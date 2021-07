Ce remarquable partenariat « sur invitation uniquement » réunit Aurora Expeditions avec sa liste incomparable de conseillers en voyages de Virtuoso en Asie-Pacifique et l'étend à plus de 50 pays où Virtuoso opère. « Faire partie du réseau mondial de Virtuoso est une grande victoire pour Aurora Expeditions », a déclaré Monique Ponfoort, PDG d'Aurora Expeditions. « Nous avons eu l'occasion de travailler avec leurs très talentueuses et réputées agences dans d'autres régions du monde telles que l'Asie-Pacifique ainsi que notre pays d'origine, l'Australie, donc être ajouter l'équipe mondiale et à sa clientèle d'aventureux est un véritable honneur pour nous.»

« Virtuoso est ravi d'élargir notre relation avec Aurora Expeditions pour inclure maintenant une portée qui va au-delà de nos offres initiales sur le marché de l'Asie-Pacifique », a déclaré Beth Butzlaff, vice- présidente, Relations avec les partenaires mondiaux, Virtuoso. « La passion d'Aurora pour l'aventure, l'un des principaux moteurs des voyages post-pandémiques, conservation et expériences autres, est ce que nos conseillers et leurs clients continuent de rechercher et d'embrasser à bras ouverts. »

« L'espace d'expédition et de voyage de luxe a considérablement évolué. Dans une nouvel ère où les voyageurs recherchent des expériences qui transforment et changent leurs vies, Aurora Expeditions contribue à attiser cette curiosité. Notre valeur commune de voyage plein d'experiences résonne avec la famille Virtuoso, faisant d'Aurora un choix idéal pour notre réseau », a déclaré Matthew d. Upchurch, Virtuoso, président du conseil et chef de la direction.

Les conseillers en voyages de Virtuoso peuvent accéder au profil d'Aurora Expeditions qui comprend des voyages, des feuilles de prix, des images, des notes de voyage et d'autres garanties pertinentes via leur portail.

Voyageant dans des endroits impressionnants, notamment l'Antarctique, la Géorgie du Sud et les Malouines, l'Arctique (européen et canadien), l'Alaska, l'Extrême-Orient russe, le Costa Rica, la Basse- Californie et la Papouasie occidentale, les nouvelles aventures d'Aurora sont dirigées par une équipe exceptionnelle de chefs d'expédition expérimentés. Annonçant bientôt le voyage inaugural de son nouveau navire nommé d'après la biologiste marine, océanographe et exploratrice de renommée mondiale Sylvia Earle, Aurora Expeditions rejoint la liste soigneusement triées des partenaires de voyage de luxe de Virtuoso, y compris les compagnies aériennes, l'hôtellerie, les compagnies de croisière, les voyagistes et les offices du tourisme.

Aurora Expeditions est une société Australienne d'expédition aux multiples récompenses qui célèbre son 30e anniversaire. Pionnière des expéditions polaires, Aurora s'engage véritablement en faveur d'un voyage respectueux de l'environnement, qui s'engage à préserver la beauté et la majesté que notre Mère nature possède, et nous prenons des mesures concrètes pour prendre soin de la planète.

Fondée sur les principes directeurs de l'aventure et de l'exploration infinie, l'expérience sur des petits navires est intime et amicale, et Aurora Expeditions emmène les invités dans des expériences inoubliables dans des endroits les plus éloignés et les plus incroyables de la planète.

Avec deux navires, tous deux conçus pour la découverte, le Greg Mortimer, et maintenant un deuxième et tout nouveau petit navire d'expédition, le Sylvia Earle, porte le nom de la célèbre biologiste marine, océanographe, exploratrice et écologiste Sylvia Earle.

Dans le cadre de l'engagement continu d'Aurora à s'assurer que nous effectuons des voyages d'expédition en petits navires de la manière la plus sûre et la plus agréable possible, tous les aspects du programme de santé et de sécurité d'Aurora Expeditions ont été renforcés. Plus d'informations peuvent être trouvées ici: https://www.auroraexpeditions.com.au/why-travel-with-us/health-safety/

Virtuoso® est le premier réseau international d'agences de voyages spécialisé dans le luxe et les voyages expérientiels. Cette organisation sur invitation seulement comprend plus de 1 100 agences de voyages et plus de 22 000 conseillers en voyages d'élite dans plus de 50 pays d'Amérique du Nord, d'Amérique latine, des Caraïbes, d'Europe, d'Asie-Pacifique, d'Afrique et du Moyen-Orient. S'appuyant sur ses relations privilégiées avec plus de 2000 des meilleurs hôtels et centres de villégiature au monde, les compagnies de croisière, les compagnies aériennes, les voyagistes et les destinations de premier plan, le réseau offre à sa clientèle haut de gamme des commodités exclusives, des expériences rares et un accès privilégié. (États-Unis) 30 milliards de dollars de ventes annuelles de voyages font de Virtuoso une puissance dans l'industrie du voyage de luxe.

