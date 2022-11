MONTRÉAL, le 14 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») est ravie d'annoncer la nomination de M. Byron King à son conseil d'administration (CA) à titre d'administrateur non dirigeant indépendant, en date du 14 novembre 2022. M. King sera un atout précieux pour le CA, compte tenu de sa remarquable carrière internationale et de son expertise dans le domaine des minéraux critiques, des marchés financiers et des politiques publiques.

M. King a fait ses études en géologie et a obtenu avec mention un diplôme de l'Université Harvard, ainsi que des diplômes d'études supérieures de la Faculté de droit de l'Université de Pittsburgh et de l'U.S. Naval War College. Expert en minéralogie, il possède une connaissance approfondie des métaux des terres rares et des minéraux critiques, ainsi que des politiques gouvernementales. M. King a servi dans la marine américaine et a tenu le rôle de conseiller sur les politiques énergétiques nationales au Département de la défense des États-Unis.

Dans les mots de Frederick Kozak, président et chef de la direction d'Auxico : « Au nom d'Auxico, je suis très heureux de souhaiter chaleureusement la bienvenue à M. King. Son expérience complétera avantageusement le CA dans sa capacité à représenter les intérêts de la Société dans son expansion mondiale comme fournisseur majeur de minéraux critiques et de terres rares. L'année qui vient s'annonce prometteuse : nous travaillerons à atteindre d'importants jalons dans l'exploration et le développement de nos zones à potentiel élevé au Brésil et en Colombie. Or, un CA expérimenté et renommé fait partie de la stratégie à long terme d'Auxico pour accroître l'accessibilité et l'exposition de la Société à un plus vaste public et faire connaître ses avancées dans les marchés mondiaux ».

Auxico annonce par la même occasion la démission de M. Sheldon Inwentash de son poste au CA, à compter du 14 novembre 2022. La Société remercie M. Inwentash du temps, du travail et des contributions apportés durant son mandat. « Je crois fermement au potentiel des actifs de la Société et j'ai confiance en son équipe de gestion. Auxico se trouve à un moment charnière de son évolution en tant que commerçant de minerais d'expédition directe et concepteur de projets, et je compte continuer à soutenir la stratégie de la Société en tant que conseiller et actionnaire », explique M. Inwentash.

Mark Billings, président du CA, déclare : « Au nom du conseil d'administration, je me réjouis d'accueillir Byron King à Auxico; ses connaissances, ses perspectives et ses expériences seront fort profitables à la Société à un moment déterminant de son évolution. La nomination de M. King s'inscrit parfaitement dans nos démarches pour consolider le CA et l'équipe de gestion en y intégrant des acteurs accomplis et reconnus du secteur minier ».

Le CA aimerait remercier les actionnaires de leur soutien sans faille envers Auxico et le développement de ses projets dans divers territoires.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal dont les actions se négocient sur la Bourse de valeurs canadiennes (CSE) sous le symbole AUAG. Elle se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique, en Bolivie et en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web (www.auxicoresources.com) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR (www.sedar.com).

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Frederick Kozak Mark Billings Président et chef de la direction Président du conseil d'administration Ressources Auxico Canada inc. Ressources Auxico Canada inc. [email protected] [email protected] Tél. : 1 403 606-3165 Tél. : 1 514 296-1641

