Automatisation des entreprises - Le gouvernement du Québec investit 12 M$ pour assurer la productivité de Domtar

WINDSOR, QC, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, et le député de Richmond et président de la Commission des institutions, M. André Bachand, annoncent un investissement de 12 millions de dollars pour soutenir la modernisation de l'usine de pâte et papier de Domtar, située à Windsor, dans la région de l'Estrie.

Le projet, d'une valeur de plus de 56,4 millions de dollars, permettra principalement la transformation et la mise à niveau de deux machines à papier et la modernisation du centre de palettisation.

Les investissements accordés à Domtar s'inscrivent dans la mission du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, qui vise à stimuler la croissance durable de l'économie québécoise. Grâce aux retombées financières à venir, le gouvernement investira notamment dans les services destinés à la population, particulièrement en santé et en éducation.

Citations :

« Je suis heureux de constater que Domtar poursuit sa croissance après 175 années d'activité. En investissant pour moderniser ses équipements, l'entreprise pourra continuer de se démarquer et demeurer un leader dans l'industrie des pâtes et papiers. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Riche en histoire, Domtar fait partie de l'ADN de Windsor depuis 1864. Par ses nombreux emplois et sa forte implication dans la collectivité, l'entreprise est un moteur important du développement économique de notre région! »

André Bachand, député de Richmond et président de la Commission des institutions

« Nos investissements à Windsor sont essentiels afin de maintenir cette usine en position de tête en Amérique du Nord. Avec la contribution du gouvernement du Québec, notre équipe a su mener un projet aux retombées significatives pour la qualité de notre papier et la fiabilité de nos équipements. »

Steve Henry, président de l'unité commerciale Papier et emballage de Domtar

Faits saillants :

Domtar est une importante société fermée qui fabrique divers produits forestiers et emploie quelque 14 000 personnes dans plus de 60 établissements partout en Amérique du Nord.

Avec ses deux machines à papier, l'usine Domtar de Windsor a une capacité de production de papier fin non couché de 645 000 tonnes courtes.

a une capacité de production de papier fin non couché de 645 000 tonnes courtes. L'appui financier provient du programme ESSOR, administré par Investissement Québec à titre de mandataire du gouvernement.

Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

