AUXICO ACQUERRA 85 % DE LA SOCIÉTÉ MINERA EL BENTON S.R.L., EN BOLIVIE

El Benton est une ancienne mine en exploitation pour laquelle l'on possède encore tous les permis nécessaires. Elle servait à l'exportation de concentrés de tantale et de niobium (voir tableau 1) :

L'échantillon MMV01, prélevé de concentrés commerciaux exportés, contenait 48,97 % de niobium et 22,25 % de tantale.

Lors d'une campagne d'« échantillonnage sous forme de fragments » cumulative, 23 échantillons ont été prélevés sur une étendue longitudinale de 1 km. L'un des échantillons sélectionnés contenant du lépidolite avait une teneur en lithium de 1,31 % .

. L'échantillon MMM01 a été soumis à une série d'essais métallurgiques, dont des techniques de séparation magnétique et optique, qui ont produit quatre concentrés différents et ont confirmé une teneur totale en oxyde de terres rares supérieure à 54 % , y compris une teneur en néodyme de 10,77 %, une teneur en gadolinium de 4,68 % et une teneur en dysprosium de 0,49 %. Au cours du processus de séparation optique, la teneur totale en oxyde de terres rares de l'échantillon MMM01 a augmenté de 17,58 à 54,42 % . La teneur en niobium de l'échantillon MMM01 a augmenté de 18,68 % à 43,69 % , et celle en tantale, de 8,01 % à 19,21 % .

, y compris

L'objectif d'Auxico est de remettre en service cette mine pour la production de concentrés de niobium et de tantale commerciaux, de déterminer le potentiel en lithium de la propriété et de procéder à un triage optimal afin de créer les concentrés d'éléments nécessaires à la transition énergétique.

L'échantillon MMV01 a été prélevé à partir de concentrés exportés en Allemagne en 2013 par Minera Monteverde, ancienne détentrice des droits de la mine El Benton. Les résultats indiquaient une forte corrélation avec l'échantillon MMM01, prélevé de la propriété de El Benton en 2021.

Auxico utilise sous licence la technologie d'extraction assistée par ultrasons en instance de brevet UAEx, une technique de balayage du pH (recherche menée en collaboration avec le centre de recherche Coalia, au Québec) qui élimine la radioactivité de l'uranium et du thorium des concentrés et qui devrait fonctionner également sur les concentrés boliviens. Ce procédé ultrasonique est une façon plus verte et plus efficace de séparer la matière que l'extraction au solvant habituelle, même pour la séparation des matières indésirables des concentrés.

« Ce procédé améliore l'extraction des métaux du minerai à l'échelle industrielle, avec une capacité actuelle maximale, dans le cadre du projet pilote, d'environ 2 à 5 tonnes métriques de latérite et de monazite par jour, respectivement. C'est une technologie applicable à l'échelle commerciale. La production de métaux compte pour environ 10 % des émissions de GES mondiales, faisant de ce secteur l'un des plus urgents à décarboniser. La technologie UAEx est une forme d'intensification du processus, qui rassemble une foule d'approches innovatrices visant à améliorer l'efficacité du processus et à offrir des possibilités de substitution des matières premières et de transition énergétique, particulièrement pour l'électrification du secteur chimique. Les avantages sont les suivants : économies d'énergie entre 20 % et 80 %, réduction des dépenses en capital et d'exploitation allant de 20 % à 80 %, réduction des stocks de produits chimiques de 10 à 1 000 fois et amélioration significative du rendement et de la sélectivité », explique Daria C. Boffito, ing., Ph. D., professeure agrégée, titulaire de la chaire de recherche en électrification des procédés intensifiés et catalyse (EPIC), Polytechnique Montréal. Auxico réalise actuellement avec Polytechnique Montréal deux projets de recherche sur l'extraction et la récupération des minéraux critiques à partir de résidus de minerais, et sur la technologie de reconnaissance moléculaire en continu pour la séparation sélective d'éléments de terres rares.

Une visite de la mine El Benton effectuée par des géologues qualifiés de la Société a mené au prélèvement de 14 échantillons de surface et à la découverte de structures de pegmatite contenant du lithium sur une distance de 1 km. Une certaine quantité de lithium contenue dans les blocs de lépidolite a également indiqué des teneurs extrêmement élevées en minéraux critiques; une masse rocheuse d'une tonne tombée d'une structure murale contenait du lépidolite fortement concentré en Li et en Rb, avec des teneurs de 1,92 à 2,02 kg/tonne de lithium, 8,3 à 9,6 kg/tonne de rubidium, 0,45 kg/tonne de gallium, 0,89 kg/tonne de césium et 0,59 kg/tonne de néodyme (no d'échantillon : S00357812, S00357813), et une pegmatite de tourmaline de 0,16 kg/tonne de scandium (no d'échantillon : S00357805; voir tableau 3). Une analyse avec du plasma inductif (ICP) réalisée par le laboratoire canadien Impact Global Solutions a montré que les échantillons affleurants prélevés de la mine El Benton comprenaient des teneurs de 1,31 % de lithium, de 6,76 % d'yttrium, de 11,73 % de molybdène, de 0,16 % de dysprosium, de 0,31 % de néodyme, de 0,36 % de samarium, de 0,11 % de terbium et de 0,59 % d'ytterbium.

Description de la transaction

Le protocole d'entente a été exécuté avec le représentant légal de Empresa Minera El Benton s.r.l., propriétaire de la mine El Benton détenant les droits exclusifs des concessions de Monte Verde inscrites auprès de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) de Bolivie. La mine El Benton compte neuf concessions minières (no d'inscription 6-05-1500795-0130-21 et déclaration nationale d'adéquation environnementale no 071102/02/DDA/1998/12). Monte Verde compte 20 concessions minières (no d'inscription 1001759 et no d'inscription national 711-03342). Ces concessions se situent à environ 60 km de la ville de San Javier, avec accès routier à la ville de Santa Cruz (environ 200 km), où se trouve un aéroport international.

Le protocole d'entente implique un paiement initial de 40 000 $ US et un paiement de 100 000 $ US à l'obtention des permis d'exploitation minière et environnementaux, actuellement en processus de renouvellement. Auxico gardera 85 % des parts de la mine El Benton, incluant tous les droits d'exploitation minière, les titres, les inscriptions et les permis applicables. Auxico gardera de même 85 % des profits sous la forme d'une coentreprise (15 % des profits iront au propriétaire actuel) pour l'exploitation et la commercialisation de la mine El Benton, et la même part de profits dans la coentreprise pour l'exploitation et la commercialisation des concessions de Monte Verde, en fournissant le capital nécessaire à l'exploitation des propriétés, y compris l'exportation et la vente de tantale, de niobium, de lithium et d'autres concentrés de minéraux critiques extraits de ces concessions.

Une étude complète de délimitation de la portée nommée « Proposition de construction d'une raffinerie de minéraux critiques » datée du 19 octobre 2021 a été préparée par Auxico à la lumière des résultats de ces propriétés.

Personne qualifiée

M. Ricardo Sierra, titulaire d'un baccalauréat ès sciences, membre de l'Australasian Institute of Mining and Metallurgy (AusIMM 3078246) et personne qualifiée aux termes du Règlement 43-101, a révisé et approuvé les données scientifiques et techniques contenues dans le présent communiqué. M. Sierra sert de consultant technique indépendant pour Ressources Auxico Canada inc.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal dont les actions se négocient sur la Bourse de valeurs canadiennes (CSE) sous le symbole AUAG, et sur le marché OTCQB sous le symbole AUXIF. Elle se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique et en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web (www.auxicoresources.com) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

« signé » « signé »



Pierre Gauthier Mark Billings Ressources Auxico Canada inc. Ressources Auxico Canada inc. [email protected] [email protected] Tél. : 1 514 299-0881 Tél. : 1 514 296-1641



La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a pas révisé le présent document et n'assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude de son contenu.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu de ce communiqué. Ni elle ni son fournisseur de services de réglementation (au sens des politiques de la CSE) n'assument quelque responsabilité que ce soit quant à la pertinence ou à l'exactitude de celui-ci.

Le présent communiqué contient des « énoncés prospectifs ».Ces énoncés sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les rendements, les réalisations ou les résultats réels de la Société et les rendements, réalisations ou résultats attendus exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés prospectifs.

Bien que la Société croie, à la lumière de l'expérience de ses dirigeants et administrateurs, de la situation actuelle, des développements attendus et d'autres facteurs jugés appropriés, que les attentes reflétées dans les énoncés prospectifs présentés ici sont raisonnables, il ne convient pas de s'y fier indûment, car la Société ne peut donner aucune assurance quant à leur concrétisation. Employés dans ce communiqué, les mots « estimation », « projet », « conviction », « anticiper », « intention », « attente », « planifier », « prévoir », « pourrait » ou « devrait », leur pendant négatif, leurs dérivés ou des termes semblables révèlent qu'il s'agit d'un énoncé prospectif. Les énoncés et renseignements prospectifs contenus dans ce communiqué portent notamment sur les études prévues, le programme de forage et le développement des projets Minastyc, Massangana, El Bento ou Monte Verde, ainsi que sur le programme d'échantillonnage, les indications et d'autres projets miniers et prometteurs connexes, relatifs aux activités de la Société au Brésil, en Colombie, en Bolivie ou en République démocratique du Congo. Ces énoncés et renseignements reflètent la vision actuelle de la Société. Des risques et incertitudes pourraient causer un écart important entre les résultats réels et ceux qui sont envisagés ici.

Par leur nature même, les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui pourraient entraîner un écart important entre les rendements, les réalisations ou les résultats réels de la Société et ceux exprimés ou sous-entendus dans lesdits énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs décrits aux présentes reflètent les attentes de la Société à la date du présent communiqué et pourraient subir des modifications après cette date. Le lecteur ne doit pas accorder une importance indue à ces déclarations ni s'y fier à une date ultérieure. La Société ne s'engage pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs si les convictions, estimations et opinions de la direction ou d'autres facteurs étaient appelés à changer.

La Société prévient les investisseurs qu'aucun énoncé prospectif qu'elle a publié ne garantit de résultats ou de réalisations, et que les résultats réels peuvent s'écarter considérablement de ceux qui figurent dans les énoncés prospectifs en raison de divers facteurs de risque. Ces facteurs comprennent notamment les incertitudes découlant de la pandémie de COVID-19, la situation économique générale et la situation des marchés financiers. Le lecteur est invité à consulter une analyse plus approfondie de ces facteurs de risque et de leurs conséquences potentielles, dans les dossiers publics de la Société dans le SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca. À moins d'y être tenue par les lois sur les valeurs mobilières, la Société nie expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

SOURCE Auxico Resources Canada Inc.

Renseignements: Pierre Gauthier, Président et chef de la direction, Ressources Auxico Canada inc., [email protected], Tél. : 1 514 299-0881; Mark Billings, Président du conseil d'administration, Ressources Auxico Canada inc., [email protected], Tél. : 1 514 296-1641