La Zebra déclare Tulum «. Home of the Super Bowl. » (Demeure du Super Bowl) -- Participez aux festivités du Super Bowl sur la plage avec vos amis ; une expérience luxueuse de quatre jours où le football, la culture de la plage et la communauté convergent

TULUM, Mexique, le 23 janv. 2026 /CNW/ - La Zebra Tulum invite les voyageurs à réinventer les weeks-ends du Super Bowl pour en faire une célébration immersive au bord de mer du 5 au 8 février. Alliant hospitalité de niveau international, plages baignées de soleil, brises océaniques, programmations organisées et activités sociales exclusives, avec La Zebra, un week-end de match devient un moment convivial sur la côte, au confluant du sport, du design, de la cuisine et de l'amitié.

Pour en savoir plus sur cette offre unique de week-end de Super Bowl et confirmer votre participation, visitez notre site Web officiel à l'adresse www.lazebratulum.com/superbowl. De plus amples renseignements sur les activités organisées et les options d'hébergement sont disponibles pour vous aider à préparer votre moment d'évasion.

Temps forts du week-end :

Enregistrement le soir de l'arrivée : une réception de bienvenue organisée sous le soleil pour donner un premier aperçu de l'ambiance du week-end : cocktails tropicaux, canapés façon football, activités interactives et ligues de pronostics pour que les spectateurs deviennent des participants.

Activités de jour à la plage et à la piscine : événements de jour organisés sur le front de mer et au bord de la piscine de La Zebra, avec musique live, stands de nourriture éphémères mettant en vedette les saveurs locales et jeux et concours axés sur les compétences parfaits pour les groupes d'amis.

Nevana par La Zebra Pool Party : événement communautaire intime à Nevana, l'élégante villa privée de La Zebra, où les invités, les créateurs locaux et les athlètes de passage se réunissent pour un après-midi de musique, d'art et d'énergie sociale ludique autour de la piscine.

Invités de marque et mise en récit : apparitions de personnalités du football - questions et réponses personnelles, séance d'accueil et sessions pratiques pour rendre le week-end encore plus attrayant avec des points de vue d'initiés et de bons souvenirs.

Jour de match sur la plage : le dimanche du Super Bowl se déroule sur le front de mer de La Zebra - zones de diffusion haut de gamme face au bleu des Caraïbes, buffet préparé par un chef, cocktails tropicaux emblématiques, bières fraîches et service soigné. Regardez le grand match pieds nus dans le sable avec des amis, sous un soleil radieux et les brises océaniques.

Une hospitalité qui rehausse les festivités sous le soleil

Chaque détail de ce week-end de Super Bowl met en valeur l'hospitalité caractéristique du Colibri : des ingrédients locaux et des menus exceptionnels, des chambres et suites confortables et ensoleillées, et un service qui anticipe les célébrations. Qu'il s'agisse de réserver un bungalow privé, une table en bord de mer avec des amis, toute une villa à Nevana ou d'organiser une escapade chaleureuse à Mi Amor ou à Mezzanine, les clients peuvent organiser un week-end qui mélange détente, soleil et festivité à leur rythme et en toute intimité.

Pourquoi cet événement sur la plage est important

Cette expérience replace le Super Bowl dans le cadre d'un rituel social bien ancré et gorgé de soleil. Elle s'adresse aux clients qui souhaitent partager des moments entre amis et profiter du temps chaud, du luxe décontracté et des fêtes mémorables qui durent jusqu'au bout de la nuit. La Zebra positionne Tulum comme la destination par excellence pour profiter du Super Bowl sur le sable : clairement immersif, social, ludique et en bord de mer.

« Après plus de 20 ans à proposer un luxe chic pieds nus, Colibri Boutique Hotels fait passer le Super Bowl dans une autre dimension, avec une programmation incroyable de La Zebra, des ligues de pronostics interactifs, des fêtes animées autour de la piscine au Nevana et des apparitions spéciales de personnalités du football. Nous créons un événement véritablement immersif et social où les amis et les familles peuvent se réunir, jouer les uns contre les autres et créer des souvenirs précieux sous le chaud soleil mexicain », déclare Paul Cohen, PDG de Colibri Boutique Hotels.

Forfaits et réservations

Un nombre limité de forfaits et de blocs de chambres sont disponibles et devraient se vendre rapidement. Les forfaits peuvent comprendre des commodités d'accueil organisées, un accès prioritaire aux événements, un bungalow privé et des améliorations de visionnage, ainsi que des rencontres VIP avec des invités de marque.

Réservez dès maintenant

Pour les demandes de renseignements de groupe et VIP ou les séjours multipropriétés dans les propriétés Colibri La Zebra : [email protected]

Tél. : USA +1 303-952-0595 | MX +52 984-115-4728

À propos de Colibri Boutique Hotels :

Célébrant plus de 20 ans de propriété et d'exploitation familiale, Colibri Boutique Hotels propose un luxe chic pieds nus le long des rives immaculées des Caraïbes. Chaque établissement est membre de Small Luxury Hotels of the World (SLH) et offre un style unique, un service authentique et une cuisine saisonnière avec vue imprenable sur l'océan, créant ainsi des expériences inoubliables pour les clients exigeants.

