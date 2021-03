Autonomie alimentaire - Appui de 30 millions de dollars pour le développement d'un complexe de serres visant une production de légumes à l'année

LÉVIS, QC, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Économie et de l'Innovation, par l'intermédiaire d'Investissement Québec, accorde une aide financière de 30 millions de dollars à l'entreprise Les productions horticoles Demers pour la construction, au coût de 69,9 millions de dollars, d'un complexe de serres à Lévis. Ce projet générera à terme plus de 150 emplois. La contribution est versée sous forme de prêts remboursables avec intérêts et de capitaux propres.

De plus, une fois le complexe de serres en activité, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation versera une subvention pouvant atteindre 23,1 millions de dollars sous la forme d'un rabais d'électricité pour la période de 2022 à 2030.

Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et le président-directeur général d'Investissement Québec, M. Guy LeBlanc, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

D'une superficie de quinze hectares, ce nouveau complexe de serres à la fine pointe de la technologie servira à la production de légumes à l'année, dont des tomates, des concombres, des poivrons et des aubergines. Sa mise en activité est prévue à l'automne 2021.

« En plus de générer des retombées économiques considérables, le projet de l'entreprise Les productions horticoles Demers diminuera notre dépendance aux importations de légumes frais. Cet appui financier viendra certainement consolider nos efforts visant à favoriser la production locale et l'achat québécois au sein du secteur bioalimentaire. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation

« Ce projet contribue à notre objectif de doubler la superficie de culture en serre d'ici 2025 afin de permettre aux Québécois d'avoir accès à des fruits et légumes frais toute l'année et à un juste coût. La construction de serres est un moyen efficace d'accroître notre autonomie alimentaire, une priorité du gouvernement du Québec, et d'offrir des produits maraîchers locaux de qualité, cultivés dans une perspective de développement durable. Notre gouvernement appuie le développement serricole au Québec grâce à la Stratégie de croissance des serres, dévoilée le 27 novembre 2020. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je suis fier de voir Les productions horticoles Demers participer à l'effort collectif du Québec pour renforcer son autonomie alimentaire. Depuis soixante ans, cette entreprise familiale témoigne d'un souci constant d'améliorer ses façons de faire et d'assurer le développement d'une agriculture écoresponsable. Elle le démontre, encore aujourd'hui, avec la construction de ce complexe de serres, qui viendra répondre à la demande grandissante pour des légumes bien de chez nous. »

Marc Picard, député du comté des Chutes-de-la-Chaudière

« Investissement Québec est heureux d'appuyer Les productions horticoles Demers, un acteur clé de la dynamique industrie serricole d'ici, dans ses démarches de croissance. Les répercussions de la crise sanitaire liée à la COVID-19 nous ont fait réaliser collectivement combien il est crucial d'augmenter notre autonomie alimentaire et, surtout, de soutenir nos producteurs locaux. Investissement Québec entend continuer d'intervenir en ce sens, tout en jouant pleinement son rôle dans le développement économique régional. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

« La construction de ce nouveau complexe de serres marque un point important pour Les productions horticoles Demers. Ce projet permettra d'augmenter notre offre de produits et de satisfaire à la demande de nos clients. Comme entreprise de production en serre, nous avons le désir de voir les Québécois se nourrir d'aliments frais et locaux, et de tendre vers un Québec plus autosuffisant. En plus de répondre à l'engouement des consommateurs québécois pour les produits d'ici, nous participons de façon tangible à accroître l'autonomie alimentaire du Québec. »

Jacques Demers, président-directeur général de l'entreprise Les productions horticoles Demers

Créées en 1960, Les productions horticoles Demers se spécialisent aujourd'hui dans la production de tomates, de poivrons et d'aubergines en serre ainsi que de petits fruits en été, comme les fraises et les framboises.

L'entreprise compte actuellement trois sites de production totalisant 12,5 hectares, soit deux à Lévis et un à Drummondville . Elle emploie plus de 300 personnes d'avril à novembre.

. Elle emploie plus de 300 personnes d'avril à novembre. La Politique bioalimentaire 2018-2025 vise à développer un secteur bioalimentaire prospère, durable et engagé dans l'amélioration de la santé des Québécois.

Afin de soutenir l'alimentation locale au bénéfice des consommateurs et d'augmenter l'autonomie alimentaire du Québec, le gouvernement met en œuvre la Stratégie de croissance des serres 2020-2025. Celle-ci permettra à terme de doubler le volume de la culture de fruits et légumes en serre.

