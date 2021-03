TORONTO, le 12 mars 2021 /CNW/ - Le Bureau du commissaire des incendies et les services d'incendie de Toronto ont conclu l'enquête sur la cause de l'incendie survenu le 29 janvier 2021 au 95, chemin Gainsborough à Toronto. L'enquête a été menée en collaboration avec le service de police de Toronto et le bureau du coroner en chef.

Nous souhaitons présenter nos condoléances aux familles, aux amis et à la collectivité des victimes qui ont perdu la vie dans l'incendie et nos pensées vont aux personnes blessées ou touchées par cette tragédie. Nous tenons également à remercier les premiers intervenants, notamment les services paramédicaux de Toronto et l'Office de la sécurité des installations électriques, qui ont collaboré sur place dans des conditions très difficiles.

Notre enquête conjointe a déterminé que l'incendie avait été causé par une défaillance électrique dans le plafond de la salle à manger. De plus, il s'avère qu'il n'y avait aucun détecteur de fumée en état de marche au 95, chemin Gainsborough.

Cette tragédie souligne l'importance que revêt, pour tous les Ontariens, l'installation de détecteurs de fumée dans tous les foyers et leur entretien pour les garder en bon état de marche. Trop souvent, le Bureau du commissaire des incendies enquête sur des incendies mortels dans des lieux dépourvus de détecteur de fumée en état de marche; c'est le cas pour plus d'un tiers des incendies mortels résidentiels survenus dans la province.

« Lorsqu'un incendie se déclare, vous n'avez que quelques secondes pour sortir en toute sécurité, a précisé le commissaire des incendies, Jon Pegg. Le changement d'heure ayant lieu cette fin de semaine, je tiens à rappeler aux Ontariens de changer les piles de leurs détecteurs de fumée et de vérifier qu'ils fonctionnent bien. L'installation de détecteurs de fumée fonctionnels et leur vérification mensuelle est la mesure la plus importante qu'un propriétaire peut prendre pour se protéger et pour protéger ses proches des dangers associés aux incendies. »

Le Bureau du commissaire des incendies recommande de prendre ces trois mesures :

Installer des détecteurs de fumée en état de marche à chaque étage d'une maison et à l'extérieur de toutes les chambres à coucher.

Changer les piles au moins une fois par année, dès que le signal de pile faible se déclenche ou si l'alarme ne se déclenche pas pendant qu'elle est testée.

Remplacer les détecteurs de fumée tous les 10 ans.

« Il est essentiel que chacun élabore un plan d'évacuation en cas d'incendie à domicile afin que tout le monde sache quoi faire avant qu'un incendie ne se déclare », a déclaré Jim Jessop, chef intérimaire des pompiers de Toronto. « Nous voulons vous voir, vous et votre famille, devant votre maison en cas d'incendie ».

« Tout le monde doit prendre la sécurité liée aux incendies au sérieux. Veillez à la sécurité de votre famille, assurez-vous que vos détecteurs de fumée fonctionnent bien et mettez en place un plan d'évacuation en cas d'incendie afin que chacun sache quoi faire lorsque l'alarme se déclenche », a affirmé Arija Celeste, l'une des survivantes de l'incendie qui a perdu son fils, sa mère et une amie dans cette tragédie.

La famille ne fournira pas d'autres commentaires et nous demandons aux médias de respecter sa vie privée en cette période difficile.

