OTTAWA, ON, le 8 nov. 2022 /CNW/ - Alors que les ministres de la Santé fédéral, provinciaux et territoriaux sont réunis à Vancouver, les premiers ministres des provinces et territoires réitèrent leur appel urgent en faveur d'un partenariat renouvelé et durable avec le gouvernement fédéral pour le financement des soins de santé par le biais du Transfert canadien en matière de santé (TCS).

Les provinces et les territoires redoublent d'efforts en vue d'améliorer les services de santé dont les Canadiens ont besoin et qui ont été mis à rude épreuve par la pandémie de COVID-19. Des ressources considérables sont nécessaires afin de soutenir et d'accélérer ce travail essentiel et pour y arriver, les provinces et les territoires ont besoin d'un partenaire financier fédéral fiable.

Les premiers ministres des provinces et des territoires sont déçus que le gouvernement fédéral n'offre aucune réponse concernant l'enjeu crucial que constitue le financement durable des soins de santé. Ils font de nouveau appel au gouvernement fédéral afin que ce dernier augmente le TCS de manière à ce que la part des coûts des soins de santé des provinces et des territoires qu'il assume passe de 22 % à 35 % et que cette proportion soit maintenue au fil du temps.

Les ministres de la Santé des provinces et des territoires poursuivront leur collaboration pendant qu'ils procèdent à la mise en œuvre de leurs plans respectifs visant à améliorer la prestation des soins de santé. Ils travailleront également avec leurs homologues fédéraux pour traiter d'enjeux importants pour lesquels le gouvernement fédéral a un rôle à jouer, notamment en ce qui concerne le soutien à l'immigration de professionnels qualifiés du secteur de la santé. Le rôle principal du gouvernement fédéral en ce qui concerne les soins de santé consiste toutefois à assurer leur financement durable et à long terme par le biais du TCS.

« Le premier ministre fédéral doit rencontrer ses homologues des provinces et des territoires afin de s'assurer que leurs gouvernements disposent des ressources et de la flexibilité nécessaires pour apporter les importantes améliorations requises aux services de santé et offrir aux Canadiens les soins qu'ils méritent, a déclaré Heather Stefanson, première ministre du Manitoba et présidente du Conseil de la fédération. Les Canadiens devraient avoir accès à des soins de grande qualité, maintenant et à l'avenir. Il est temps pour le premier ministre fédéral de respecter son engagement et de venir s'asseoir à la table avec nous. »

Depuis plus de deux ans, les premiers ministres des provinces et des territoires demandent au premier ministre fédéral de discuter avec eux de leur principale priorité laquelle est également celle des Canadiens de toutes les provinces et de tous les territoires - les soins de santé. Malgré leurs efforts et leurs invitations répétées en vue d'amorcer la discussion, le premier ministre fédéral ne s'est pas engagé dans un dialogue constructif avec ses homologues concernant un nouveau partenariat avec le gouvernement fédéral en matière de financement des soins de santé.

Les premiers ministres des provinces et des territoires sont impatients de rencontrer le premier ministre fédéral et de travailler à la concrétisation d'un Accord des premiers ministres sur le financement durable des soins de santé dès que possible.

