Auxico annonce l'achat d'une nouvelle propriété en Colombie

MONTRÉAL, le 8 déc. 2021 /CNW/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a acquis les droits de superficie d'Agualinda, une propriété de 1 293 ha située à Puerto Carreño, dans le département de Vichada, en Colombie. Cette propriété jouxte celle de Mynastic, achetée par la Société en décembre 2020 et ayant fait l'objet de plusieurs communiqués annonçant la découverte de terres rares, de tantale, d'étain et de métaux du groupe platine. Auxico y a en effet découvert des concentrés à teneur élevée en terres rares, qui avaient un contenu total d'oxydes de terres rares de 56,87 % dans les concentrés, ainsi qu'une deuxième source à 1,6 km de la première (concentrés au contenu total d'oxydes de terres rares de 55,03 % dans les concentrés). Cet achat augmente considérablement la superficie occupée par la Société en Colombie, qui passe de 189 à 1 482 ha. Les deux propriétés maintenant contrôlées par Auxico se trouvent dans une zone stratégique pour le tantale, le niobium et les terres rares qui a été définie par le gouvernement colombien pour leurs potentiels.

Conformément à l'accord conclu, Auxico paiera aux vendeurs un prix d'achat de trois cent quinze mille dollars américains (315 000 $ US) ainsi que des frais annuels de cent mille dollars américains (100 000 $ US) pendant trois ans suivant la signature de l'entente.

La propriété d'Agualinda a fait l'objet d'une étude d'interprétation d'images satellites (étude de télédétection) par intelligence artificielle qui a permis de relever 20 cibles d'échantillonnage et d'exploration présentant les mêmes caractéristiques que celles de la propriété de Mynastic.

Comme elle l'a annoncé précédemment, Auxico a conclu un protocole d'entente lui attribuant 70 % des droits sur des terrains de 20 000 ha appartenant à la communauté autochtone Guacamayas-Maipore, pour l'exploitation de sables industriels (minerai de tantale). La Société a déjà annoncé la découverte d'une teneur élevée en métaux de terres rares à une distance de 9 km de la propriété qu'elle contrôle (contenu total d'oxydes de terres rares de 63,21 % dans les concentrés), dans la zone de permis détenue par la communauté autochtone dans le département de Vichada. Voir à ce sujet nos communiqués du 28 mai et du 25 août 2021.

Les propriétés longent le fleuve Orénoque, qui sépare la Colombie et le Venezuela, et sont idéalement situées à seulement 10 km de l'aéroport de Puerto Carreño.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique, en République démocratique du Congo et en Bolivie.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web ( www.auxicoresources.com ) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR ( www.sedar.com ).

PERSONNE QUALIFIÉE

Le présent communiqué a été vu et approuvé par Joel Scodnick, géoscientifique professionnel et consultant indépendant d'Auxico, à titre de personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101.

Avis : Les échantillons de la Colombie dont il est question dans le présent communiqué n'ont pas été sélectionnés sous la supervision de la personne qualifiée et ne sont donc pas conformes au Règlement 43-101. La personne qualifiée a récemment visité la propriété de Mynastic, a récolté des échantillons à différents endroits et a validé les résultats à sa satisfaction.

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Pierre Gauthier, Chef de la direction, Ressources Auxico Canada inc.
Mark Billings, Président, Ressources Auxico Canada inc.

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a pas révisé le présent document et n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de son contenu.

Pierre Gauthier, Chef de la direction, Ressources Auxico Canada inc.; Mark Billings, Président, Ressources Auxico Canada inc.