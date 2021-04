La neuvième journée annuelle « Parlons argent avec nos enfants » - soutenue par la Banque Scotia - souligne l'importance de ces discussions avec les enfants, particulièrement dans le contexte de stress financier et mental associé à la pandémie

TORONTO, le 14 avril 2021 /CNW/ - Parler d'argent avec les enfants en vue d'améliorer la littératie financière, c'est de plus en plus important et pas seulement pour les jeunes, mais aussi pour assurer la santé financière future des particuliers, des familles, des collectivités et de tout le pays.

Selon un rapport publié récemment par le Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH), 80 pour cent des Canadiens indiquent que la pandémie a eu des effets négatifs sur leur santé mentale et que leur situation financière est leur plus grande source d'inquiétude liée à la pandémie.

Le programme Parlons argent avec nos enfants aide les parents et les enseignants à parler d'argent avec les jeunes. Il peut aider les jeunes à gérer leurs finances plus tard et à éviter le stress que de nombreux Canadiens vivent aujourd'hui. Les enseignants et les parents sont aussi intéressés… et ils s'impliquent!

Dans le cadre de ce programme, des enfants de tout le pays ont préparé des projets, à l'école et à la maison, afin que leur présentation fasse partie de l'événement virtuel, qui aura lieu aujourd'hui de 13 h à 14 h 30 (HE). La vitrine présentera le projet de six élèves ou groupes d'élèves, choisis parmi tous les projets présentés dans tout le Canada. Le public est invité à assister aux présentations; pour s'inscrire, il suffit de cliquer ici.

L'événement virtuel a aussi une invitée spéciale, la Dre Moira Somers, psychologue financière, auteur et spécialiste du lien entre santé financière et bien-être mental.

Le programme éducatif, créé par la Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE) et appuyé par la Banque Scotia, a été créé en 2013. « Parlons argent avec nos enfants » était un projet pilote dans des écoles de Toronto et de Montréal. Il a pris de l'ampleur au fil des ans, et rejoint maintenant les écoles et les domiciles de tout le Canada, car les éducateurs, les parents et les tuteurs reconnaissent l'importance d'améliorer les aptitudes financières des jeunes Canadiens. Initialement, le programme comptait une journée par année, pour faciliter l'amorce du dialogue. Il est maintenant actif toute l'année, puisque les enseignants et les parents accèdent en tout temps aux ressources gratuites et faciles d'utilisation. Parler d'argent, c'est une première étape pour que les jeunes Canadiens améliorent leurs aptitudes financières et aient les outils pour prendre des décisions et poser des gestes en toute confiance lorsqu'ils entament leur vie d'adulte.

Pour aider tous ceux qui veulent participer à ce programme, la FCEE a créé un site Web complet - https://talkwithourkidsaboutmoney.com/?lang=fr - qui procure aux parents, aux tuteurs, aux enseignants et à toute autre personne intéressée des outils spécialement conçus pour parler d'argent avec les enfants. Ce programme gratuit est offert en français et en anglais.

Citations

Gary Rabbior, président de la Fondation canadienne d'éducation économique (FCEE)

« La FCEE est ravie de la croissance de notre programme Parlons argent avec les enfants et de sa portée aujourd'hui. Les projets proposés cette année sont très révélateurs des capacités remarquables des jeunes Canadiens. Nous voulons aussi remercier la Dre Moira Somers, qui nous aide à faire valoir auprès des parents et des enseignants le lien important entre la santé financière et la santé mentale - et comment l'amélioration des capacités financières peut aider nos enfants à se bâtir un avenir où ils seront en santé et heureux. »

D'arcy MacDonald, premier vice-président, Dépôts, placements et paiements, Banque Scotia

« L'accent que met la Banque Scotia à prodiguer des conseils rejoint profondément les familles et les collectivités. En aidant les jeunes Canadiens à apprendre les notions touchant l'argent dès un jeune âge, nous les aidons à se construire une assise solide pour leur avenir. »

Dre Moira Somers, psychologue financière; consultante auprès des familles et des conseillers financiers du monde entier sur les questions d'argent, de santé mentale et de bien-être; auteure de Advice that Sticks: How to Give Financial Advice that People will Follow.

« Il ne fait aucun doute que la gestion des finances personnelles, c'est une compétence vitale au 21e siècle. L'argent et la santé mentale sont des sujets qui s'entrecroisent à de nombreuses occasions durant une vie, puisque ce sont deux aspects qui contribuent au bien-être relationnel et à l'harmonie familiale, à la liberté de choix, à l'accès aux études et aux soins de santé, à l'égalité entre les sexes, entre autres. Mais pour préparer les jeunes à devenir des adultes, il faut aller plus loin que les simples notions mathématiques liées à l'argent. Je suis ravie de me joindre aux enseignants et aux parents durant la journée Parlons argent avec nos enfants pour explorer davantage le lien entre l'argent et la santé mentale, et ce que nous pouvons faire pour améliorer les choses. »

À propos de la FCEE

La FCEE est un organisme non partisan à but non lucratif enregistré auprès du gouvernement fédéral. Fondée en 1974, elle travaille à améliorer la littératie économique et financière ainsi que les compétences entrepreneuriales. La FCEE collabore avec les ministères responsables de l'éducation, les conseils scolaires, les écoles, les éducateurs et les associations d'enseignants. Elle s'implique également dans des activités de soutien aux nouveaux arrivants, aux immigrants, aux aînés et au grand public en offrant des documents, des vidéos, des ateliers et des ressources en ligne. Globalement, la FCEE souhaite aider les Canadiens de tout âge à mieux intégrer leurs rôles et responsabilités économiques, tout en leur donnant les moyens de prendre des décisions financières avec confiance et de manière compétente.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait environ 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

