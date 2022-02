AUXICO ANNONCE LA CRÉATION D'UNE COENTREPRISE POUR UNE PROPRIÉTÉ DE TERRES RARES EN BOLIVIE

MONTRÉAL, le 2 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer qu'à la lumière d'un récent programme d'échantillonnage mené par Joel Scodnick, la personne qualifiée d'Auxico, la Société a décidé de signer un accord de coentreprise pour l'acquisition d'une participation de 70 % dans la propriété de Luz Angelica, située à Concepción, une municipalité de la province de Ñuflo de Chavez, dans le département de Santa Cruz, en Bolivie. Le récent contrôle préalable a permis de confirmer la présence de filons de pegmatite contenant une minéralisation de lithium, des minéralisations à forte teneur en césium et en rubidium, et différentes terres rares. Les résultats des analyses sélectionnées sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Échantillon Teneur en lithium (ppm) Teneur en césium (ppm) Teneur en rubidium (ppm) Teneur en néodyme (ppm) Teneur en yttrium (ppm) Teneur en dysprosium (ppm) Teneur en gadolinium (ppm) Teneur en praséodyme (ppm) S00357807 348,91 1 019,73 56,07 530,97 9,05 2,45 2,88 4,66 S00357810 10,30 2,25 33,42 594,46 25,17 5,27 5,20 451,82 S00357811 < Seuil de détection 3,88 11,08 378,91 4 354,87 308,17 164,05 199,66 S00357816 1 475,87 100,60 2 694,27 530,09 8,71 1,72 1,41 119,08

Aux dires de M. Scodnick : « À Luz Angelica, nous avons constaté la présence d'un réseau de filons de pegmatite, principalement composés de lépidolite et de quartz, dans des intrusions granitiques, et qui comporte une forte teneur en lithium, en césium et en rubidium - encore inégalée dans la région, à ma connaissance. C'est là une découverte très importante. Plusieurs parties du puits visité présentaient de grandes concentrations de lépidolite, le minerai qui contient le lithium. L'échantillon no AS00357807, qui comportait une teneur élevée en césium (un peu plus de 1 kg/t), a été extrait d'un filon de quartz ne présentant aucun lépidolite visible, mais ayant malgré cela une teneur en lithium de 348 g/t. L'échantillon no S00357816, qui a été extrait d'une masse de lépidolite située hors de la zone du puits, comportait aussi une forte teneur en lithium, soit 1,476 kg/t. Nous planifions actuellement la prochaine phase d'exploration, qui comprendra probablement la cartographie détaillée du puits, l'échantillonnage de rainure, la cartographie géologique du reste de la propriété ainsi qu'un levé géophysique. »

Cette propriété d'une superficie de 825 ha est classée comme une concession d'exploitation aux termes des lois de la Bolivie. La Société a versé un paiement unique de 103 000 $ US pour les travaux effectués sur la propriété à ce jour. Elle pourra aussi acquérir une participation de 15 % supplémentaire dans la coentreprise contre un montant de 500 000 $ CA. Auxico fournira la totalité du capital requis pour les opérations techniques, l'exploration, l'exploitation, la concentration, le transport et la commercialisation des minerais de la propriété.

Utilisations du césium et du rubidium

Les applications du césium sont essentielles aux technologies modernes, notamment à certaines avancées dans les domaines des soins de santé, de la défense et de la 5G. Les « étalons de fréquence au césium » servent à mesurer le temps avec exactitude, ce qui signifie que le césium est un élément nécessaire pour les réseaux mobiles, l'Internet et les systèmes GPS. La teneur moyenne en césium dans les échantillons ci-dessus est de 281 g/t, et son prix actuel est de 79 $ US par gramme.

Le rubidium est utilisé dans les turbines à vapeur, les tubes à vide, les cellules photoélectriques, les horloges atomiques et certains types de verre, ainsi que pour la production de superoxyde par la combustion d'oxygène, et avec des ions potassium pour plusieurs utilisations biologiques. La teneur moyenne en rubidium dans les échantillons ci-dessus est de 698 g/t, et son prix du marché actuel est de 25 $ US par gramme.

Le césium et le rubidium ne sont pas extraits aux États-Unis : les métaux et leurs composés sont produits à partir de minerais importés. Ils figurent tous deux sur la liste des métaux critiques publiée par le Département de l'Intérieur des États-Unis.

Les échantillons de la propriété de Luz Angelica ont été analysés par Impact Global Solutions, à Delson.

Le présent communiqué a été vu et approuvé par Joel Scodnick, géoscientifique professionnel et consultant indépendant d'Auxico, à titre de personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique, en Bolivie et en République démocratique du Congo.

