Audace 2019 : 1 million de dollars amassés pour soutenir les efforts de recherche de l'IRIC pour vaincre le cancer

Leader en recherche fondamentale et appliquée, l'IRIC se distingue par sa triple mission d'acquisition de nouvelles connaissances, de formation de la relève et d'accélération de la transformation des découvertes en innovations thérapeutiques.

Un hommage aux grandes collaborations

Sous la coprésidence d'honneur d'Ève Laurier, Directrice générale, Edelman Montréal, Louise Roy, Chancelière émérite, Université de Montréal et Présidente du conseil, CIRANO, ainsi que Madeleine Féquière, Chef du Crédit d'entreprise, Domtar, l'édition 2019 d'Audace a rendu hommage à deux femmes engagées et inspirantes qui démontrent le pouvoir mobilisateur d'un effort concerté pour la lutte contre le cancer : Susan McPeak et Anne Marinier.

Susan McPeak, cofondatrice du Groupe McPeak-Sirois de recherche clinique en cancer du sein

Après un combat de longue haleine contre un cancer du sein métastatique, Susan McPeak, qui doit sa rémission à un protocole de recherche, a cofondé en 2016, aux côtés de son mari, Charles Sirois, le Groupe McPeak-Sirois de recherche clinique en cancer du sein. Cette corporation à but non lucratif est un regroupement volontaire d'hôpitaux de recherche clinique publics appuyé par une contribution privée de la famille McPeak-Sirois. Il concentre l'expertise de quatre grands centres de recherche hospitaliers. Ce groupement a pour objectif de favoriser le développement des protocoles de recherche clinique au Québec et de promouvoir la recherche qui soigne en permettant à davantage de patientes d'avoir accès à ces traitements de pointe.

Anne Marinier, chercheuse principale à l'IRIC

En 2007, Anne Marinier est venue frapper à la porte de l'IRIC avec l'idée d'y créer une plateforme de chimie médicinale qui est aujourd'hui considérée comme la plus grande en son genre en milieu académique au pays. En 2016, en collaboration avec l'équipe du Dr Guy Sauvageau, elle a découvert et développé la molécule UM171 qui a la propriété unique d'induire la prolifération des cellules souches présentes dans le sang de cordon ombilical. Suite à des essais cliniques, cette molécule découverte à l'IRIC a permis de mener à ce jour une vingtaine de patients leucémiques, dont le pronostic vital était mauvais, vers le chemin de la guérison.

Citations

« L'IRIC, un institut de Montréal, représente une fierté pour le Québec et le monde. Ses chercheurs, par leur détermination, persévérance et talent, y ont notamment découvert l'UM171, et continuent de façon acharnée à travailler à trouver de nouvelles pistes dans la poursuite de la lutte contre le cancer. C'est un institut à célébrer, et ce sont des chercheurs à remercier, du fond du cœur. Ce fut pour moi un honneur d'animer et de coprésider cette 6e édition de l'événement Audace. »

- Ève Laurier, Directrice générale, Edelman Montréal

« Ce fut pour moi un immense honneur de coprésider la 6e édition d'Audace pour soutenir et célébrer les activités de l'IRIC. L'Institut, de renommée internationale, représente une fierté pour l'Université de Montréal. Je tiens à saluer le brillant travail des éminents chercheurs, leur implication et leur talent, qui ont conduit à des découvertes notables pour vaincre le cancer. »

- Louise Roy, Chancelière émérite, Université de Montréal et Présidente du conseil, CIRANO

« C'est ma toute première campagne majeure. J'ai accepté parce que la cause est plus grande que nous tous. J'applaudis vivement la merveilleuse équipe de professionnels de l'IRIC pour tous les efforts déployés pour faire de cette campagne un franc succès. »

- Madeleine Féquière, Chef du Crédit d'entreprise, Domtar

« Je salue et remercie les fidèles donateurs et généreux participants qui ont une fois de plus répondu présents avec grand enthousiasme. À l'image des deux femmes d'exception qui ont été honorées, ils nous montrent que l'engagement et la collaboration sont des éléments indispensables au succès. Leur précieux soutien nous permet de mener de front la triple mission de l'IRIC et ensemble, d'allier nos efforts pour vaincre cette maladie. »

- Michel Bouvier, Directeur général et Chercheur principal, IRIC

Professeur titulaire, Département de biochimie et médecine moléculaire, Université de Montréal

Coprésidentes de l'édition 2019

Ève Laurier , Directrice générale, Edelman Montréal

Louise Roy , Chancelière émérite, Université de Montréal et Présidente du conseil, CIRANO

Madeleine Féquière, Chef du Crédit d'entreprise, Domtar

Membres du comité de financement de l'édition 2019

Nadine Beauger , Directrice générale, IRICoR

Jacques Bernier , Cofondateur et associé principal Teralys Capital et membre du CA de l'IRIC

Steven Klein , Vice-président du développement des affaires, IRICoR

Michel Bouvier , Directeur général et Chercheur principal, IRIC et Professeur titulaire,

Département de biochimie et médecine moléculaire, Université de Montréal

Robert Tessier , Président du conseil d'administration, Caisse de dépôt et placement du Québec et Président du CA de l'IRIC

Nos précieux partenaires et commanditaires

Un événement de l'envergure d'Audace et une campagne de financement avec de tels résultats ne seraient possibles sans la contribution de nos nombreux partenaires.

La communauté de l'IRIC tient à les remercier pour leur soutien, de même que celui des coprésidentes, des membres du comité de financement de la soirée, et des nombreux bénévoles.

À propos de l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie (IRIC) de l'Université de Montréal

Pôle de recherche et centre de formation ultramoderne, l'Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l'Université de Montréal a été créé en 2003 pour élucider les mécanismes impliqués dans le cancer et accélérer la découverte de nouvelles thérapies plus efficaces contre cette maladie. L'IRIC fonctionne selon un modèle unique au Canada. Sa façon innovante d'envisager la recherche a déjà permis de réaliser des découvertes qui auront, au cours des prochaines années, un impact significatif dans la lutte contre le cancer. Pour information: iric.ca

Consultez notre dossier de presse virtuel : https://www.iric.ca/en-bref/#MN-00

