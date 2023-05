MONTRÉAL, le 22 mai 2023 /CNW/ - Au tournant de son 20e anniversaire, Minicucci Architecte vient de livrer deux importants projets de centres de transbordement pour le transporteur SPEEDY Transport qui entend ainsi accroître son emprise au Québec. Le premier centre sera érigé à Vaudreuil-Dorion, le second à St-Augustin-de-Desmaures dans la région de Québec. Le coup d'envoi de la réalisation des deux centres vient d'être donné les 17 et 18 mai dans chacun des cas avec la première pelletée de terre.

La présidente de Minicucci Architecte, Lidia Minicucci, le maire de Vaudreuil-Dorion, M. Guy Pilon, le représentant de Broccolini, l’entrepreneur général, et le vice-président – Service à la clientèle de SPEEDY Transport, Michael Sbrocchi, ont procédé à la symbolique 1ère pelletée de terre, ce jeudi 18 main, du tout nouveau centre de transbordement de SPEEDY d’une valeur de 33M $ qui devrait être inauguré en décembre 2023. (Groupe CNW/Minicucci Architecte) Futur centre Speedy Transport (Groupe CNW/Minicucci Architecte)

C'est après avoir été au cœur de plusieurs grands projets au début des années 2000, tels le fameux méga-spectacle KÀ du metteur en scène Robert Lepage, avec le Cirque du Soleil, à Las Vegas, que l'architecte montréalaise Lidia Minicucci a décidé de plonger et de voler de ses propres ailes dans le monde de l'architecture et du design. Pour KÀ, elle a particulièrement œuvré, à l'époque, à l'élaboration des concepts intérieurs et des espaces publics de la salle de 1950 places du MGM Grand Hotel qui aura coûté environ 135 millions $US en rénovation. Avec ces projets de centres de transbordement SPEEDY Transport, Minicucci Architecte vient raffermir sa position concurrentielle dans le grand marché de l'immobilier commercial, industriel et institutionnel. « Nous avons l'ambition de voir Minicucci Architecte devenir, dans son secteur, une référence que l'on pourrait comparer à celle, notamment, du réputé architecte Pierre Thibault » a dit sa fondatrice, Lidia Minicucci.

Fondé en 2003, son cabinet, Minicucci Architecte, ne cesse depuis de s'affirmer et de croître dans les secteurs commercial autant qu'institutionnel et industriel. Au fil des dernières années, Minicucci Architecte a développé et créé la nouvelle image architecturale des restaurants Barbies, pour la réalisation des franchises de Blainville, Gatineau, Saint-Jean-sur-Richelieu, Beloeil, Québec-Lebourgneuf et Lévis. Le cabinet a aussi livré la conception, en coopération avec des équipes internes du milieu bancaire, pas moins d'une douzaine de nouvelles succursales de la Banque Scotia. Et cela est sans compter la construction d'une tour de 6 étages LEED V4 de 20M $ pour les nouveaux bureaux de BMO Groupe financier à Laval.

« Nous sommes fiers d'avoir pu nouer avec nos clients, de tout temps, des réelles relations de proximité qui favorisent le partage des cultures d'entreprise respectives, axées sur l'esthétisme, le confort, la qualité de la vie au travail et le bien-être des occupants comme des clientèles » a poursuivi Lidia Minicucci en soulignant que cette quête d'excellence, d'efficacité et de productivité était assurée par l'entier dévouement d'une équipe de rêve d'une douzaine de professionnels, architectes et technologues aux grandes idées réalistes et pour qui la satisfaction du client n'est pas un vain mot et passe par l'établissement d'un véritable partenariat avec ces clients de tous les horizons.

D'autres grands projets sont sur la table à dessin de Minicucci Architecte et devraient être concrétisés au cours des prochains mois, en guise de salut à ses 20 ans d'existence qui constituent, aux dires de sa présidente, un tout premier pas visant à prendre et occuper un espace de choix dans la cour des grands!

