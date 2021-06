Autonomie alimentaire des territoires - Le ministre Lamontagne annonce l'octroi d'aides financières de 277 000 $ à 12 projets de plans de développement de communautés nourricières

QUÉBEC, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, a le plaisir d'annoncer que 12 projets de plans de développement de communautés nourricières (PDCN) se partageront la somme de 276 982 $. Ces projets sont à l'origine d'un investissement total de plus de 600 000 $. Ils ont été présentés à l'occasion du premier appel de projets pour la réalisation de PDCN qui a pris fin le 29 janvier 2021. Parmi les 17 projets admissibles qui ont été déposés, ceux retenus proviennent des municipalités (ou entités municipales) suivantes : Saint-Camille, Saint-Adrien, Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-Bruno, Saint-Colomban, Candiac, Contrecœur, Granby, Boucherville, Laval, Verdun et Matapédia-et-les-Plateaux (voir les détails en annexe).

L'élaboration d'un PDCN consiste à réaliser un portrait des acteurs, des infrastructures, des activités et des initiatives relatives au système alimentaire local ainsi qu'un diagnostic en concertation avec les acteurs du milieu. Ce diagnostic permet ensuite de définir des objectifs, une vision commune et des pistes d'intervention, notamment pour le démarrage de nouvelles entreprises agricoles urbaines et de proximité, pour une plus grande autonomie alimentaire et pour une meilleure résilience face à de nombreux enjeux, dont celui des changements climatiques.

Les PDCN représentent une suite logique aux interventions du Ministère en agriculture urbaine. Fort de son expérience en cette matière avec les projets-pilotes de plans d'agriculture urbaine, il entend soutenir les collectivités dans leur planification. Les communautés peuvent ainsi élaborer et mettre en œuvre une stratégie territoriale assortie d'actions concrètes pour développer l'agriculture urbaine et de proximité ainsi que le système alimentaire local. Les PDCN s'adressent aux municipalités, aux regroupements de municipalités, aux arrondissements et aux communautés autochtones. Soulignons qu'un deuxième appel de projets devrait être annoncé dans les prochains mois.

Citation

« Les projets retenus sont représentatifs des différentes réalités géographiques, démographiques et socioéconomiques du Québec puisqu'ils sont répartis dans sept régions administratives et qu'ils sont portés par des municipalités de différentes tailles. Je me réjouis de l'intérêt du milieu municipal pour la planification de son système alimentaire en vue de favoriser l'achat local, la sécurité alimentaire et une plus grande autonomie alimentaire. Notre gouvernement reconnaît le rôle de l'agriculture urbaine et de proximité ainsi que ses nombreux bénéfices pour l'économie locale et l'autonomie alimentaire. De plus, cette pratique contribue à l'embellissement urbain, à la protection de l'environnement et de la biodiversité, à l'insertion professionnelle, à l'éducation de la population et à la socialisation. L'agriculture urbaine ouvre une formidable vitrine sur l'agriculture d'ici. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

Faits saillants

Le Ministère a réservé une enveloppe de 500 000 $ aux PDCN pour les années 2020- 2021 et 2021-2022.

2021-2022. Les municipalités, les regroupements de municipalités, les arrondissements et les communautés autochtones pourront bénéficier :

d'une aide financière, accordée dans le cadre du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région, pouvant couvrir jusqu'à 50 % des dépenses admissibles pour la réalisation des mandats, et ce, jusqu'à concurrence de 40 000 $ par projet ;



d'un soutien technique et professionnel des conseillers du Ministère.

ANNEXE

Municipalité Région Taille Description du projet Montant du projet Montant accordé Municipalité de canton de Saint-Camille Estrie Moins de 1 000 hab. Identifier des possibilités de développement et planifier une mobilisation des partenaires du milieu afin d'établir une vision et des actions rassembleuses liées au système alimentaire local. 37 800 $ 18 900 $ Municipalité de Saint-Adrien Estrie Moins de 1 000 hab. Réaliser un portrait bioalimentaire avec l'objectif de structurer la démarche déjà en cours en prévision de créer une concertation autour de la communauté nourricière. 16 360 $ 8 180 $ Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes Mauricie Moins de 1 000 hab. Mettre en place les outils nécessaires pour améliorer les connaissances sur la réalité agricole locale, sur les ressources disponibles, sur les potentiels de développement ainsi que sur la synergie et la mobilisation des acteurs du milieu. 47 656 $ 23 868 $ Municipalité de Saint-Bruno Saguenay-Lac-Saint-Jean Moins de 5 000 hab. Pousser plus loin le portrait et le diagnostic déjà réalisés ainsi que cerner la vision des acteurs institutionnels et économiques quant au développement du système alimentaire et positionner la résilience alimentaire locale comme un élément central. 23 504,99 $ 11 244,99 $ Ville de Saint-Colomban Laurentides Moins de 25 000 hab. Brosser un portrait des enjeux et potentiels du territoire afin d'arrimer les divers plans et démarches en vue de se doter d'une vision commune, de favoriser le développement de l'agriculture de proximité et les initiatives innovantes dans le but d'augmenter l'autonomie alimentaire et de stimuler l'économie locale. 41 500 $ 20 750 $ Ville de Candiac Montérégie Moins de 25 000 hab. Se doter d'un outil de planification cohérent et rassembleur en matière de système alimentaire local et durable en vue d'optimiser les retombées sociales, environnementales et économiques ainsi que la chaîne d'approvisionnement des aliments, de mettre en place des circuits courts de commercialisation et de réduire l'insécurité alimentaire. 74 682 $ 28 904 $ Ville de Contrecœur Montérégie Moins de 25 000 hab. Redynamiser la communauté autour d'un système alimentaire conforme aux aspirations d'autonomie et d'accès aux aliments locaux, d'innovation et de saines habitudes de vie. Établir une connexion entre l'urbain et le rural en tissant des liens de proximité, des circuits courts, entre citoyens et agriculteurs en faisant connaître et en mettant en valeur les initiatives locales en matière d'alimentation. 52 756,62 $ 23 687,35 $ Ville de Granby Montérégie Plus de 40 000 hab. Insuffler une cohésion aux différentes initiatives en matière d'agriculture urbaine. Réaliser un portrait de la situation et un bilan des initiatives existantes ainsi qu'un outil de développement social pour encourager l'agriculture urbaine et de proximité et améliorer la sécurité alimentaire des citoyens. 50 000 $ 25 000 $ Ville de Boucherville Montérégie Plus de 40 000 hab. Miser sur le développement d'une agriculture plurielle en vue d'intégrer les différentes activités liées à une ville nourricière et créer un maillage régional avec l'agglomération de Longueuil. Mettre en évidence le potentiel du territoire et le faire connaître afin d'attirer des projets économiques. 35 395,63 $ 17 697,82 $ Ville de Laval Montréal-Laval-Lanaudière Plus de 100 000 hab. Favoriser une meilleure cohérence des objectifs et des orientations communs portés par l'ensemble des acteurs du milieu de l'agriculture de proximité. Agir équitablement dans tous les quartiers sur les conditions individuelles et collectives favorisant une saine alimentation. 85 000 $ 40 000 $ Arrondissement de Verdun Montréal-Laval-Lanaudière Plus de 40 000 hab. Favoriser l'autonomie alimentaire, l'accès aux aliments sains et locaux, l'environnement et le développement économique local. Structurer et encourager le développement harmonieux du système alimentaire verdunois et de l'économie circulaire, favoriser la concertation et le maillage des acteurs, faciliter la mise à jour de la réglementation municipale et stimuler la réalisation de nouveaux projets. 99 318 $ 40 000 $ Territoire de Matapédia-et-les-Plateaux (5 municipalités) Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Moins de 5 000 hab. Proposer des pistes de solution en matière d'aménagement du territoire en vue d'assurer une plus grande autonomie alimentaire et une meilleure résilience face aux changements climatiques et à la dévitalisation de certains milieux. Contribuer à la revitalisation du territoire par la mise en œuvre d'une vision cohérente d'une communauté nourricière. 37 500 $ 18 750 $ Total 601 473,24 $ 276 982,16 $

