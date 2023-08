Augmenter la productivité du secteur de la transformation alimentaire - Québec octroie plus de 590 000 $ à deux entreprises du Saguenay-Lac-Saint-Jean

QUÉBEC, le 24 août 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec confirme un soutien financier de 590 354 $ à deux entreprises de la région, soit 173 750 $ à la Boulangerie du Royaume et 416 604 $ aux Viandes CDS. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, en a fait l'annonce aujourd'hui à l'occasion d'une tournée régionale. Il était accompagné de la ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, et du député de Jonquière, M. Yannick Gagnon.

Ces sommes permettront à la Boulangerie du Royaume d'améliorer notamment la productivité de ses équipements de tranchage et d'ensachage. Chez les Viandes CDS, ces investissements serviront à optimiser les activités d'emballage.

Citations

« En appuyant des projets qui amélioreront la productivité d'entreprises comme la Boulangerie du Royaume et les Viandes CDS, votre gouvernement pose un geste concret en faveur d'une plus grande autonomie alimentaire au Québec. Je suis heureux du soutien financier annoncé qui bénéficiera à l'économie de la région. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je suis fière de cette annonce qui stimule l'économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Pour notre communauté, ces investissements auront des retombées sur tous les plans. Les projets qui seront réalisés auront assurément un effet positif sur la vitalité de notre région. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Le secteur bioalimentaire est au cœur de l'identité de notre région. Nous avons une responsabilité collective de soutenir cette industrie qui nourrit nos communautés et qui anime le développement économique. Le leadership de la communauté bioalimentaire est une force incroyable pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. »

Yannick Gagnon, député de Jonquière

« Je suis extrêmement fier d'avoir réalisé une multitude de projets qui nous ont permis d'optimiser nos procédés de production tout en accélérant la croissance de l'entreprise, et ce, malgré les enjeux de rareté de main-d'œuvre. L'aide financière octroyée par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation nous a permis de surpasser nos objectifs et j'en suis extrêmement reconnaissant puisque cela a permis aux Viandes CDS d'étendre leur réseau de distribution de façon importante. »

Mathieu Dostie, président, Les Viandes CDS inc.

« L'aide accordée par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation nous permettra d'acquérir un équipement à la fine pointe de la technologie et de faire des gains substantiels en matière d'efficacité opérationnelle à la Boulangerie du Royaume, entre autres à travers une amélioration significative de notre capacité de production. »

Michael Norman, chef de la direction, Nutrinor coopérative

Faits saillants

Ces sommes, qui proviennent du programme Transformation alimentaire : robotisation et systèmes de qualité 2021-2023, visent à accroître les investissements en transformation alimentaire pour remédier au manque de main-d'œuvre et augmenter la compétitivité des entreprises.

Rappelons que, lors du dépôt du budget 2022-2023, le gouvernement du Québec a annoncé 562 millions de dollars sur trois ans afin d'assurer la poursuite d'initiatives dans le cadre de la Politique bioalimentaire 2018-2025.

Lien connexe

Programme Transformation alimentaire : robotisation et systèmes de qualité

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

