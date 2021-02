Au Québec, au quatrième trimestre de 2020, l'emploi se situait à 97,5 % du niveau d'avant la pandémie et le taux de chômage était le plus bas au Canada

Le taux de chômage au quatrième trimestre de 2020 s'est fixé à 7,2 % au Québec, comparativement à 5,3 % au dernier trimestre de 2019. Il s'agissait du taux le plus bas parmi ceux des provinces comparées (8,8 % pour l'ensemble du Canada).

L'écart entre les sexes s'est réduit

Le rattrapage de l'emploi était toujours plus lent chez les femmes que chez les hommes au Québec au quatrième trimestre de 2020, mais l'écart entre les sexes s'est réduit par rapport à ce qui avait été observé au troisième trimestre. Le nombre d'hommes en emploi au quatrième trimestre de 2020 se situait à 98,1 % du niveau enregistré lors du dernier trimestre de 2019 (43 000 travailleurs de moins), tandis que le nombre de femmes en emploi correspondait à 96,8 % du niveau d'avant la pandémie (66 900 travailleuses de moins).

L'emploi des jeunes était encore le plus affecté, comme c'était le cas dans les autres provinces

Au quatrième trimestre de 2020, l'emploi des jeunes au Québec était plus affecté que celui des personnes des autres groupes d'âge, un constat semblable à celui fait pour les autres provinces. Le nombre de jeunes (15-24 ans) en emploi au Québec équivalait à 90,0 % de celui enregistré lors du dernier trimestre de 2019, ce qui signifie que l'on en comptait 59 800 de moins. Les proportions se situaient entre 89,0 % et 95,2 % dans les autres provinces.

C'est ce qui ressort de l'analyse intitulée Comment évolue la participation au marché du travail en temps de pandémie au Québec et ailleurs au Canada?, rendue publique aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

