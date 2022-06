AutoSync se lance au Canada et offre un ensemble de solutions de logiciels à la fine pointe de la technologie pour les concessionnaires et les manufacturiers.

La suite de solutions de logiciels interconnectés pour l'automobile offre un ensemble diversifié de produits connus et fiables, notamment vAuto, Motoinsight, Activix CRM, TAdvantage et TRFFK, qui exploitent les données et les connaissances du leader sur le marché automobile du Canada, soit AutoTrader. À ce jour, plus de 2 500 concessionnaires sont abonnés aux produits d'AutoSync, ce qui en fait le plus important fournisseur de logiciels pour les concessionnaires et manufacturiers au Canada.

«AutoSync représente notre concentration sur l'évolution de la vente au détail automobile, combinée à notre engagement à aider les concessionnaires et les manufacturiers à se démarquer dans un domaine en constante évolution», déclare Edwin Ulak, président d'AutoSync. «L'industrie évolue rapidement. Les concessionnaires et les manufacturiers sont contraints d'utiliser de multiples fournisseurs et systèmes. Nos produits combinés ont prouvé qu'ils engendraient des résultats positifs chez nos clients, et maintenant nous pouvons aussi simplifier leurs processus en offrant une suite unique de solutions, qui permet d'obtenir de meilleures performances, le tout accompagné par une équipe de support».

Peu importe si un client recherche une solution de produits combinés ou des solutions individuelles, AutoSync répondra aux besoins uniques des concessionnaires et des manufacturiers, en assurant le lien entre toutes les étapes de processus d'achat de voiture du client.

La suite de produits AutoSync comprend :

vAuto : Gestion de l'inventaire

l'inventaire vAuto offre une solution de gestion des stocks composée de données complètes, qui aide les concessionnaires à fixer des prix et à évaluer les véhicules avec précision afin de maximiser la rentabilité.





Motoinsight : La vente de détail automobile en ligne

La vente de détail automobile en ligne Motoinsight offre des solutions technologiques avancées pour le commerce de détail en ligne, en convertissant les prospects en acheteurs, que ce soit en concession ou en ligne.





Activix CRM : CRM & CLM

Activix est le leader des CRM de l'industrie automobile, en assurant la gestion des prospects, des clients et de tous les processus d'une concession. Le CRM assure l'engagement, la satisfaction et la fidélité des clients, en plus d'offrir de la formation sur les processus de vente par téléphone et sur le web, permettant d'améliorer les suivis effectués.





TAdvantage : Plateforme de sites web pour les concessionnaires

Plateforme de sites web pour les concessionnaires TAdvantage offre des sites web pour les concessionnaires, en plus de stratégies numériques efficaces qui maximisent l'engagement des clients, grâce à l'accès à l'inventaire en ligne du concessionnaire.





TRFFK : Solutions publicitaires numériques complètes

Solutions publicitaires numériques complètes TRFFK offre des solutions publicitaires numériques complètes, basées sur l'IA, permettant de proposer des stratégies personnalisées pour cibler les acheteurs présents sur le marché afin de les faire entrer dans l'entonnoir d'achat du concessionnaire.

En touchant à l'ensemble du processus de vente au détail, AutoSync aide les concessionnaires et les manufacturiers à prospérer dans un environnement de vente au détail automobile moderne et en constante évolution, en améliorant leurs ventes et leur rentabilité. La plateforme AutoSync intègre tous les processus qui composent la vente automobile, de l'acquisition du client à sa conversion, sans oublier le service de soutien aux ventes, la fidélisation, puis la stratégie d'inventaire qui assure le succès de toutes ces étapes. L'équipe d'AutoSync offre également un soutien technique, des conseils et de l'aide tout au long du processus.

Pour les manufacturiers, AutoSync propose un ensemble de solutions intégrées et personnalisables, qui répondent aux besoins uniques de chaque marque. Qu'il s'agisse d'un processus de vente directe au consommateur, d'un modèle de franchises ou autres, la plateforme AutoSync s'adapte aux besoins stratégiques et au modèle d'affaires de chaque manufacturier automobile.

«Notre industrie est plus stimulante que jamais», déclare Edwin Ulak. «Les choses évoluent rapidement, et cela nous a donné l'occasion de revoir nos façons de faire, afin d'aider nos partenaires à être plus efficaces et efficients». En tant que le leader des fournisseurs de technologies automobiles au Canada, nous nous engageons à aider tous nos partenaires concessionnaires et manufacturiers à assurer leur réussite dans le marché».

Pour en savoir plus, consultez le site www.autosync.ca .

À propos d'AutoSync :

Avec plus de 2 500 clients et en étant pleine croissance, AutoSync est le fournisseur le plus important au Canada de logiciels pour les concessionnaires et manufacturiers, qui connait la croissance la plus rapide au Canada. La suite de solutions de logiciels automobiles connectés de la plateforme réunit les solutions publicitaires, de conversions et opérationnelles, synchronisant ainsi l'ensemble du processus de vente au détail. L'ensemble diversifié de produits d'AutoSync comprend: vAuto, Motoinsight, Activix CRM, TAdvantage et TRFFK. Peu importe si un client recherche une solution de produits combinés ou des solutions individuelles, AutoSync offre des connaissances approfondies, une sélection de produits et un soutien opérationnel qui sont les plus complets sur le marché. Faisant partie de la famille d'entreprises de la corporation TRADER, AutoSync est fièrement dirigé par des canadiens et géré de façon indépendante. Pour de plus amples renseignements, visitez autosync.ca . Suivez AutoSync sur LinkedIn .

