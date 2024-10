MONTRÉAL, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Audensiel poursuit son expansion sur le marché nord-américain avec l'acquisition stratégique des activités Digital Factory, Cybersécurité, DevOps et Data de Maltem Canada, un acteur local de premier plan basé à Montréal.

Joueur clé du numérique reconnu sur le marché québécois, Maltem Canada se distingue par sa capacité à accompagner ses client•e•s dans leurs activités digitales stratégiques grâce à la mise en place de centres de services sur mesure chez ces dernier•ère•s, d'une offre complète de coaching et de formation premium. Cette acquisition permet à Audensiel de bénéficier d'une expertise locale éprouvée, consolidant son rôle de partenaire privilégié des grandes et moyennes entreprises canadiennes.

Un an après avoir ouvert son bureau à Montréal avec le soutien de Sagard MidCap (actionnaire de référence au capital d'Audensiel particulièrement actif en Amérique du Nord et en Europe), Audensiel réalise donc sa première acquisition sur cette géographie et réunit désormais près de 100 spécialistes sous la bannière Audensiel Canada. Ce nouveau développement international intervient après une expansion réussie en Espagne, au Mexique, en Belgique et au Luxembourg, alors que ses activités en France sont toujours aussi dynamiques. En effet, depuis plus de dix ans, Audensiel affiche une croissance continue de près de 30% par an, soutenue dans son développement par ses partenaires Sagard et Capza. Avec 1800 employés et près de 200 millions d'euros (290 millions CAD) de chiffre d'affaires, Audensiel poursuit ses investissements et renforce ses positions sur ses segments de spécialité (data / IA, digital factory, cloud et cybersécurité) pour accompagner ses client•e•s et partenaires sur leurs enjeux de transformation.

« Je suis très heureux de ce rapprochement qui nous permet de nous associer à un groupe reconnu sur le marché de la transformation digitale, dont nous partageons les valeurs humaines et la culture entrepreneuriale. Cette collaboration promet de belles synergies commerciales et d'innovation » commente Marc Giraud-Sauveur, Directeur Général de Maltem Canada. Il poursuit : « Rejoindre Audensiel est une suite logique et naturelle qui permettra à Maltem Canada d'étendre son empreinte au sein d'un environnement international performant, et de continuer d'offrir de belles perspectives de carrière à ses employé•e•s ».

« Cette acquisition vient consolider la place qu'occupe Audensiel à l'échelle du Canada sur les expertises de la transformation digitale, de la cybersécurité, du DevOps et de la data » affirme Nicolas Pacault, président d'Audensiel. « Nous sommes ravis de cette future collaboration avec les équipes de Maltem Canada au sein du groupe, expertes auprès des clients grands comptes canadiens. Ce rapprochement s'inscrit parfaitement dans la continuité de nos valeurs, et du plan stratégique d'extension de nos activités » conclut-il.

Conseils Audensiel

Conseil financier

Nexia S&A : Olivier Juramie, Thibault Querry, Ophélie Lochet

Conseil juridique et fiscal

Archers : Marc Baffreau, Thomas Juillard, Pierre-Emmanuel Simon, Alexandre Franco

Gowling WLG : Marc Tremblay, Stefan Nasswetter, Muriel Delille

Conseils Maltem Canada

Conseil M&A

Cambon Partners : Jonathan Journo, Florian Grison, Pierre Bontemps

Conseil juridique

Chammas & Marcheteau : Jérémie Lolmède, Jérôme Chapron, Denis Marcheteau

À propos d'Audensiel

Acteur en transformation digitale, conseil métiers et conseil en technologies avec 1800 collaborateurs et 22 implantations, Audensiel accompagne ses clients de tout secteur d'activité en France et à l'international dans les domaines suivants : Digital, Conseil, IoT, Data/IA, Cybersécurité et Cloud/DevOps. Forte d'une culture ancrée dans l'innovation et d'une organisation agile, Audensiel se distingue par un positionnement différenciant, au croisement du conseil technologique et digital. Afin de poursuivre ce développement en France et à l'international, depuis 2022 Audensiel est accompagné par le fonds d'investissement Sagard aux côtés de Capza. Audensiel, entreprise à mission, s'est dotée d'une raison d'être : « Faciliter l'accès aux usages et aux métiers du numérique afin de contribuer à une société plus juste et inclusive ». Pour en savoir plus : http://audensiel.com/.

À propos de Maltem Canada

Fondée en 2018 à Montréal (Québec), Maltem Canada incarne l'excellence par l'innovation numérique. Ses cinq pôles d'expert•e•s clés - cybersécurité, agilité, expérience utilisateur, développement logiciel et gestion des données - accélèrent les projets digitaux novateurs et ambitieux des PME et des grands groupes nord-américains. Ainsi, Maltem Canada propulse ses client•e•s vers leur réussite stratégique, organisationnelle et opérationnelle, et les aide à devenir des entreprises créatives et collaboratives en les accompagnant jusque dans la formation de leurs équipes. Maltem Canada place ses partenaires au cœur de ses priorités en leur apportant de la valeur au-delà de son expertise technique. La firme se démarque donc aussi par son engagement éco-responsable et sa culture d'entreprise humaine forte. Pour en savoir plus : https://maltem.ca/.

Contacts presse : Audensiel groupe : Thomas Fuzel, +33 7 61 38 76 66, [email protected]; Audensiel Canada : Julia Roubineau, +1 (438) 522-9874, [email protected]