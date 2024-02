MONTRÉAL, le 12 févr. 2024 /CNW/ - Depuis près de trois mois et demi, plus de 15 000 étudiants montréalais et leurs familles sont privés d'un moyen de transport sécuritaire pour se rendre à l'école, alors que la grève générale illimitée menée par le Syndicat des travailleurs de Transco-CSN se poursuit. Les établissements concernés sont les commissions scolaires Lester-B.-Pearson et English Montréal, le Collège Sainte-Anne ainsi que les centres de services scolaires de Montréal et Marguerite-Bourgeoys.

Dans le cadre des négociations, le Syndicat continue de formuler des demandes salariales qui ne seraient viables pour aucun transporteur scolaire à Montréal. Ces derniers jours, le syndicat s'est également exprimé publiquement pour exposer ses revendications et critiquer Transco.

Les familles méritent un arbitre impartial sur le dossier

Le Syndicat Transco-CSN continue de formuler des revendications qui rendraient impossible la poursuite des opérations pour tout transporteur. Face à cela, Autobus Transco propose de recourir à un arbitre impartial, qui permettrait la reprise immédiate du service de transport scolaire pendant que l'arbitre veillerait à résoudre le différend. Mais le Syndicat Transco-CSN refuse l'arbitrage, craignant visiblement la présence d'un arbitre, et cherche plutôt à négocier par l'entremise des médias. Après trois mois et demi, les familles méritent que ce conflit soit confié à un arbitre, ce qui aurait pour effet de mener à la reprise immédiate du transport scolaire.

Comparer des pommes et des oranges

Selon le Syndicat, les chauffeurs Transco de la région de Mascouche auraient obtenu des augmentations salariales de 53 % sur 6 ans et souhaitent donc obtenir le même traitement. Cette information est fausse, les augmentations convenues avec la CSN dans la région de Mascouche étant substantielles, mais néanmoins inférieures à ce chiffre. Le Syndicat sait très bien qu'il est impossible de transférer un accord type d'une région à une autre. En effet, comparer le travail des chauffeurs de Mascouche et de Montréal revient à comparer des pommes avec des oranges, puisque ni le type de trajet ni les heures requises ne sont les mêmes.

Mettre un pied devant l'autre

La semaine dernière, le Syndicat a publiquement affirmé que Transco et ses conseillers se traînaient les pieds dans les négociations. Ce n'est évidemment pas le cas. Tant que dure la grève, Autobus Transco ne reçoit aucun revenu des commissions scolaires concernées. Transco a-t-elle donc intérêt à se traîner les pieds ? Sans revenus ? Poser la question, c'est y répondre. Tout au long des négociations, Transco a participé aux négociations en proposant des améliorations significatives à la rémunération des conducteurs et en suggérant des solutions créatives pour résoudre la grève. Malheureusement, le syndicat refuse de modifier significativement ses demandes déraisonnables et refuse d'accepter les solutions créatives qui pourraient résoudre cette grève, comme le recours à un arbitre. Les insinuations du Syndicat ne contribuent en rien à un climat de négociation constructif.

Le meilleur taux horaire en transport scolaire à Montréal

Transco offre le meilleur taux horaire pour le transport scolaire à Montréal. Malgré cela, le Syndicat Transco-CSN affirme publiquement que les chauffeurs sont sous-payés. Transco est fière d'offrir le meilleur taux horaire sur le marché montréalais et ne s'en excusera pas.

Nous sommes déterminés à résoudre cette grève et à veiller à la sauvegarde des emplois des employés de Transco. C'est pourquoi nous sommes prêts à retirer les négociations de nos mains et de celles du Syndicat pour les confier à une tierce partie neutre. Transco met la CSN au défi de se tourner vers une tierce partie neutre pour la suite des négociations ou d'expliquer pourquoi elle ne le fera pas.

