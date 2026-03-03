Le Gosoul 2 Pro Dual Motor et le Laluz 2 Pro Dual Motor élargissent les options haute performance

SAN FRANCISCO, le 3 mars 2026 /CNW/ - Ausom, un chef de file en devenir en matière d'électromobilité personnelle haute performance, a annoncé aujourd'hui son lancement officiel aux États-Unis. Il a présenté ses plus récents modèles : le Gosoul 2 Pro Dual Motor et le Laluz 2 Pro Dual Motor. Disponibles dès maintenant sur le site ausomstore.com, ces deux scooters électriques à double moteur pour adultes offrent une puissance, une autonomie et une valeur sans précédent aux conducteurs à la recherche de performances sérieuses sans compromis.

Le modèle tout-terrain Alpha : Gosoul 2 Pro Dual Motor

Le Gosoul 2 Pro Dual Motor est à la tête de la gamme 2026 d'Ausom, conçue pour les motocyclistes à la recherche de capacités tout-terrain, de confort et d'autonomie étendue. Alimenté par deux moteurs de 1 400 W, ce scooter électrique pour adultes offre une puissance de pointe de 2 800 W et un couple de 28 Nm pour une accélération rapide. Il atteint 36 mi/h en mode bimoteur et s'attaque facilement à des pentes allant jusqu'à 33 %.

Au cœur de l'expérience de conduite se trouve la suspension ShocFree™ exclusive à Ausom, un bras oscillant double face à long débattement avec ressort réglable. La suspension ShocFree™ absorbe les impacts des nids-de-poule et des terrains accidentés tout en minimisant les vibrations et les rebonds. Sur le Gosoul 2 Pro Dual Motor, le système améliore la stabilité et le confort de roulement, aidant les conducteurs à naviguer sur des chaussées fissurées et des routes urbaines inégales communes à de nombreuses villes américaines.

Le Gosoul 2 Pro Dual Motor offre jusqu'à 56 miles par charge pour les trajets quotidiens prolongés et la conduite hors route. Ce scooter tout-terrain pour adultes est équipé de pneus tubeless, offrant une plus grande résistance à la crevaison, une bonne durabilité et une stabilité améliorée sur terrain accidenté.

L'option à double moteur accessible : Laluz 2 Pro Dual Motor

Lancé aux côtés du Gosoul 2 Pro Dual Motor, le Laluz 2 Pro Dual Motor élargit la gamme double-moteur d'Ausom. Ce scooter est équipé de deux moteurs de 1 400 W avec une vitesse de pointe allant jusqu'à 36 mi/h. Le scooter à deux moteurs pour adultes est alimenté par une batterie de 864 Wh, offrant jusqu'à 56 milles par charge pour les déplacements quotidiens et les longs trajets. Ses pneus tubeless de 10 pouces offrent une résistance accrue à la perforation et une traction fiable.

Expérience éprouvée en performance à double moteur

Ausom s'est imposé dans le segment des dual-motor avec le DT2 Pro et le L2 Max Dual Motor, tous deux salués par l'industrie. Les essais montrent que le DT2 Pro offre une autonomie réelle presque deux fois supérieure à celle de ses concurrents à prix similaire.

« Après avoir testé plus de 200 scooters électriques, il est rare d'en trouver un qui offre à la fois une performance réelle et une valeur réelle, mais l'Ausom L2 Max Dual Motor m'a surpris. Avec ses deux moteurs de 1 000 W, il pousse jusqu'à 40 à 41 mi/h tout en restant à moins de 1 000 $, ce qui est presque inouï dans cette catégorie de prix », selon Rider Guide.

Engagement du client avant tout

Au-delà de la performance, Ausom met l'accent sur la confiance à long terme en matière de propriété. Chaque achat comprend :

Garantie de 2 ans sans tracas : Couverture complète des composants de base.

Couverture complète des composants de base. Soutien technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 : Experts en ligne dédiés au dépannage en temps réel.

Experts en ligne dédiés au dépannage en temps réel. Livraison gratuite pour les commandes de plus de 49 $ : Expédié des entrepôts locaux pour une livraison rapide.

Prix et disponibilité

La nouvelle série, incluant le Gosoul 2 Pro Dual Motor à 849 $ et le Laluz 2 Pro Dual Motor à 729 $, est disponible à compter du 26 février 2026 sur ausomstore.com.

Promotion de lancement (se termine le 12 mars 2026) : Pour un temps limité, les clients qui achètent sur ausomstore.com peuvent recevoir un rabais supplémentaire de 50 $ en utilisant le code SF50, portant les prix à :

À propos d'Ausom

Ausom se spécialise dans les scooters électriques haute performance pour adultes, combinant une technologie de pointe et un design pratique pour offrir une valeur exceptionnelle. Axé sur la performance réelle, la durabilité et la satisfaction de la clientèle, Ausom s'est bâti une réputation pour les scooters électriques qui dépassent les attentes en matière de capacités et de fiabilité.

