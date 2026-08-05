Aurzen annonce un programme exclusif de bons de prélancement pour l'E1R, offrant aux premiers acheteurs un rabais de 30 $ moyennant une réservation de 1 $

IRVINE, Californie, 5 août 2026 /CNW/ -- Aurzen a annoncé aujourd'hui un programme exclusif de bons de prélancement pour son prochain mini-projecteur intelligent EAZZE E1R avec Roku TV. À compter du 5 août, les clients aux États-Unis et au Canada peuvent visiter le site https://aurzen.com/pages/eazze-e1r-roku-tv-projector-voucher pour acheter un bon à durée limitée pour l'E1R pour seulement 1 $ et profiter d'un rabais de 30 $ lors du lancement officiel de ce modèle.

Aurzen EAZZE E1R : Réservez pour 1 $ et obtenez 30 $ de rabais

L'Aurzen EAZZE E1R est un projecteur compact à venir conçu pour rendre le divertissement sur grand écran plus accessible dans les espaces de tous les jours. Intégrant une plateforme Roku TV, l'E1R combine une conception portable avec des capacités de diffusion en continu intelligentes, offrant aux utilisateurs une nouvelle façon pratique de profiter de leur contenu préféré.

Ce programme sera offert du 5 au 31 août exclusivement aux clients au Canada et aux États-Unis. Après l'achat du bon, les clients recevront un code d'échange unique par courriel lors du lancement officiel de l'E1R. Le code peut être échangé sur Amazon.com dans les 6 jours suivant le lancement et sur Amazon.ca dans les 13 jours suivant le lancement.

À propos d'Aurzen

Aurzen est un innovateur mondial dans le domaine des technologies de projection intelligente. Associant ingénierie optique de pointe fondée sur un logiciel intuitif et conception centrée sur l'utilisateur, Aurzen fournit des produits capables de créer des expériences sur grand écran dans n'importe quel espace. L'entreprise est à l'origine du tout premier projecteur portable à trois volets, le ZIP, et ses conceptions ont été récompensées par de nombreux prix internationaux, notamment le prix iF Design, le prix Red Dot, le prix G-Mark et le prix IDEA. Pour en savoir plus, visitez www.aurzen.com.

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SOURCE Aurzen

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