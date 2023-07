Autonomie alimentaire et marchés de proximité - Québec octroie 2,1 M$ afin d'augmenter l'accessibilité des produits locaux

QUÉBEC, le 13 juill. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec annonce un investissement de 2,1 millions de dollars afin de rapprocher les producteurs agricoles et les transformateurs artisans des consommateurs par le développement et la consolidation d'initiatives de mise en marché de proximité et d'agrotourisme.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce aujourd'hui dans le cadre d'une tournée régionale en Outaouais.

L'Initiative ministérielle Proximité 2023-2024 appuie autant les initiatives collectives qu'individuelles. Elle permet par exemple de soutenir la planification commune de la mise en marché des produits locaux ou encore de financer des projets visant à mieux positionner les produits d'une entreprise sur les marchés de proximité.

Citation

« Au Québec, une entreprise agricole sur cinq vend directement aux consommateurs, soit dans un des 200 marchés publics, soit par la vente de paniers ou encore à la ferme. L'objectif est de continuer d'augmenter ce taux et de viser une plus grande autonomie alimentaire ainsi qu'une offre plus vaste d'aliments de grande qualité pour les Québécoises et les Québécois. Notre gouvernement favorise la diversité des modèles agricoles et priorise le soutien aux projets qui offrent une plus grande visibilité aux produits d'ici ainsi que ceux qui contribuent à mettre plus d'aliments de nos fermes dans les assiettes des consommateurs. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

La nouvelle initiative présente quelques modifications par rapport au programme précédent, dont la principale est l'ajout des institutions publiques parmi les clientèles admissibles au volet 1.

Elle appuie la mise en œuvre de la Politique bioalimentaire 2018- 2025 - Alimenter notre monde , en contribuant à l'attractivité des territoires. Elle contribue également à une plus grande autonomie alimentaire durable au Québec en soutenant des projets qui permettront d'accroître l'offre québécoise, particulièrement en favorisant une proximité entre l'entreprise et le consommateur.

, en contribuant à l'attractivité des territoires. Elle contribue également à une plus grande autonomie alimentaire durable au Québec en soutenant des projets qui permettront d'accroître l'offre québécoise, particulièrement en favorisant une proximité entre l'entreprise et le consommateur. Dans le cadre du Programme Proximité 2018-2022, qui a pris fin le 30 novembre 2022, 653 projets ont reçu une aide financière pour un montant totalisant plus de 11 millions de dollars.

La période de dépôt de projets débutera le 15 août 2023. Les demandeurs auront jusqu'au 15 février 2024 pour soumettre un projet ou jusqu'à l'épuisement de l'enveloppe budgétaire.

Les demandeurs auront jusqu'au 15 février 2025 pour réaliser leur projet.

Lien connexe

Pour plus d'information sur l'Initiative ou pour connaître les périodes d'appel et de dépôt de projets : www.mapaq.gouv.qc.ca/proximite

