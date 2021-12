L'exploitation des barrages hydroélectriques peut avoir une incidence à la fois sur le débit d'eau et les conditions de la glace. C'est pourquoi il est primordial de respecter les panneaux et les barrières autour des installations hydroélectriques d'Ontario Power Generation (OPG). Même par grands froids, la glace dans ces secteurs peut être plus mince que prévu et moins uniforme, en raison de la façon dont l'eau circule autour des barrages.

Pour de plus amples renseignements sur la sécurité aquatique, veuillez consulter le site Web suivant : www.opg.com/watersafety .

Faits en bref

OPG exploite 66 centrales hydroélectriques et 240 barrages sur 24 rivières de l' Ontario .

. Bon nombre de ces installations sont contrôlées à distance, ce qui signifie qu'il n'y a personne sur place pour vous avertir des conditions potentiellement dangereuses qui changent de façon imminente.

Pour votre sécurité, ne pratiquez pas la motoneige, le ski, la pêche sur glace ou toute autre activité près des barrages et des centrales hydroélectriques.

Selon la Société de sauvetage de l' Ontario , les noyades ne surviennent pas uniquement en été : environ 35 % des noyades au Canada ont lieu d'octobre à avril, alors que la plupart des gens n'ont pas l'intention de se retrouver dans l'eau.

Citation

« La sécurité aquatique est une préoccupation tout au long de l'année », a déclaré Nicolle Butcher, vice-présidente principale, Production d'énergie renouvelable et marketing d'énergie à OPG. Au moment de pratiquer des activités de plein air pendant la période des Fêtes, nous vous prions de respecter les panneaux et les barrières autour des installations hydroélectriques. Nous vous offrons nos meilleurs vœux de bonheur en cette période de célébrations, et n'oubliez pas de rester plus loin, c'est plus sûr.

À propos de OPG

En tant que leader mondial de la lutte contre les changements climatiques et le plus important et diversifié producteur d'électricité de la province, OPG et sa famille d'entreprises contribuent à montrer la voie vers une économie à faibles émissions de carbone.

