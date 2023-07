Autoroute Félix-Leclerc, entre l'autoroute Henri-IV et le boulevard Neuvialle, à Québec - Des travaux préparatoires importants débuteront à la fin juillet

QUÉBEC, le 26 juill. 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route ainsi que ses partenaires que les travaux préparatoires au projet de reconstruction des ponts situés sur l'autoroute Félix-Leclerc (A-40), au-dessus des boulevards Masson/L'Ormière et de la rivière Saint-Charles, s'amorceront à la fin du mois de juillet.

Cet important chantier, qui s'échelonnera jusqu'en 2026, prévoit la reconstruction complète des deux structures, qui seront également élargies afin d'y aménager un accotement réservé pour les autobus (UAB). Ce projet inclura aussi la réfection de l'autoroute entre ces deux ponts, la réfection du pont situé sur le boulevard Neuvialle, au-dessus de l'autoroute 40, ainsi que la réfection d'une conduite municipale.

Considérant le débit important d'usagers de la route dans ce secteur et que les travaux nécessiteront la fermeture complète des ponts, un chemin et des ponts temporaires seront mis en place au courant des prochaines semaines. Ainsi, ces travaux préparatoires permettront de maintenir la circulation pendant les travaux de démolition et de reconstruction prévus de 2024 à 2026.

Gestion de la circulation

De la fin juillet jusqu'en novembre 2023

AUTOROUTE FÉLIX-LECLERC (A-40), ENTRE L'AUTOROUTE HENRI-IV (73) ET LE BOULEVARD NEUVIALLE

Maintien de trois voies de circulation déviées, en tout temps, le jour;

Au besoin, fermetures de bretelles de l'autoroute de soir et de nuit.

BOULEVARD MASSON, À LA HAUTEUR DE L'A-40

Occasionnellement, fermeture complète ou partielle de la route, de soir et de nuit.

BOULEVARD NEUVIALLE, À LA HAUTEUR DE L'A-40

Lors de certaines opérations, des fermetures de voies seront mises en place, le jour et la nuit.

Afin d'exécuter certaines opérations en toute sécurité, la fermeture du sentier linéaire de la rivière Saint-Charles, à la hauteur de l'A-40, sera requise pendant quelques semaines entre la fin août et le mois de novembre.

De légers ralentissements sont appréhendés sur l'A-40, particulièrement lors des heures de pointe, ainsi que sur le boulevard Masson lors des fermetures de soir et de nuit.

L'échéancier pour la mise en place de ces entraves pourrait être modifié en raison des conditions météorologiques ou de contraintes opérationnelles. Les usagers de la route sont invités à consulter le Québec 511 avant de prendre la route afin de connaître l'ensemble des entraves à la circulation.

Le Ministère remercie les usagers de la route de respecter la signalisation en place dans la zone de travaux.

