneur de

tête en or (g/t) Teneur de tête

en platine (g/t) S00357775 0020 MIN-02 TA Gravier grossier 4,59 18,71 S00357776



TA Gravier grossier 5,61 16,41 S00357755 0020 MIN-02 TA (puits principal) Roche 15,00 38,00 S00357777 0031 MIN-03 TA Gravier grossier 7,26 6,32 S00357778 0037 MIN-08 TA Gravier grossier 18,35 12,37 S00357779 0038 MIN009 TA Gravier grossier 29,05 6,92 S00357780 0038 MIN009 TA Gravier grossier 13,36 5,96 S00357781 0023 MIN010 TA Gravier grossier 6,97 / S00357782 0040 MIN011 50 Gravier grossier 12,71 / S00357785 0043 MIN-014 50 Gravier grossier 0,32 / S00357787 0046 MIN-017 50 Gravier grossier 14,00 3,33 S00357789 0048 MIN-019 50 Gravier grossier 2,36 / S00357791 0050 MIN-021

Gravier grossier 1,67 / S00357792 0051 MIN-022

Gravier grossier 1,77 / Teneur moyenne (g/t) 9,50 13,50

Le prix du marché actuel de l'or est de 1 925 $ US par once, et celui du platine, de 952 $ US par once (source : Kitco.com).

La Société est également ravie d'annoncer la découverte de titane (teneur de 24,5 %), de zirconium (teneur de 7,8 %) et de hafnium (2,4 kg) dans des concentrés de fines provenant de divers points d'échantillonnage. À titre de référence, voir le tableau ci-dessous.

No d'échantillon No de

point de

repère No de

puits Zone Type d'échantillon TiO 2

(g/t) ZrO 2

(g/t) HfO 2

(g/t) S00357751 0030 MIN-01 TA Concentré de fines 19,50 3,94 0,17 S00357752 0021

TA Concentré de fines 23,24 5,33 0,08 S00357753 0020 MIN-02 TA Concentré de fines 28,00 7,58 0,16 S00357754 0020 MIN-02 TA Concentré de fines 33,16 12,36 0,39 S00357756 0031 MIN-03 TA Concentré de fines 28,73 7,36 0,15 S00357757 0037 MIN-08 TA Concentré de fines 26,38 5,45 0,10 S00357758 0038 MIN009 TA Concentré de fines 30,22 11,55 0,15 S00357759 0038 MIN009 TA Concentré de fines 23,32 5,61 0,13 S00357760 0023 MIN010 TA 5 g de fines 18,61 26,05 0,67 S00357762 0040 MIN011 50 Concentré de fines 19,20 5,46 0,28 S00357763 0041 MIN012 50 Concentré de fines 22,30 7,08 0,24 S00357764 0042 MIN-013 50 Concentré de fines 23,61 8,00 0,27 S00357765 0043 MIN-014 50 Concentré de fines 29,31 5,59 0,28 S00357766 0044 MIN-015 50 Concentré de fines 26,09 5,20 0,19 S00357767 0046 MIN-017 50 Concentré de fines 16,36 3,09 0,08 Teneur moyenne (g/t) 24,54 7,98 0,22

Le prix du marché actuel du titane est de 3 250 $ US par tonne, celui du zirconium, de 2 215 $ US par tonne, et celui du hafnium, de 1 025 000 $ US par tonne (source : Rare Earth Industry Association).

Le programme d'échantillonnage a été mené par Joel Scodnick, géoscientifique professionnel et personne qualifiée de la Société, qui a récemment rempli un rapport d'évaluation technique NI 43-101 sur la propriété de Minastyc. Les résultats d'échantillonnage ci-dessus viennent modifier l'interprétation de ce rapport et consolider l'information qu'il contient. Les échantillons de gravier grossier et de fines ont été analysés par le laboratoire Alpha 1 de Bogota, en Colombie. La plupart des puits d'exploration où l'on a prélevé des échantillons sont répartis sur une superficie de 2,3 hectares dans la zone TA et de 6,5 hectares dans la zone 50. Ces mesures se fondent sur l'observation directe de la croûte ferrugineuse superficielle, caractérisée par sa couleur rougeâtre (chapeau de fer).

La croûte ferrugineuse, soit une gigantesque formation de fer à lithofaciès sulfuré contenant de l'ilménite et de la pyrite, recouvre plusieurs grandes zones de la propriété de Minastyc. Selon son interprétation d'images satellites récentes, la société Japosat estime que cette croûte, qui présente les mêmes caractéristiques que les quatre zones d'où proviennent les échantillons, mesure 150 hectares. D'après cette interprétation et les observations directes, on peut vraisemblablement estimer que la croûte renferme au moins 250 000 tonnes de matériaux à moins d'un mètre de profondeur dans les zones 50 et TA. La personne qualifiée prévoit effectuer un programme d'échantillonnage détaillé afin de préciser le tout et d'ainsi guider la décision de production. Jusqu'ici, les échantillons semblent avoir une teneur en titane, en zirconium, en hafnium, en or et en platine plutôt homogène et produisent un concentré à teneur élevée. Il est aussi important de noter que la teneur de tête en or de 9,50 g/t et en platine de 13,50 g/t est particulièrement élevée pour ce type d'environnement géologique.

Usage du titane, du zirconium et du hafnium

Ces trois éléments figurent sur la liste des métaux critiques pour la sécurité et l'économie américaine publiée par le Département de l'Intérieur des États-Unis.

Le titane est allié à de nombreux métaux, notamment l'aluminium, le molybdène et le fer. En raison de leur faible densité et de leur résistance aux températures extrêmes, ces alliages servent principalement à la fabrication d'aéronefs, d'astronefs et de missiles. Le titane sert aussi dans le secteur automobile, en particulier pour la fabrication de composants légers et très rigides. Les condensateurs des centrales électriques sont dotés de conduits de titane, très résistants à la corrosion. Enfin, le titane sert dans les usines de dessalement et à protéger la coque des navires, des sous-marins et des structures exposées à l'eau de mer.

Le zirconium sert de matériau de construction résistant à la corrosion dans le secteur du traitement chimique, entrant notamment dans la fabrication des rebouilleurs, des évaporateurs, des réservoirs, des remplissages, des plateaux, des cuves de réacteur, des pompes, des vannes et des tuyaux. On l'utilise aussi pour fabriquer des aimants supraconducteurs, soit des électroaimants servant à produire de l'électricité, ainsi que des instruments chirurgicaux, des ampoules de flash et du verre pour les téléviseurs.

Bon absorbeur de neutrons, le hafnium sert à fabriquer des barres de commande, par exemple pour les sous-marins nucléaires. Il est possible de l'allier à plusieurs métaux, comme le fer, le titane et le niobium. Le hafnium entre aussi dans la fabrication de microprocesseurs, importants composants de divers appareils électroniques tels que les ordinateurs, les téléphones cellulaires et les tablettes. Il se combine à d'autres éléments pour former des composés résistants aux températures extrêmes. L'oxyde de hafnium sert d'isolant électrique dans les micropuces, et les catalyseurs de hafnium sont utilisés dans la polymérisation.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique, en Bolivie et en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web (www.auxicoresources.com) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR (www.sedar.com).

PERSONNE QUALIFIÉE

Le présent communiqué a été vu et approuvé par Joel Scodnick, géoscientifique professionnel et consultant indépendant d'Auxico, à titre de personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101. Les échantillons présentés dans le présent communiqué ont été sélectionnés par la personne qualifiée et sont donc conformes au Règlement 43-101.

Pierre Gauthier Mark Billings Chef de la direction, Ressources Auxico Canada inc. Président, Ressources Auxico Canada inc.

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a pas révisé le présent document et n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de son contenu.

