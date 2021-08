L'abonnement à Audible.ca est encore plus avantageux avec l'écoute illimitée de milliers de balados et de livres audios sélectionnés.

NEWARK, N.J., le 17 août 2021 /CNW/ - Audible Inc., l'un des principaux producteurs et fournisseurs de divertissement audio et de livres audio originaux, annonce le lancement d'un catalogue en écoute à volonté pour les membres d'Audible.ca. Sans frais supplémentaires, les membres recevront désormais un accès illimité au catalogue Plus, contenant plus de 12 000 titres, en plus de leur crédit mensuel actuel. Le catalogue Plus propose des milliers de livres audio classiques et contemporains appartenant à un large éventail de genres, ainsi qu'une variété de balados exclusifs et d'originaux Audible incluant les plus récentes nouveautés des vedettes québécoises Sarah-Jeanne Labrosse et Juliette Gosselin, et les personnalités canadiennes Joshua Jackson et Jay Baruchel.

De nouveaux originaux d'Audible mettant en vedette Sarah-Jeanne Labrosse et Juliette Gosselin

Grâce au catalogue Plus, les membres d'Audible.ca pourront avoir accès au nouveau balado original d'Audible Habiter : les univers de Sarah-Jeanne Labrosse. Habiter pleinement est la quête qui motive toutes les expériences de Sarah-Jeanne Labrosse dans sa vie professionnelle comme dans sa vie intime. Pour cette série audio, la comédienne et animatrice prend le temps de réfléchir à ce que veut vraiment dire le mot habiter. « Avec mon balado, j'ai pu tendre le micro à des hommes et des femmes qui habitent la société autant par leur corps que par leurs idées », explique Sarah-Jeanne Labrosse.

Le catalogue Plus accueille également la série jeunesse Ti-Guy La Puck de Geneviève Guilbault, et c'est Pier-Luc Funk qui prête sa voix à plusieurs personnages. Cette série déjantée et teintée d'humour transporte les lecteurs dans un environnement 100 % hockey où les auditeurs rencontreront une foule de personnages tous plus attachants les uns que les autres. « Je suis choyé de prêter ma voix et toute ma passion à l'interprétation de la série Ti-Guy La Puck, qui émerveille et fait vibrer les jeunes d'ici », raconte Pier-Luc Funk.

Les membres d'Audible.ca pourront également découvrir, grâce au catalogue Plus, l'œuvre China White de l'autrice Sarah Richards, lue aussi bien en anglais qu'en français par l'actrice québécoise Juliette Gosselin. China White : la voie de Dharma est un polar enlevant, où les femmes sont mises à l'avant-plan. Dans cette histoire de survie et de rédemption qui se déroule à Vancouver, Styvie Savard, une ex-policière déchue, forme une alliance improbable avec une adolescente en fugue à la situation précaire. Ensemble, elles devront affronter un baron de la drogue et un gourou menaçant.

Sarah-Jeanne Labrosse, Pier-Luc Funk et Juliette Gosselin se joignent à une vaste liste de talents Audible rassemblant des artistes du Canada et du monde entier, dont Jay Baruchel, Joshua Jackson, Alanis Morissette, Colm Feore, Michele Romanow, Kevin Hart, James Patterson, Aaron Paul, Gabrielle Bernstein et Yannick Bisson, entre autres.

Mettre de l'avant les voix et les histoires canadiennes

C'est en 2020 qu'Audible.ca a lancé les originaux Audible canadiens, une collection qui allie des récits de qualité à des voix canadiennes dans des genres variés. Cet investissement dans la célébration des voix locales se poursuit avec de nombreux originaux canadiens, maintenant compris dans le catalogue en écoute illimitée.

Plus de 500 titres québécois en français font partie du catalogue Plus. Audible.ca s'engage à continuer de développer son offre en langue française avec ses deux nouveaux titres qui paraissent aujourd'hui, le balado original Habiter : les univers de Sarah-Jeanne Labrosse et la série de livres audio Ti-Guy La Puck, mettant en vedette Pier-Luc Funk. Ces titres se joignent à un éventail de contenus écrits par, entre autres, Louise Tremblay-D'Essiambre, Kim Thúy, Deepak Chopra, Eckhart Tolle, Dale Carnegie et Napoléon Hill.

Georgia Knox, directrice nationale pour le Canada, Audible

« Avec le lancement du catalogue Plus, l'abonnement à Audible.ca est maintenant 12 000 fois meilleur ! Nous sommes ravis d'offrir aux Canadiens encore plus de titres qu'ils pourront écouter pour se divertir, apprendre, enrichir leur vie. Nous sommes aussi convaincus de l'importance de donner du poids aux voix locales. Avec notre abonnement amélioré, les originaux Audible canadiens sont compris dans le catalogue Plus. Nous sommes très enthousiastes de travailler à offrir une liste de plus en plus riche de perspectives et de talents locaux. »

Le catalogue Plus international avec Tan France, Idris Elba et Deepak Chopra

Le catalogue Plus est offert à tous les nouveaux membres comme aux membres actuels, sans modification des frais d'abonnement. En plus des originaux Audible canadiens, les membres ont maintenant accès à des titres internationaux acclamés, écrits et interprétés par des artistes de renom, notamment Coupledom avec Idris et Sabrina Elba, Chasing Ghislaine : The Untold Story of the Woman in Epstein's Shadow produit par James Patterson, Tan France's Queer Icons, My Body, My Podcast avec Elizabeth Banks, Founding Fubu avec Daymond John, et Michael Caine : Gangs. Le catalogue Plus accueillera également très bientôt Mind Body Zone : Living Outside the Box avec Deepak Chopra. Pour en savoir plus sur l'abonnement amélioré et le nouveau catalogue Plus, visitez audible.ca.

Nouveaux Originaux Audible canadiens et titres à venir

Le calendrier complet des Originaux Audible canadiens, incluant les dates de sortie et les détails, est disponible au www.audible.ca/audiblecaoriginals.

Les images et autre matériel média en lien avec ce communiqué sont disponibles ICI.

Oracle (Audible Studios)

Avec Joshua Jackson

Parution le 17 août

Dans ce thriller psychologique de l'auteur à succès Andrew Pyper, un médium de la police traque un tueur en série insaisissable, retrouvant les disparus et les victimes en « lisant » leurs proches, un don non désiré qui a un prix terrible. (en anglais)

Highly Legal (Shed Creative)

Avec Jay Baruchel

Parution le 17 août

Le 17 octobre 2018, le Canada est devenu la première nation du G7 à légaliser le cannabis à des fins récréatives. Alors, comment la légalisation a-t-elle changé les choses ? Et qu'a appris le reste du monde de cette expérience unique en son genre ? Jay Baruchel pose un regard sur les gagnants et les perdants de cet événement historique au Canada. (en anglais)

China White / China White : la voie de Dharma (Audible Studios)

Narration en anglais et en français par Juliette Gosselin

Parution le 17 août

Dans ce premier roman de Sarah Richards, une nouvelle voix passionnante de la fiction, une ancienne policière en disgrâce forme une alliance improbable avec une adolescent membre d'une secte. Ensemble, elles lèveront le voile sur un complexe réseau de trafic de drogue.

Habiter : les univers de Sarah-Jeanne Labrosse (Magnéto)

Avec Sarah-Jeanne Labrosse

Parution le 17 août

Habiter pleinement est la quête qui motive toutes les expériences de Sarah-Jeanne Labrosse dans sa vie professionnelle comme dans sa vie intime. Pour cette série balado, la comédienne et animatrice prend le temps de réfléchir à ce que veut vraiment dire le mot habiter. Elle ouvre les portes de sa maison et tend le micro à des personnes inspirantes (Ariane Moffatt, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, Boucar Diouf), qui habitent le monde autant par leur corps que par leurs idées.

Death by Unknown Event (Skybound)

Date de parution à déterminer

Pendant sept ans, Cindy James, une infirmière de Vancouver, a signalé plus de 100 incidents distincts de harcèlement dans une saga qui s'est terminée par sa mort, en 1989. Tout au long de ces sept années, la police n'a trouvé aucune piste et n'a procédé à aucune arrestation. Enquêtant sur l'une des affaires les plus déroutantes de l'histoire récente, Death by Unknown Event met en lumière le contexte étrange et effrayant qui entoure la vie de Cindy et les circonstances énigmatiques de sa mort. (en anglais)

Imminent Disaster (Audible Studios)

Avec Catherine Hernandez

Parution en novembre 2021

Créée par l'autrice et dramaturge canadienne Catherine Hernandez, cette série de comédie à sketches au regard acéré s'attaque aux absurdités de notre monde moderne chaotique, qu'il s'agisse d'affronter la technologie, de jongler avec la famille et le travail ou de survivre à nos relations quotidiennes ! (en anglais)

À propos d'Audible

Audible, Inc., une filiale d'Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), est un créateur et un fournisseur leader de récits audio de qualité, qui offre à ses clients une nouvelle façon d'embellir et d'enrichir leur vie tous les jours. Le contenu d'Audible.ca comprend plus de 630 000 livres audio, balados et productions originales. Audible compte des millions de membres dans le monde, abonnés à l'un de ses 11 services localisés conçus pour les clients d'Australie, du Canada, de France, d'Allemagne, d'Inde, d'Italie, du Japon, d'Espagne, du Royaume-Uni ou des États-Unis. Les membres d'Audible téléchargent près de 4 milliards d'heures de contenu par an, qu'ils écoutent sur un large éventail d'appareils compatibles.

