MONTRÉAL, le 13 mars 2025 /CNW/ - Loto-Québec a connu une très bonne performance au troisième trimestre de l'exercice 2024-2025, affichant une croissance par rapport à la même période de l'année précédente. Les résultats obtenus confirment que la Société est en voie d'atteindre son objectif de résultat net pour l'année en cours. L'engagement des équipes dans tous les secteurs de l'organisation, combiné à une gestion efficace et responsable, continue de soutenir cette performance, qui profite à tout le Québec.

Pour le trimestre, qui s'échelonne du 1er octobre au 30 décembre 2024, les produits totaux de Loto-Québec s'élèvent à 734,4 M$, en hausse de 35,5 M$ (+5,1 %), tandis que son résultat net atteint 360,5 M$, en progression de 21,3 M$ (+6,3 %).

Au cumulatif, soit du 1er avril au 30 décembre 2024, ses produits totalisent 2,238 G$ (+127,0 M$ ou 6,0 %) et son résultat net se chiffre à 1,132 G$ (+55,8 M$ ou 5,2 %).

Mentionnons que les gagnants et gagnantes à la loterie ont reçu 1,073 G$ depuis le début de l'exercice.

« Je tiens à souligner le travail assidu de nos équipes au cours de ce troisième trimestre. Grâce à leur dévouement et à leur détermination, Loto-Québec demeure dans une trajectoire favorable, avec de très bons résultats financiers, en hausse par rapport à l'année précédente. Cette solide performance nous fait progresser vers l'atteinte de notre cible annuelle de résultat net. Nous en sommes très fiers, d'autant plus que c'est finalement tout le Québec qui en bénéficie », affirme Jean-François Bergeron.

« Notre produit phare Célébration a connu un engouement record, avec des ventes de billets supérieures à celles de l'an dernier et un gala rassembleur, où les émotions fortes étaient au rendez-vous. Nos casinos et salons de jeux ont également brillé durant la période des fêtes, faisant vivre à notre clientèle des expériences festives et mémorables. Les activités offertes avaient de quoi plaire, comme en témoigne la hausse de l'achalandage. »

« Les principes de commercialisation responsable sont demeurés au cœur de nos priorités. Nous avons notamment profité de la période des fêtes pour déployer des campagnes visant à rappeler que la loterie est réservée aux adultes et à sensibiliser la clientèle aux risques associés au fait de jouer sous l'influence de l'alcool. »

Pour la période du 1er avril au 30 décembre 2024

Les produits du secteur des loteries se chiffrent à 703,4 M$.

Les produits du secteur des casinos et des salons de jeux s'élèvent à 906,8 M$. Ce secteur se dirige toujours vers une année record.

Les produits du secteur des établissements de jeux totalisent 645,5 M$.

Pour la période du 1er octobre au 30 décembre 2024

Durant le trimestre, 32 personnes ont eu le bonheur de devenir millionnaires grâce à la loterie, pour un total de 82 nouveaux millionnaires depuis le début de l'exercice.

La moitié du gros lot de 80 M$ du Lotto Max offert au tirage du 3 décembre a été gagnée par un résident de Montréal. C'est la deuxième fois qu'un gros lot d'une telle ampleur est remporté depuis que le plafond est passé de 70 à 80 M$, et à chaque occasion, il a été gagné en partie au Québec.

Loto-Québec est fière de figurer au premier rang parmi les commanditaires de festivals et d'événements au Québec pour la visibilité assistée et au deuxième rang pour la visibilité spontanée, selon une étude de Léger effectuée cet automne. Ces résultats confirment le rôle de leader et de partenaire engagé que joue la Société dans la commandite d'événements festifs et écoresponsables partout au Québec.

Loto-Québec a annoncé son soutien au Pôle d'expertises en cybersécurité de l'Université de Sherbrooke , un projet ayant pour objectif de renforcer la lutte contre les cybermenaces croissantes. Son appui à la création de la Chaire de recherche en cybersécurité postquantique, qui développera des solutions avant-gardistes pour protéger les organisations québécoises et répondre aux défis futurs du numérique, reflète l'intégrité qui est au cœur de ses activités.

Le rapport trimestriel [PDF - 2,9 Mo] est disponible sur le site Web de Loto-Québec.

