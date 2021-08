QUÉBEC, le 30 août 2021 /CNW Telbec/ - La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) lance une campagne de sensibilisation sur la distraction au volant afin de sensibiliser les conducteurs à l'importance de rester concentrés sur la route. Bien que souvent effectuée comme un automatisme, la conduite automobile est une tâche complexe qui nécessite toute notre attention.

Cette campagne s'inscrit dans le cadre du plan d'action Distractions de la Stratégie de prévention en sécurité routière 2021-2023 de la SAAQ, qui vise à faire prendre conscience aux conducteurs qu'ils sont tous touchés par la distraction au volant et que ses sources sont multiples, incluant la distraction cognitive.

Période couverte : 30 août au 10 octobre 2021

Thème : « Au volant, pensez à conduire. »

Moyens :

Radio



Télé et Webtélé



Publications et diffusion d'une vidéo dans les médias sociaux

Les détails de la campagne Distractions sont disponibles dans le site Web de la SAAQ.

Citations :

« La distraction est responsable de beaucoup trop d'accidents et cause chaque année de nombreuses blessures et décès sur nos routes. Cette campagne vise ainsi à sensibiliser les conducteurs au fait que tout le monde peut être confronté à des épisodes de distraction et qu'il est important de penser à conduire afin d'être en mesure de réagir à des situations imprévues. »

François Bonnardel, ministre des Transports

« Il ne faut pas négliger l'espace que peuvent occuper nos pensées lorsque nous sommes préoccupés ou stressés. Si elles nous accompagnent au volant, ces pensées peuvent avoir de graves conséquences. En effet, conduire est une tâche complexe qui requiert toute notre attention et qui demande énormément de vigilance. Afin d'éviter de nombreux accidents, lorsque nous sommes au volant, nous devons rester concentrés sur la route. »

Nathalie Tremblay, présidente et chef de la direction de la Société de l'assurance automobile du Québec

Faits saillants :

La distraction au volant, ce n'est pas qu'une question de cellulaire. Plusieurs autres sources de distraction existent et viennent nuire à la conduite automobile, dont la distraction cognitive.

La distraction au volant est l'une des causes les plus souvent mentionnées par les policiers dans les accidents avec préjudices corporels au Québec. Chaque année, en moyenne, de 2016 à 2020, la distraction était la cause d'accidents ayant entraîné :

125 décès (37 %);



560 personnes blessées gravement (41 %);



17 000 personnes blessées légèrement (53 %).

Près d'un conducteur sur 10 est distrait de sa conduite lors d'un déplacement.

Un conducteur distrait pourrait ne pas voir jusqu'à 50 % de l'information présente dans son environnement.

