Audacieuse, unique et incroyablement authentique. Voici les NOUVELLES croustilles Pringles* Saveur de Baconator de Wendy's!

MISSISSAUGA, ON, le 17 févr. 2021 /CNW/ - Êtes-vous prêt à nourrir votre curiosité? Ne faites qu'une bouchée du BaconatorMD ! LA NOUVELLE édition limitée de croustilles Pringles* Saveur de Baconator de Wendy'sMD offre toutes les saveurs du célèbre burger dans une collation tout à fait hallucinante et irrésistible. Les maîtres de la saveur de Pringles ont collaboré avec Wendy's pour créer une expérience gustative incroyablement authentique et délicieuse : toute la saveur du Baconator en une seule bouchée, un incontournable pour tout amateur de collations ou connaisseur de burgers !

« Wendy's est reconnue pour servir des aliments délicieux et de grande qualité tous les jours, partout dans le monde. Alors, à la manière Pringles, nous voulions regrouper les saveurs fraîches de bœuf, de fromage et de bacon du Baconator de Wendy's dans une croustille », explique Christine Jakovcic, vice-présidente, Marketing et nutrition chez Kellogg Canada Inc. « Ce projet était très ambitieux, surtout que la barre était haute après le lancement réussi de l'été dernier aux États-Unis. Je suis ravie de vous annoncer que l'équipe des saveurs de Pringles a encore une fois gagné son pari en offrant cette expérience gustative exclusive au Canada ! »

Toute la saveur dans une seule bouchée

Le Baconator de Wendy's, un favori des amateurs, contient une demi-livre1 de bœuf2 canadien frais jamais congelé, du fromage fondu, six tranches de bacon fumé au bois de pommier, du ketchup et de la mayonnaise. Les croustilles Pringles qui reproduisent cette combinaison classique vous entraînent dans un parcours multisensoriel qui commence dès que vous retirez le papier d'aluminium et que vous humez l'arôme du bœuf frais, du fromage et du bacon. L'incroyable expérience gustative Pringles s'ouvre sur une saveur de bacon fumé au bois de pommier, suivie du célèbre bœuf grillé de Wendy's et de sa mayonnaise crémeuse mélangée à du ketchup. Elle se termine par une saveur équilibrée entre le hamburger et le bacon savoureux sur un petit pain grillé et le goût emblématique des croustilles Pringles. Il est presque impossible d'imaginer qu'une croustille Pringles puisse regrouper ces saveurs complexes, mais fermez les yeux et vous jurerez que vous mangez un Baconator de Wendy's.

« Le Baconator de Wendy's est si emblématique et si unique que je me demandais au début si l'équipe Pringles allait être à la hauteur de ses ambitions. Mais je dois admettre que je suis très impressionnée », nous confie Liz Geraghty, chef du marketing international de Wendy's. « Je crois que nos amateurs de Baconator et admirateurs canadiens seront tout aussi stupéfaits que moi de voir à quel point ces Pringles sont fidèles aux saveurs du véritable burger. Le goût est audacieux et délicieux. »

______________________________ 1 Poids approximatif avant la cuisson. 2 Le bœuf frais est offert dans les États contigus des États-Unis, en Alaska et au Canada.

Pringles et Wendy's : une combinaison de niveau supérieur

Lancées aux États-Unis en juin dernier, les croustilles Pringles Saveur Baconator de Wendy's ont connu un énorme succès au sud de la frontière. Certains amateurs empilaient même leurs croustilles Pringles Saveur de Baconator sur un Baconator de Wendy's pour obtenir une texture plus croustillante, tandis que d'autres trempaient leurs croustilles Pringles Saveur de Baconator dans le fameux FrostyMD de Wendy's pour créer une gâterie sucrée-salée.

Nous avons piqué votre curiosité ? Vous avez faim et envie de manger un burger ? Comblez vos désirs en une seule bouchée avec les croustilles Pringles Saveur de Baconator de Wendy's, maintenant offertes dans les épiceries partout au Canada pour une durée limitée. Visitez le site https://www.pringles.com/ca/fr/recherche-de-saveurs/favourites/pringles-crisps-baconator-super-stack.html pour trouver un détaillant près de chez vous.

À propos de Wendy's

Wendy's a été fondée en 1969 par Dave Thomas à Columbus, dans l'État d'Ohio, et la marque a fait son entrée au Canada en 1975. Dave a bâti son entreprise selon le principe « Notre recette, c'est la qualitéMD », qui demeure à ce jour la pierre d'assise du système chez Wendy's. Wendy's est reconnue pour ses hamburgers carrés préparés sur commande avec du bœuf frais jamais congelé, ses salades fraîchement préparées et d'autres plats qui font sa renommée, comme le chili, les pommes de terre au four et le dessert Frosty. L'entreprise Wendy's s'engage à agir comme il se doit et à influencer positivement la vie des gens. Cet engagement est réalisé particulièrement par son soutien à la Dave Thomas Foundation for AdoptionMD et par son programme signature Wendy's Wonderful Kids, dont l'objectif est de trouver un foyer permanent rempli d'amour pour tous les enfants en attente d'adoption dans le système de placement en famille d'accueil de l'Amérique du Nord. Aujourd'hui, Wendy's et ses franchisés emploient des centaines de milliers de personnes dans plus de 6 800 restaurants à travers le monde dans le but de devenir la marque de restaurants la plus prospère et la plus aimée au monde. Visitez les sites www.wendys.ca et www.squaredealblog.com pour en savoir plus et écrivez-nous sur Twitter et Instagram en utilisant le mot-clic @wendyscanada, ainsi que sur Facebook à l'adresse www.facebook.com/wendyscanada.

À PROPOS DE KELLOGG CANADA INC.

Chez Kellogg Canada, nous voulons enrichir et enchanter les consommateurs avec des aliments et des marques qui comptent. Nos marques parmi les favorites comptent entre autres All-Bran*, Kellogg's Corn Flakes*, Corn Pops*, Eggo*, Froot Loops*, Kellogg's Frosted Flakes*, Kashi*, Kellogg's* Raisin Bran deux pelletées*, Mini-Wheats*, Nutri-Grain*, Pop-tarts*, Pringles*, Rice Krispies*, Special K*, Vector*, Morningstar Farms*, Cheez-It*, RXBAR* et plus encore. Nous sommes aussi une entreprise qui a du cœur : nous nous sommes engagés à aider à créer 3 milliards de meilleures journées d'ici la fin de 2030 grâce à notre plateforme d'objectif global Jours meilleurs de Kellogg'sMD. Pour en savoir plus sur notre modèle de chef de file commercial responsable, sur nos produits enchanteurs et sur la façon dont nous nous efforçons d'apporter notre contribution dans nos collectivités de par le monde, rendez-vous sur le site www.kelloggcompany.com. Pour en apprendre plus sur les efforts que déploie Kellogg Canada, veuillez visiter le site www.kelloggs.ca.

* © 2021, marque de commerce de Kellogg Company utilisée sous licence par Kellogg Canada inc. Les noms Wendy's, Baconator et Frosty, la devise « Notre recette, c'est la qualité » et la Dave Thomas Foundation for Adoption sont des marques déposées de Quality is Our Recipe, LLC. Utilisées sous licence.

