MONTRÉAL, le 21 nov. 2023 /CNW/ - Autobus Transco tient à saluer l'approbation d'une nouvelle convention collective à l'occasion d'un vote favorable tenu vendredi soir par le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Transco Saint-Hubert-CSN avec ses chauffeurs membres. La dernière offre formulée comprend des augmentations de salaire substantielles de 20 % en moyenne lors de la première année et de 33 % en moyenne pour la durée totale de l'entente de six ans (données pondérées).

Autobus Transco dessert les écoles du Centre de services scolaire Marie-Victorin et de la Commission scolaire Riverside, ainsi qu'une partie du Collège Charles Lemoyne.

« Nous sommes heureux de poursuivre notre travail quotidien avec les chauffeurs, sachant que le transport par autobus occupe une place importante dans la vie des enfants au cours de l'année scolaire. Attirer et retenir des conducteurs compétents et professionnels est un défi de tous les instants dans notre industrie. Les conditions de travail bonifiées que viennent d'accepter nos chauffeurs nous donnent les outils pour répondre à cet enjeu et nous assurer de compter à long terme des employés engagés », affirme Laurie Henner, directrice générale chez Autobus Transco.

À propos d'Autobus Transco/First Student, Inc.

En tant que prestataire important de solutions de transport scolaire en Amérique du Nord, Autobus Transco/First Student s'assure d'offrir un service d'autobus scolaire inégalé et de fournir l'accompagnement le plus sûr entre la maison et l'école en début et en fin de journée. Avec une équipe de chauffeurs hautement qualifiés et formés, ainsi que le meilleur bilan de sécurité de l'industrie, Autobus Transco/First Student offre des services fiables et de qualité, notamment des services complets de transport par autobus et de gestion, des services de transport adapté, une flotte de véhicules électrifiée, des itinéraires optimisés, des services de planification, d'entretien et de nolisement grâce à une flotte d'environ 46 600 autobus. Pour plus d'informations, consultez autobustransco.ca.

