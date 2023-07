Autoroute 440 (Jean-Noël-Lavoie), à Laval - Fermetures complètes de nuit à venir entre la route 117 et le boulevard Industriel

LAVAL, QC , le 5 juill. 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu'en raison de travaux de réparation de la dalle de béton et d'asphaltage sur la chaussée, une fermeture complète sera requise sur l'autoroute 440 (Jean-Noël-Lavoie) à Laval, dans les nuits du 9, du 10 et du 11 juillet. Le tronçon, fermé dans les deux directions, se situe entre la route 117 (boul. Curé-Labelle) et l'autoroute 15 (des Laurentides). Puis, à compter de la nuit du 11 juillet, des fermetures sont prévues sur deux tronçons distincts.

Gestion de la circulation

Dans les nuits du 9 au 10, du 10 au 11 et du 11 au 12 juillet, de 21 h à 4 h 30

Fermeture complète de l'autoroute 440 dans les deux directions , entre la sortie n o 22 A-15/Montréal/St-Jérôme/Boul. Chomedey et la route 117;

, entre la sortie n 22 et la route 117; Fermeture de toutes les bretelles d'accès à l'autoroute 440, dans les deux directions, entre la sortie no22 A-15/Montréal/St-Jérôme/Boul. Chomedey et la route 117.

Dans les nuits du 12 au 13 et du 13 au 14 juillet, de 21 h 30 à 4 h 30

Fermeture complète de l'autoroute 440 en direction ouest et des bretelles d'entrée et sorties de celle-ci, entre la sortie n o 22 A-15/Montréal/St-Jérôme/Boul. Chomedey et la route 117;

22 et la route 117; Fermeture complète de l'autoroute 440 en direction est et des bretelles d'entrée et sorties de celle-ci, entre la sortie no22 A-15/Montréal/St-Jérôme/Boul. Chomedey et l'entrée du boulevard Industriel.

La coordination des travaux sera effectuée en prenant compte des chantiers limitrophes, de manière à limiter les incidences et les chemins de détour. Lors des fermetures complètes, les usagers de la route seront dirigés vers les voies de desserte de l'autoroute 440. À noter que la limite de vitesse sera réduite dans la zone de travaux et que celle-ci fera l'objet d'une surveillance policière accrue.

En raison de contraintes opérationnelles ou météorologiques, ces travaux pourraient être annulés ou reportés sans préavis. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Le Ministère remercie les usagers de la route et les citoyens du secteur pour leur collaboration. Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Liens connexes :

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Relations avec les médias : Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724