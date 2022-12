Autoroute 40 entre Vaudreuil-Dorion et Senneville - Deux voies par direction sur le pont de l'Île-aux-Tourtes à compter du mardi 20 décembre 2022

MONTRÉAL, le 16 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route et ses partenaires de la fermeture d'une voie supplémentaire sur le pont de l'Île-aux-Tourtes à compter du mardi 20 décembre 2022. Ainsi, deux voies par direction resteront disponibles à la circulation.

Cause de la fermeture de voie

Dans le cadre du suivi régulier de l'état de l'infrastructure, le Ministère est particulièrement attentif lors des premiers épisodes de gel et a repéré la progression de certaines fissures existantes sur le côté du pont en direction de Vaudreuil-Dorion. Le Ministère a déjà entamé les travaux de renforcement requis, mais afin de poursuivre les interventions en toute sécurité pour les travailleurs et les usagers de la route, la fermeture d'une voie supplémentaire est nécessaire. Rappelons que le pont demeure sécuritaire et que le Ministère ne fait aucun compromis entre la fluidité de la circulation et la sécurité des usagers de la route, et n'hésite jamais à fermer une structure au besoin.

Gestion de la circulation et mesures d'atténuation

Deux voies par direction resteront disponibles en tout temps pour les usagers de la route sur le pont de l'Île-aux-Tourtes. Ainsi, la gestion dynamique de la circulation, qui était en place depuis juillet 2022 et qui permettait de maintenir trois voies dans le sens de la pointe grâce à une barrière amovible, sera suspendue le temps de mener à terme les travaux entamés.

Afin d'atténuer les répercussions de cette fermeture de voie supplémentaire, le Ministère aménagera de façon temporaire une voie réservée aux autobus et aux véhicules d'urgence, dans chaque direction, à l'approche du pont de l'Île-aux-Tourtes. La date de la mise en service sera annoncée au début de l'année 2023.

Rappelons que les camions doivent obligatoirement utiliser la voie de gauche sur le pont.

Programme de maintien en attendant la reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes

Mis en service en 1965, le pont de l'Île-aux-Tourtes est une structure complexe en fin de vie qui demande des interventions régulières.

La reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes est en planification comme l'indique le Plan québécois des infrastructures 2022-2032. La signature du contrat avec l'entrepreneur sélectionné, prévue en 2023, marquera le début imminent des travaux de conception et de construction du futur pont.

D'ici la réalisation de ce projet majeur, le pont fait l'objet d'un programme de maintien qui comprend des inspections et des travaux de réparation. Les travaux de réparation du tablier ont été amorcés en 2016 et doivent se poursuivent jusqu'à la mise hors service du pont.

