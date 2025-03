OTTAWA, ON, le 4 mars 2025 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a terminé l'enquête nationale de 2024 sur la galle verruqueuse de la pomme de terre et confirme que la maladie n'a été détectée dans aucun échantillon. Dans le cadre de l'enquête, plus de 2 200 échantillons de sol ont été analysés. Ces échantillons provenaient de champs de pommes de terre de semence en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, à l'Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse sans lien connu avec les cas précédemment détectés de la galle verruqueuse.

L'enquête vise à surveiller la présence de la galle verruqueuse dans les champs de pommes de terre de semence. Les données de l'enquête servent à vérifier et à améliorer l'efficacité des mesures de contrôle en place. Ces mesures contribuent à réduire l'incidence potentielle sur l'accès aux marchés pour le secteur de la pomme de terre, qui représente la cinquième culture agricole primaire en importance au pays. Les résultats de l'enquête de 2024 ont été communiqués aux gouvernements provinciaux, au Conseil canadien de la pomme de terre et à l'Animal and Plant Health Inspection Service du département de l'Agriculture des États-Unis.

L'enquête s'ajoute aux autres mesures, comme l'Arrêté relatif à la galle verruqueuse de la pomme de terre, prises par l'ACIA, les producteurs, les entreprises de conditionnement et les exportateurs pour assurer le respect des exigences fixées par les pays importateurs.

De plus, un nouveau plan d'intervention national contre la galle verruqueuse de la pomme de terre sera bientôt mis en œuvre. Ce plan prévoit des mesures d'atténuation des risques plus efficaces, notamment des pratiques de biosécurité renforcées ainsi que des échantillonnages et des analyses de sol supplémentaires.

L'ACIA demeure déterminée à prendre des décisions fondées sur la science pour contenir, contrôler et prévenir la propagation de la galle verruqueuse de la pomme de terre et protéger le secteur de la pomme de terre au Canada.

Citations

« Je suis assurément soulagé par les résultats de l'enquête de cette année. Nous continuerons de travailler avec les producteurs et l'industrie de la pomme de terre pour lutter contre ce fléau, afin de pouvoir continuer à fournir des pommes de terre canadiennes de qualité supérieure aux consommatrices et consommateurs d'ici et du monde entier. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada

« La surveillance est un élément essentiel du travail que fait l'ACIA pour détecter la présence d'organismes nuisibles comme la galle verruqueuse de la pomme de terre. L'enquête contribue également à maintenir la confiance des partenaires commerciaux nationaux et internationaux envers l'industrie canadienne de la pomme de terre. »

- Paul MacKinnon, président de l'ACIA

Faits en bref

La galle verruqueuse de la pomme de terre est causée par un champignon du sol extrêmement persistant qui peut diminuer le rendement et la qualité des tubercules de pomme de terre dans les fermes. Elle peut se propager par le déplacement de terre, d'équipement agricole et de pommes de terre provenant de champs infestés.

La galle verruqueuse de la pomme de terre est réglementée par la Loi sur la protection des végétaux et son règlement d'application.

et son règlement d'application. Au Canada , la galle verruqueuse n'est présente qu'à Terre-Neuve-et- Labrador et à l'Île-du-Prince-Édouard. Des mesures de contrôle réglementaire ont été mises en place dans les deux provinces pour prévenir la propagation éventuelle de cet organisme nuisible dans d'autres provinces et territoires.

, la galle verruqueuse n'est présente qu'à Terre-Neuve-et- et à l'Île-du-Prince-Édouard. Des mesures de contrôle réglementaire ont été mises en place dans les deux provinces pour prévenir la propagation éventuelle de cet organisme nuisible dans d'autres provinces et territoires. Bien qu'aucun échantillon ne soit prélevé à Terre-Neuve-et- Labrador dans le cadre de l'enquête nationale sur la galle verruqueuse, l'ACIA prélève chaque année des échantillons dans les champs de pommes de terre de semence de la province dans le cadre de ses activités régulières de surveillance et d'inspection.

dans le cadre de l'enquête nationale sur la galle verruqueuse, l'ACIA prélève chaque année des échantillons dans les champs de pommes de terre de semence de la province dans le cadre de ses activités régulières de surveillance et d'inspection. Les agriculteurs canadiens ont produit une récolte record de 127 millions de quintaux de pommes de terre en 2024, ce qui représente une augmentation de 23 % par rapport à la récolte canadienne de 2020 et de 1,2 % par rapport à celle de 2023 (Statistique Canada, janvier 2025).

Liens connexes

