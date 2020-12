Aucun rassemblement durant les Fêtes - Vidéotron retire les limites de données sur tous ses forfaits Internet

MONTRÉAL, le 9 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Afin de permettre à ses clients de rester connectés avec leurs proches pendant les Fêtes, Vidéotron annonce qu'elle suspendra, du 20 décembre 2020 au 3 janvier 2021, les plafonds de données (frais d'usage) sur tous les forfaits Internet (résidentiels et affaires) de ses clients. Ces derniers pourront ainsi se rassembler virtuellement sans soucis pour leur consommation, à la manière d'un forfait illimité.

« Même si les Fêtes ne seront pas pareilles cette année, notre besoin de se retrouver pour rire, décrocher et voir nos proches demeure. Plus que jamais, les familles québécoises doivent rester connectées et nous sommes heureux de pouvoir continuer à aider, surtout quand ça compte vraiment », souligne Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

Par cette annonce, le fleuron québécois tient également à apporter son soutien aux nombreux aînés et personnes vivant seules pour qui le contexte actuel de la période des Fêtes pourrait s'avérer plus difficile.

À noter que la mesure annoncée sera appliquée automatiquement, il n'est donc pas nécessaire de contacter Vidéotron pour s'en prévaloir.

Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie filaire et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 30 septembre 2020, Vidéotron comptait 1 481 800 clients à son service de télédistribution. Quant à Club illico, son service de vidéo sur demande par abonnement, le nombre de ses abonnés s'élevait à 452 900. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 773 600 clients abonnés à ses services au 30 septembre 2020. À cette date, Vidéotron avait activé 1 452 600 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie filaire à 950 900 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s'est également taillé une place de choix au prestigieux palmarès des meilleurs employeurs à Montréal.

