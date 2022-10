MONTRÉAL, le 27 oct. 2022 /CNW/ - Ressources Auxico Canada inc. (CSE: AUAG) (« Auxico » ou « la Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a signé un accord de coentreprise pour le commerce de minerai à forte teneur en étain en Colombie, accord lui attribuant 70 % des profits pour les ventes de minerai d'étain conclues avec Gracor S.A.S. (« Gracor »). Cet accord touche une quantité considérable d'étain et représente une nouvelle source potentielle de revenus durables pour la Société, l'objectif étant l'exportation d'au moins 100 tonnes par mois de minerai à teneur en étain moyenne de plus de 65 %, qui pourrait commencer dès la fin décembre 2022. Le cours d'achat sur 3 mois pour une tonne d'étain est d'environ 18 400 dollars américains à la Bourse des métaux de Londres en date du 26 octobre 2022.

Gracor a comme activité principale l'achat d'étain auprès de la communauté autochtone du département du Vichada, en Colombie. Gracor achète du minerai à forte teneur en étain extrait de sables alluvionnaires à la surface de propriétés à proximité de la propriété de Minastyc d'Auxico, dans le Vichada. Auxico fournira à Gracor les fonds de roulement nécessaires pour faire davantage d'achats directs et fera la vente d'étain conformément aux normes internationales, aux accords d'enlèvement en vigueur - y compris celui conclu avec Cuex Metal AG récemment annoncé (voir le communiqué du 23 août 2022) - et aux autres ententes commerciales en cours de négociation.

Comme annoncé en juin 2021, Auxico a découvert une zone à forte teneur en étain et en tantale renfermant également du titane, du niobium, du scandium et du hafnium sur sa propriété de Minastyc grâce à un programme d'échantillonnage dans des puits (voir le Tableau 1 du communiqué du 24 juin 2021). Les échantillons de la zone à forte teneur en étain et en tantale ont été recueillis par batéiage et criblage, puis envoyés à Thetford Mines, au Canada, aux fins d'analyse par l'institut de recherche Coalia. Le tableau ci-dessous présente les résultats de quatre échantillons prélevés dans la zone d'étain-tantale. Les résultats d'essai précédemment annoncés à partir d'échantillons tirés de puits sur la propriété contrôlée par la Société indiquent une teneur en étain de 33,75 à 62,13 %, montrant un potentiel de développement d'activités majeures pour ce métal en Colombie.

Table 1: Tin-Tantalum Target Area

SnO2 % Ta2O5 % TiO2 % Nb2O5 % Sc2O3 % HfO2 % Yb2O3 % Sample #1 33.75 25.08 15.5 7.45 0.59 0.34 0.12 Sample #2 44.6 18.71 11.46 8.15 0.38 0.24 0.21 Sample #3 62.13 12.58 6.4 5.35 0.29 0.16 0.21 Sample #18 47.2 9.29 0.07 3.24 0.13 0.06 0.40 Average grade across 4 samples 46.92 16.415 8.3575 6.0475 0.3475 0.2 0.235 Market price/ton ($USD) 18,000 158,000 3,000 170,000 3,800,000 80,000 50,000 *Note: representative of only the above 4 samples and not a resource, also market pricing may vary



Tableau 1 : À titre de référence, valeurs pour les échantillons de la propriété de Minastyc annoncés dans le

communiqué du 24 juin 2021.



La Société a entrepris une série d'essais sur les échantillons ci-dessus, dont la séparation magnétique, par gravité et optique, afin d'isoler les concentrés d'étain, de tantale, de scandium et de hafnium et d'optimiser la valeur de chacun.

Selon Frederick Kozak, président et chef de la direction d'Auxico, « cette découverte de sables alluvionnaires à la teneur exceptionnellement élevée en étain est une occasion en or pour la Société de se joindre immédiatement au marché de l'étain et d'ajouter une source de revenus à ses activités de commerce de terres rares en République démocratique du Congo. L'exploitation d'une nouvelle source externe riche en étain, en plus des activités établies liées aux minéraux et aux ressources de la propriété de Minastyc, représente une énorme proposition de valeur supplémentaire pour les actionnaires ».

Personne qualifiée

Le présent communiqué a été vu et approuvé par Jorge Cruz Martin, géoscientifique professionnel et consultant indépendant d'Auxico, à titre de personne qualifiée aux termes du Règlement 43­-101.

Avis de non-responsabilité : Les échantillons décrits au Tableau 1 ont été sélectionnés sous la supervision d'un des propriétaires de la propriété. Les échantillons ont été envoyés à l'institut de recherche Coalia de Thetford Mines, au Québec, et analysés par fluorescence X. Les chiffres ci-dessus ne sont pas conformes au Règlement 43-101, et la Société n'assure pas la fiabilité des échantillons et des résultats. La Société et la personne qualifiée se dégagent de toute responsabilité quant aux valeurs présentées dans le présent communiqué, qui sont données à titre indicatif et pour montrer le potentiel de cette propriété. La personne qualifiée d'Auxico effectuera un contrôle préalable plus poussé.

À propos de Ressources Auxico Canada inc.

Fondée en 2014, Ressources Auxico Canada inc. (« Auxico ») est une société canadienne établie à Montréal qui se concentre dans l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie, au Brésil, au Mexique, en Bolivie et en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus sur Auxico, visitez son site Web (www.auxicoresources.com) ou cherchez « Ressources Auxico Canada inc. » sur le site de SEDAR (www.sedar.com).

