Aucune pénurie d'œufs au Québec - Les producteurs d'œufs sont là pour vous

LONGUEUIL, QC, le 27 mars 2020 /CNW Telbec/ - En tant que service essentiel, nous sommes privilégiés de pouvoir perpétuer nos activités et nourrir le Québec. Bien que nous sommes dans une situation exceptionnelle concernant la COVID-19, la Fédération des producteurs d'œufs du Québec tient à rassurer les consommateurs quant à l'approvisionnement des œufs à travers la province. Il n'y a pas, et il n'y aura pas, de pénurie d'œufs au Québec. Notre produit sera toujours disponible et ce, sur une base régulière. Quotidiennement, 5 millions de nouveaux œufs voient le jour afin de répondre à la demande de la population et nous nous assurons constamment que l'approvisionnement soit sécuritaire et diversifié.

Cependant, il est important de comprendre que suite aux récentes fermetures d'entreprises, notamment dans le secteur de la restauration, notre réseau de distribution a connu quelques perturbations. Ainsi pour pallier aux changements, la filière de distribution a dû adopter un virage entraînant une redirection des œufs destinés aux restaurants vers les épiceries. Il est donc possible que cela ait causé un manque provisoire dans certains supermarchés, mais sachez qu'il s'agit d'une situation temporaire. L'organisation tient d'ailleurs à saluer le travail exceptionnel des gens de l'industrie qui opèrent présentement un ajustement rapide et une adaptation efficace, pour combler les besoins actuels sans précédent du marché.

La Fédération des producteurs d'œufs du Québec regroupe 165 producteurs aux quatre coins de la province. « Les producteurs d'œufs du Québec travaillent tous les jours afin que des œufs de la plus grande qualité se retrouvent dans l'assiette des québécois. Nous n'anticipons donc pas de manque quant à la production de ceux-ci, seulement des délais dû aux circonstances» a indiqué Paulin Bouchard, président-directeur général de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec (FPOQ).

Soyez assurés également qu'en cette période de pandémie, les mesures d'hygiènes et les recommandations de notre gouvernement sont respectées dans toute la filière des œufs afin de protéger la santé de tous. Nous nous réjouissons donc à la perspective de continuer à promouvoir la consommation d'œufs dans le cadre d'une saine alimentation, et ce, pour toutes les familles québécoises.

Les œufs occupent une place importante dans le Guide alimentaire canadien puisqu'ils font partie des exemples de protéines à privilégier. Ils contiennent 6 g. de protéines de haute qualité de même que 9 acides aminés. Chaque canadien consomment en moyenne près de 250 œufs par année.

À propos de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec (FPOQ)

Créée en 1964, la Fédération des producteurs d'œufs du Québec représente 165 producteurs d'œufs de consommation dont les fermes sont réparties sur l'ensemble du territoire québécois. Le cheptel s'élève à plus de 5 millions de poules pondeuses et la production annuelle totalise plus de 1,7 milliard d'œufs, un volume qui permet de répondre à la demande des consommateurs d'ici.

