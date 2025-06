MONTRÉAL, le 4 juin 2025 /CNW/ - Au terme de l'exercice 2024-2025, Loto-Québec affiche une excellente performance. Ses produits totaux frôlent les 3 milliards de dollars et son résultat net consolidé dépasse les 1,5 milliard de dollars, tous deux en progression par rapport à l'année précédente. La Société a fait 109 nouveaux millionnaires, et a remis près de 1,8 milliard de dollars aux gagnants et gagnantes à la loterie.

CITATIONS DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

« Je suis vraiment fier des résultats obtenus grâce au travail remarquable de nos équipes, d'autant plus qu'ils ont été réalisés dans un contexte économique marqué par l'incertitude à l'échelle mondiale. Et c'est toute la population du Québec qui bénéficie de ces solides résultats », mentionne Jean-François Bergeron.

« Nous avons continué de faire évoluer notre offre de divertissement, en établissement comme en ligne, que ce soit en bonifiant notre portefeuille de produits - qui compte d'ailleurs plus de 2 000 jeux en ligne -, en misant sur une programmation événementielle diversifiée ou en rehaussant notre offre de restauration. Notre objectif demeure de toujours mieux servir la clientèle dans un cadre responsable et légal. »

« En assumant avec fierté notre mission, nous faisons gagner le Québec de nombreuses façons : en redonnant à la collectivité, en soutenant les causes qui nous rassemblent et en générant des retombées concrètes dans toutes les régions. »

FAITS SAILLANTS EN CHIFFRES

Loto-Québec a généré des produits totaux et un résultat net consolidé en hausse par rapport à l'exercice précédent. Il s'agit d'une excellente performance, surtout dans un contexte économique où le dollar discrétionnaire se resserre.

PRODUITS PAR SECTEUR

AUTRES CONTRIBUTIONS À LA COLLECTIVITÉ

Encore une fois, en plus de faire plusieurs gagnants et gagnantes, Loto-Québec a joué un rôle important dans la collectivité grâce à ses nombreuses contributions économiques et sociales dans toutes les régions du Québec.

455 M$ Achats auprès d'entreprises situées au Québec 444 M$ Masse salariale 330 M$ Commissions à nos partenaires des réseaux de vente 36 M$ Contributions directes à la prévention du jeu problématique 15 M$ Contributions à des organismes sans but lucratif 12 M$ Soutien au divertissement et à la culture d'ici, et autres commandites

Le rapport annuel 2024-2025 [PDF - 5,1 Mo] est disponible sur le site Web de Loto-Québec. La version anglaise le sera ultérieurement.

