MONTRÉAL, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG, OTCQB: AUXIF) (« Auxico » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer que Central America Nickel (« CAN ») a fait l'acquisition majeure de 7 millions d'actions ordinaires et de 3 millions de bons de souscription auprès d'Auxico; les bons ont un prix de levée de 0,15 $ CA et une durée de trois ans. Société minière et technologique canadienne ayant des directeurs et des gestionnaires en commun avec Auxico, CAN est un investisseur à long terme qui s'intéresse aux projets hautement prospectifs de la Société en Colombie et au Brésil, en raison de leur importance stratégique et de l'ampleur de leurs dépôts de métaux du groupe des terres rares et d'autres minéraux critiques. Suivant cette transaction, CAN possède désormais 7 550 000 actions et 4 275 000 bons de souscription d'Auxico.

Pierre Gauthier, président et chef de la direction d'Auxico, demeure un actionnaire important - possédant plus de 5 millions de parts de la Société -, de sorte que la direction continue de travailler dans l'intérêt des actionnaires. M. Gauthier avait notamment acquis 2 millions d'actions ordinaires d'Auxico auprès de CAN au coût unitaire de 0,50 $ CA le 28 décembre 2022, une transaction répertoriée en bonne et due forme dans le SEDI (www.sedi.ca).

Ce communiqué est publié en application du Règlement 62-104 sur les offres publiques d'achat et de rachat et du Règlement 62-103 sur le système d'alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d'initiés. Avec cette acquisition majeure, CAN détiendra 8,17 % des actions ordinaires d'Auxico émises et en circulation. Si elle se prévalait de tous ses bons, cette proportion augmenterait à 12,23 % après dilution partielle. L'acquisition s'est faite à des fins d'investissement.

Conformément aux lois applicables sur les valeurs mobilières, CAN peut, de temps à autre et à tout moment, acquérir des actions supplémentaires ainsi que tout autre valeur ou acte instrumentaire d'Auxico (« valeurs mobilières »), tels des capitaux propres ou empruntés, sur le marché ouvert ou autrement. Elle se réserve aussi le droit de se défaire d'une partie ou de l'ensemble de ses valeurs mobilières sur le marché ouvert ou autrement, de temps à autre et à tout moment, ainsi que de procéder à des transactions semblables en lien avec lesdites valeurs mobilières, cela selon les conditions du marché, les affaires et les perspectives d'Auxico et d'autres facteurs pertinents.

Un rapport sur cette acquisition sera soumis par voie électronique à toutes les commissions des valeurs mobilières qui ont autorité sur Auxico et sera mis en ligne publiquement dans le SEDAR (www.sedar.com).

Conjointement avec Central America Nickel inc., la Société a soumis au Fonds stratégique pour l'innovation (FSI) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada une demande de financement pour la construction de deux usines de traitement et de raffinage de minéraux critiques et de métaux du groupe des terres rares à Sorel, au Québec. L'objectif du FSI au titre de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, pour laquelle près de 4 milliards de dollars sont prévus au budget 2022, est de stimuler l'innovation pour le progrès national en finançant les grands projets et les écosystèmes nationaux de l'innovation afin d'accélérer les investissements dans les projets de minéraux critiques. Le bureau de François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a récemment indiqué que les projets financés devront se concentrer sur le traitement, la production et le recyclage de ces minéraux, avec une préférence pour les projets miniers offrant une innovation exceptionnelle et une grande intégration verticale pour dynamiser les chaînes de valeur intérieures et créer une économie plus durable et plus concurrentielle.

Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal dont les actions se négocient sur la Bourse de valeurs canadiennes (CSE) sous le symbole AUAG, et sur le marché OTCQB sous le symbole AUXIF. Elle se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique et en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web (www.auxicoresources.com) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site du SEDAR (www.sedar.com).

Pierre Gauthier Mark Billings Président et chef de la direction, Président du conseil d'administration, Ressources Auxico Canada inc. Ressources Auxico Canada inc.



La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a pas révisé le présent document et n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de son contenu.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué. Ni elle ni son fournisseur de services de réglementation (au sens des politiques de la CSE) n'assument quelque responsabilité que ce soit quant à la pertinence ou à l'exactitude de celui-ci.

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs ». Ces énoncés sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les rendements, les réalisations ou les résultats réels de la Société et les rendements, réalisations ou résultats attendus exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés prospectifs.

Bien que la Société croie, à la lumière de l'expérience de ses dirigeants et administrateurs, de la situation actuelle, des développements attendus et d'autres facteurs jugés appropriés, que les attentes reflétées dans les énoncés prospectifs présentés ici sont raisonnables, il ne convient pas de s'y fier indûment, car la Société ne peut donner aucune assurance quant à leur concrétisation. Employés dans ce communiqué, les mots « estimation », « projet », « conviction », « anticiper », « intention », « attente », « planifier », « prévoir », « pourrait » ou « devrait », leur pendant négatif, leurs dérivés ou des termes semblables révèlent qu'il s'agit d'un énoncé prospectif. Les énoncés et renseignements prospectifs contenus dans ce communiqué portent notamment sur les études prévues, le programme de forage et le développement des projets Minastyc ou Massangana, ainsi que sur le programme d'échantillonnage, les indications et d'autres projets miniers et prometteurs connexes, relatifs aux activités de la Société au Brésil, en Colombie ou en République démocratique du Congo. Ces énoncés et renseignements reflètent la vision actuelle de la Société. Des risques et incertitudes pourraient causer un écart important entre les résultats réels et ceux qui sont envisagés ici.

Par leur nature même, les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les rendements, les réalisations ou les résultats réels de la Société et ceux exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs décrits aux présentes reflètent les attentes de la Société à la date du présent communiqué et pourraient subir des modifications après cette date. Le lecteur ne doit pas accorder une importance indue à ces déclarations ni s'y fier à une date ultérieure. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs si les convictions, estimations et opinions de la direction ou d'autres facteurs étaient appelés à changer.

La Société prévient les investisseurs qu'aucun énoncé prospectif qu'elle a publié ne garantit de résultats ou de réalisations, et que les résultats réels peuvent s'écarter considérablement de ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs en raison de divers facteurs de risque. Ces facteurs comprennent notamment les incertitudes découlant de la pandémie de COVID-19, la situation économique générale et la situation des marchés financiers. Le lecteur est invité à consulter une analyse plus approfondie de ces facteurs de risque et de leurs conséquences potentielles, dans les dossiers publics de la Société dans le SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. À moins d'y être tenue par les lois sur les valeurs mobilières, la Société nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

