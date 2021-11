LAVAL, QC, le 3 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Les quelque 20 chauffeurs et chauffeuses d'Autobus Rive-Sud sont en grève demain matin à compter de 6 h. Entre 1500 et 2000 étudiant·es et élèves du Centre de services scolaires des Patriotes seront privés de transport scolaire.

Un porte-parole du syndicat des Teamsters sera sur place pour parler aux médias.

Quoi : Grève chez Autobus Rive-Sud, Division Sainte-Julie

Quand : Jeudi le 4 novembre 2021 à compter de 6 h

Où : 1325 boul. Jacques Cartier Ouest Longueuil (Québec) J4K 0A6

Qui : Un porte-parole des Teamsters sera disponible sur place

Des communiqués de presse à ce sujet sont disponibles sur le site Web de la Section locale 106 du syndicat des Teamsters : teamsters106.org.

Il s'agit d'une grève générale illimitée.

Le syndicat des Teamsters représente les intérêts de 125 000 membres au Canada. Ils et elles sont affiliés-ées à la Fraternité internationale des Teamsters, dont l'effectif syndical est de 1,4 million de membres en Amérique du Nord.

