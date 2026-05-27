IRVINE, Californie, 27 mai 2026 /CNW/ - Aurzen présente aujourd'hui le projecteur intelligent Aurzen Roku TV EAZZE D1R air, le premier projecteur portable au monde doté de l'expérience de diffusion en continu Roku, combinant les normes de luminosité vérifiées par SGS avec une configuration simple et axée sur la diffusion en continu et une conception compacte et portable.

le premier projecteur portable intelligent Roku TV, l'Aurzen EAZZE D1R air

Les projecteurs portatifs continuent d'évoluer vers des expériences de divertissement plus flexibles, surtout pour les utilisateurs qui veulent emporter leur projecteur n'importe où dans la maison, en voyage ou pour des soirées ciné en plein air. Toutefois, la complexité de la configuration, les limites de placement et la disponibilité de l'alimentation peuvent encore influer sur la portabilité quotidienne.

Le D1R air est conçu pour éliminer ces obstacles en intégrant l'expérience de diffusion en continu Roku directement dans l'appareil, permettant un accès instantané à des milliers d'applications de diffusion en continu au moyen d'une interface semblable à celle d'une télévision, sans appareils externes ni configuration compliquée, ce qui optimise la portabilité pour aller presque n'importe où.

Pour une utilisation vraiment mobile, le projecteur prend en charge l'entrée d'alimentation USB-C avec la compatibilité de chargeur rapide de 65 W, ce qui lui permet de fonctionner dans des environnements sans accès à une alimentation fixe. Soigneusement conçue, l'entrée d'alimentation par le bas maintient le câble en place, ce qui permet une rotation fluide et ininterrompue sans tension ni restriction. Les utilisateurs peuvent ainsi ajuster librement l'angle de projection sans être limités par le positionnement du cordon. Le projecteur est également compatible avec le support universel Aurzen avec un chargeur portatif intégré de 25 000 mAh, ce qui permet de prolonger les séances de visionnement pour les installations extérieures, les soirées de cinéma dans la cour ou les déplacements.

En matière de qualité visuelle, le D1R air offre une résolution native de 1 080p avec jusqu'à 300 lumens ANSI de luminosité vérifiée par SGS, offrant des performances fiables dans une gamme d'environnements intérieurs et extérieurs de soirée. Six modes d'image optimisés - Roku, Standard, Vivid, Movie, Sports et Eco - adaptent l'image à différents types de contenu et de conditions d'éclairage, tandis que les deux haut-parleurs de 5 W avec prise en charge de Dolby Audio produisent un son clair qui se diffuse parfaitement à l'intérieur comme à l'extérieur.

Conçu pour une flexibilité réelle, le D1R air est doté d'un support à 180° qui permet la projection sur les murs, les plafonds ou même les surfaces extérieures improvisées. La mise au point automatique ToF (Time of Flight) et la correction automatique de trapèze ajustent l'image en quelques secondes, permettant une configuration rapide même dans des environnements nouveaux.

L'Aurzen D1R air est proposé sur Amazon US au prix normal de 239,99 USD, avec une offre de lancement d'une durée limitée de 149,99 USD. Au Canada, il est proposé sur Amazon CA à un prix normal de 219,99 CAD, avec un prix de lancement de 199,99 CAD. Aux États-Unis, l'ensemble de projecteur Aurzen Roku TV avec sac de transport est également offert chez Best Buy et Macy's à un prix de lancement de 189,99 USD.

À propos d'Aurzen

Aurzen est un innovateur mondial dans le domaine des technologies de projection intelligente. Associant ingénierie optique de pointe fondée sur un logiciel intuitif et conception centrée sur l'utilisateur, Aurzen fournit des produits capables de créer des expériences sur grand écran dans n'importe quel espace. La société a été la première au monde à lancer un projecteur véritablement portable à trois volets, ZIP, et ses designs ont été récompensés par de nombreux prix internationaux, notamment le prix iF Design, le prix Red Dot, le prix G-Mark et le prix IDEA.

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SOURCE Aurzen

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