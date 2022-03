Autonomie alimentaire des territoires - Le ministre Lamontagne annonce que neuf communautés se partagent 236 591 $ afin d'élaborer un plan destiné à améliorer leur autonomie alimentaire

QUÉBEC, le 18 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, annonce que neuf communautés québécoises se partagent 236 591 $ afin de les aider à élaborer un plan destiné à améliorer leur autonomie alimentaire. Pour ce faire, les municipalités ou entités municipales de Saint-Damien, Saint-Adolphe-d'Howard, Saint-Joseph-du-Lac, Dolbeau-Mistassini, Mirabel, Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi que les arrondissements du Sud-Ouest et d'Ahuntsic-Cartierville (Montréal) mettront sur pied un plan de développement de communautés nourricières (PDCN) (voir la description des projets en annexe).

L'élaboration d'un PDCN se réalise en plusieurs étapes. La première consiste à réaliser un portrait et un diagnostic du système alimentaire local. Ces connaissances permettent ensuite de se doter d'une vision d'avenir commune et d'élaborer un plan d'action pour atteindre les objectifs. La réalisation d'un PDCN vise une plus grande autonomie alimentaire, notamment par le démarrage de nouvelles entreprises agricoles urbaines. Les projets retenus sont représentatifs des différentes réalités géographiques, démographiques et socioéconomiques du Québec. Ils sont en effet répartis dans cinq régions administratives et ils sont portés par des communautés de différentes tailles, passant de moins de 5 000 habitants à plus de 100 000. L'aide financière provient du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.

« Je me réjouis de l'intérêt du milieu municipal pour la planification de son système alimentaire en vue de favoriser l'achat local, la sécurité alimentaire et une plus grande autonomie alimentaire. Notre gouvernement reconnaît le rôle de l'agriculture urbaine et de proximité ainsi que ses nombreux bénéfices pour l'économie locale et l'autonomie alimentaire. De plus, cette pratique contribue à l'embellissement urbain ainsi qu'à la protection de l'environnement et de la biodiversité. Ce faisant, elle ouvre une formidable vitrine sur l'agriculture d'ici. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Les municipalités, les arrondissements et les communautés autochtones pourront bénéficier :

d'une aide financière pouvant couvrir jusqu'à 50 % des dépenses admissibles pour la réalisation des mandats, et ce, jusqu'à concurrence de 40 000 $ par projet;

d'un soutien technique et professionnel des conseillers du Ministère.

Municipalité Région Taille Description du projet Montant

du projet Montant accordé Municipalité de Saint-Damien Lanaudière Moins de

5 000 hab. Favoriser un grand nombre d'ateliers participatifs, déterminer des actions dotées d'indicateurs SMART et renforcer la capacité de la municipalité à se nourrir localement, sainement et durablement afin d'atteindre une plus grande autonomie alimentaire. 56 900 $ 28 340 $ Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard Laurentides Moins de

5 000 hab. Tracer un portrait complet du système alimentaire local, unir les forces des acteurs locaux et répertorier les projets et les idées émergentes afin de contribuer à l'augmentation de l'autonomie alimentaire et à la réduction de l'indice de défavorisation de la municipalité. 34 400 $ 17 200 $ Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac Laurentides Moins de

10 000 hab. Créer un outil de mobilisation visant l'évolution du système alimentaire, créer des maillages et des interactions entre les différentes sphères du bioalimentaire et proposer des initiatives innovantes et concertées afin de soutenir l'autonomie alimentaire et de stimuler l'économie locale. 80 000 $ 40 000 $ Ville de Mirabel Laurentides Moins de

75 000 hab. Réunir tous les acteurs bioalimentaires locaux pour réfléchir collectivement au système alimentaire local afin de se donner les moyens d'augmenter son autonomie alimentaire de 5 % (10 M$ pour le secteur bioalimentaire) et d'accroître la sécurité alimentaire. 45 000 $ 20 000 $ Ville de Cowansville pour le regroupement de 8 municipalités (Bolton-Ouest, Brigham, Cowansville, Farnham, Frelighsburg, Lac-Brome, Notre-Dame-de-Stanbridge et Saint-lgnace-de-Stanbridge) Montérégie

Comprendre les interactions de la chaîne de valeur et des systèmes alimentaires locaux afin de mieux concerter les actions et la mobilisation des partenaires et de contribuer à l'augmentation de l'autonomie alimentaire. Les municipalités veulent utiliser le regroupement afin de s'inspirer entre elles. 73 543 $ 33 500 $ Ville de

Saint-Jean-sur-Richelieu Montérégie Moins de

100 000 hab. Développer une plus grande synergie entre les initiatives des milieux communautaires et agroalimentaires, identifier au moins un espace propice à l'agriculture urbaine par quartier, établir des actions concrètes dans les déserts alimentaires, prioriser la consommation locale et réduire le gaspillage alimentaire. 83 744 $ 40 000 $ Ville de Dolbeau-Mistassini Saguenay-Lac-Saint-Jean Moins de

50 000 hab. Soutenir l'agriculture urbaine, assurer un accès équitable et durable à des aliments sains à la population, soutenir les pratiques durables en matière d'alimentation et favoriser l'éducation alimentaire. 35 102 $ 17 551 $ Arrondissement du Sud-Ouest Montréal-Laval Moins de

100 000 hab. Garantir à tous une alimentation saine, locale et écoresponsable, améliorer l'autonomie alimentaire et augmenter l'offre et la disponibilité d'aliments sains et locaux durant l'année, cibler les lieux à fort potentiel pour des projets d'agriculture urbaine, de transformation et de mise en marché. 46 040 $ 15 000 $ Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville Montréal-Laval-Lanaudière Plus de

100 000 hab. Arrimer les différentes initiatives déjà établies sur le territoire, développer une vision commune du développement de l'agriculture urbaine, accroître l'autonomie alimentaire de la communauté et favoriser l'implantation d'entreprises pouvant contribuer au système alimentaire local. 50 000 $ 25 000 $

