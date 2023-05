MONTRÉAL, le 1er mai 2023 /CNW/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG) (OTCQB: AUXIF) (« Auxico » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer les résultats des essais métallurgiques réalisés sur les concentrés de terres rares provenant de la propriété de Minastyc; voir le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1

Formule Nd 2 O 3 Pr 6 O 11 Dy 2 O 3 Y 2 O 3 La 2 O 3 CeO 2 Sm 2 O 3 Gd 2 O 3 Er 2 O 3 Teneur (%) 8,73 2,02 0,77 0,92 6,56 26,58 1,86 0,79 0,38

Le matériau entrant ci-dessus a été transformé en concentrés de terres rares légers et lourds, comme l'indique le tableau 2. Les essais métallurgiques ont été effectués par le laboratoire Coalia à Thetford Mines (Québec) au moyen de divers procédés de lixiviation assistés par ultrasons et par calcination à diverses étapes. Les résultats démontrent la capacité de produire des concentrés commerciaux de terres rares légers et lourds.

Tableau 2



Nd Pr Dy Tb Y La Ce Sm Gd Er Éléments de terres rares légers (%) 46,9 14,0 1,0 0,49 1,1 23,1 1,3 8,7 2,8 0,2 Éléments de terres rares lourds (%) 14,9 0,0 16,1 3,42 12,4 0,0 8,5 9,8 10,3 7,5

Parmi les éléments de terres rares légers, la teneur en néodyme de 46,9 % représente une concentration 5 fois supérieure à celle dans le minerai d'origine, et celle du praséodyme, 7 fois supérieure; le prix du marché actuel de l'oxyde de néodyme est d'environ 48 000 $ US par tonne (selon l'Institut des terres et des métaux rares, en date du 19 avril 2023). Pour ce qui est des éléments de terres rares lourds, le dysprosium est 20 fois plus concentré que dans le matériau entrant; le prix du marché actuel de l'oxyde de dysprosium est d'environ 280 000 $ US par tonne, et celui de l'oxyde de terbium est de 588 000 $ US par tonne (toujours selon l'Institut des terres et des métaux rares, en date du 19 avril 2023). Les concentrés de terres rares légers et lourds au tableau 2 seront soumis à d'autres essais métallurgiques pour produire des éléments de terres rares par la chimie de ligand. Les résultats initiaux indiquent une récupération de néodyme, de praséodyme, de samarium et de gadolinium de 99 %.

D'après Jack Lifton, conseiller de la Société, « la teneur en néodyme et en praséodyme dans les concentrés de terres rares légers et en terbium et en dysprosium dans les concentrés de terres rares lourds obtenue par ces procédés font de ces concentrés des produits commerciaux idéaux pour les aimants dans les batteries de véhicules électriques. »

La transition vers des systèmes d'énergie propre et une économie verte fera augmenter considérablement la demande en minerais. Le secteur de l'énergie, et plus particulièrement celui des batteries, des aimants et des technologies avancées, est au cœur de la transition énergétique, et les minéraux critiques en sont le fondement. Le gouvernement colombien s'est donné pour objectif de prioriser la transition énergétique, et avec les contraintes d'approvisionnement mondiales pesant sur ces minéraux, la production potentielle d'Auxico sur la propriété de Minastyc pourrait jouer un rôle de premier plan.

Les travaux présentés ci-dessus ont été effectués par Central America Nickel inc. (CAN); des demandes de brevet pour ce nouveau procédé d'essai seront déposées sous peu. D'après un accord de licence entre CAN et Auxico, cette dernière a le droit d'utiliser les technologies et les procédés exclusifs de CAN sur les propriétés qu'elle détient ou contrôle.

Personne qualifiée

M. Ricardo Sierra, titulaire d'un baccalauréat ès sciences, membre de l'Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM 3078246) et personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101, a révisé et approuvé les données scientifiques et techniques contenues dans le présent communiqué et liées au projet à Minastyc, dans le Vichada (Colombie). M. Sierra sert de consultant technique indépendant pour Ressources Auxico Canada inc.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique et en République démocratique du Congo. Elle est inscrite à la Bourse des valeurs canadiennes (CSE) sous le symbole AUAG et se négocie sur le marché OTCQB sous le symbole AUXIF.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web (www.auxicoresources.com) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR (www.sedar.com).

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs ». De tels énoncés sont assujettis à des risques connus ou inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les rendements, les réalisations ou les résultats réels de la Société et les rendements, réalisations ou résultats attendus exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés prospectifs.

Même si la Société croit, à la lumière de l'expérience de ses dirigeants et administrateurs, de la situation actuelle, des développements attendus et d'autres facteurs jugés appropriés, que les attentes reflétées dans les énoncés prospectifs présentés ici sont raisonnables, il ne convient pas de s'y fier indûment, parce que la Société ne peut donner aucune assurance quant à leur concrétisation. Employés dans ce communiqué, les mots « estimation », « projet », « conviction », « anticiper », « intention », « attente », « planifier », « prévoir », « pourrait » ou « devrait », leur pendant négatif, leurs variantes ou des termes semblables révèlent qu'il s'agit d'un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs et renseignements contenus dans ce communiqué portent notamment sur les études prévues, le programme de forage et le développement des projets Minastyc ou Massangana, leur programme d'échantillonnage, leurs indications et d'autres projets miniers et zones prometteuses connexes, relatifs aux activités de la Société au Brésil, en Colombie ou en République démocratique du Congo. Ces énoncés et renseignements reflètent la vision actuelle de la Société. Des risques et incertitudes pourraient causer un écart important entre les résultats réels et ceux qui sont envisagés ici.

Par leur nature même, les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus ou inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les rendements, les réalisations ou les résultats réels de la Société et ceux exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs décrits aux présentes reflètent les attentes de la Société à la date de ce communiqué et pourraient subir des modifications après cette date. Le lecteur ne doit pas accorder une importance indue à ces déclarations ni s'y fier à une date ultérieure. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs si les convictions, estimations et opinions de la direction ou d'autres facteurs étaient appelés à changer.

La Société prévient les investisseurs qu'aucun énoncé prospectif qu'elle a publié ne garantit de résultats ou de réalisations, et que les résultats réels peuvent s'écarter considérablement de ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs en raison de divers facteurs de risque. Ces facteurs comprennent notamment les incertitudes découlant de la pandémie de COVID-19, ainsi que la situation économique générale et la situation des marchés financiers. Le lecteur est invité à consulter une analyse plus approfondie de ces facteurs de risque et de leurs conséquences potentielles dans les dossiers publics de la Société sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. À moins d'y être tenue par les lois sur les valeurs mobilières, la Société nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

