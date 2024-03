MONTRÉAL, le 7 mars 2024 /CNW/ - Après plus de quatre mois de grève, 15 000 étudiants montréalais et leurs familles pourront bientôt renouer avec leur service de transport scolaire, alors que les chauffeurs d'Autobus Transco, en grève depuis le 31 octobre 2023, ont voté aujourd'hui en faveur d'une nouvelle convention collective. L'entente, qui a été recommandée par le conciliateur nommé par le gouvernement, a été soumise aujourd'hui au vote des membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs Transco-CSN lors d'une assemblée générale. La nouvelle entente prévoit des augmentations de salaire substantielles de 20 % en moyenne la première année et de 38 % en moyenne sur la durée totale de l'entente. Ce vote favorable des membres du syndicat met fin à la grève et permettra la reprise des services de transport scolaire à Montréal dans les prochains jours. Nous sommes ravis d'accueillir les chauffeurs au travail et de continuer à offrir la meilleure expérience de transport à nos étudiants, à leur famille et à la collectivité.

À propos d'Autobus Transco/First Student, Inc.

En tant que prestataire important de solutions de transport scolaire en Amérique du Nord, Autobus Transco/First Student s'assure d'offrir un service d'autobus scolaire inégalé et de fournir l'accompagnement le plus sûr entre la maison et l'école en début et en fin de journée. Avec une équipe de chauffeurs hautement qualifiés et formés, ainsi que le meilleur bilan de sécurité de l'industrie, Autobus Transco/First Student offre des services fiables et de qualité, notamment des services complets de transport par autobus et de gestion, des services de transport adapté, une flotte de véhicules électrifiée, des itinéraires optimisés, des services de planification, d'entretien et de nolisement grâce à une flotte d'environ 46 600 autobus. Pour plus d'informations, consultez autobustransco.ca.

