BÉCANCOUR, QC, le 17 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, le premier ministre du Québec, François Legault, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, Pierre Fitzgibbon, ont annoncé l'octroi d'un financement de 644 millions de dollars pour la construction d'une nouvelle usine de production de matériaux de batteries à Bécancour. Cette installation sera construite par un consortium formé de la Ford Motor Company et des entreprises coréennes EcoProBM et SK On. Estimé à plus de 1,2 milliard de dollars, ce projet créera plus de 345 emplois.

L'usine d'EcoPro CAM Canada produira en moyenne 45 000 tonnes de matériaux actifs de cathode par année. La production sera destinée à la fabrication de batteries pour les futurs véhicules électriques de Ford. L'usine devrait être opérationnelle en 2026.

L'aide financière se répartit comme suit : le gouvernement du Canada verse une contribution conditionnelle de 322 millions de dollars, par l'intermédiaire du Fonds stratégique pour l'innovation; et le gouvernement du Québec accorde, par l'entremise d'Investissement Québec, un prêt de 322 millions de dollars en partie pardonnable.

« Cet investissement démontre encore une fois que le Canada est le partenaire stratégique vert de choix pour les leaders mondiaux de l'industrie de l'automobile. Aujourd'hui, on renforce la place clé que le Québec occupe dans la chaîne d'approvisionnement en véhicules électriques alors que nous continuons à bâtir notre écosystème de batterie. Cet investissement est bon pour l'environnement; il est bon pour l'économie; et il assurera le maintien d'emplois bien rémunérés pour des années à venir. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Je suis très fier que le Québec attire de gros joueurs du calibre de Ford-EcoProBM-SK On. Après GM-Posco ce printemps, on annonce un nouvel investissement majeur de 1,2 milliard de dollars dans la Vallée de la transition énergétique pour la construction d'une usine de matériaux actifs de cathode à Bécancour. On est en train de bâtir les fondations d'une industrie qui va permettre au Québec de devenir un leader de l'économie verte en Amérique du Nord et dans le monde. Avec la transition énergétique, on a la chance de s'imposer dans la nouvelle économie et de devenir plus riches tout en réduisant les émissions mondiales de GES. »

- Le premier ministre du Québec, François Legault

« L'arrivée de Ford et du consortium EcoPro CAM dans la Vallée de la transition énergétique est une autre étape importante qui propulse la mise en place de la filière batterie. C'est un signal fort qui est lancé : avec ses ressources naturelles et son énergie propre, le Québec compte parmi les endroits les plus attrayants au monde pour accueillir des chefs de file mondiaux de cette industrie d'avenir. »

- Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon

« Ford est au service de ses clients au Canada depuis 119 ans, soit plus longtemps que tout autre constructeur automobile. Nous sommes heureux d'investir dans ces nouvelles installations afin de créer une chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée et en boucle fermée pour l'assemblage de batteries en Amérique du Nord. Ce site est conçu pour rendre les véhicules électriques plus accessibles à des millions de personnes au fil du temps. Nous sommes ravis de pouvoir réaliser notre tout premier investissement au Québec, avec de nouvelles installations qui contribueront à façonner l'écosystème des véhicules électriques dans cette province. »

- La présidente et chef de la direction de la compagnie Ford du Canada Limitée, Bev Goodman

« Avec cette expansion en Amérique du Nord, EcoProBM espère étendre sa croissance à l'échelle mondiale dans le domaine de la fabrication des matériaux de cathodes, qui a fait la solide réputation de notre entreprise. Nous sommes aussi disposés à être des parties prenantes au sein de la communauté au Canada et au Québec, et à contribuer au développement de l'économie locale, notamment en embauchant localement. »

- Le premier dirigeant d'EcoProBM, Jae-hwan Joo

« Les trois entreprises pourront, grâce à cette action concertée, disposer d'un approvisionnement stable en matières premières de batteries en Amérique du Nord. Nous continuerons ainsi de jouer un rôle de premier plan, avec nos partenaires, dans les efforts d'électrification du marché mondial de l'automobile. »

- Le directeur commercial de SK On, Min-suk Sung

Faits en bref

EcoPro CAM Canada (site en anglais) a été constituée en février 2023 par l'entreprise sud-coréenne de fabrication de matériaux de cathode, le constructeur automobile américain Ford Motor Company et le cellulier coréen SK On Co (sites en anglais). SK On et Ford deviendront investisseurs une fois que l'entente aura été conclue. L'entente de concertation est aussi assortie de conditions liées à la signature du contrat et à l'obtention des approbations réglementaires.

Le projet annoncé aujourd'hui permettra de concrétiser un jalon important de la Stratégie québécoise de développement de la filière batterie en agissant comme un catalyseur pour la chaîne de valeur de la filière.

Le Fonds stratégique pour l'innovation offre des investissements importants pour des projets novateurs qui contribuent à la croissance de l'économie canadienne en vue du bien-être de tous les Canadiens.

Déployée entre Bécancour, Trois-Rivières et Shawinigan , la Vallée de la transition énergétique est la troisième zone d'innovation reconnue au Québec. Elle permet d'accélérer le développement de la filière batterie et l'électrification des transports, de décarboner le secteur industrialo-portuaire et d'optimiser la production et l'utilisation de l'hydrogène vert dans la chaîne industrielle.

