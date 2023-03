VANCOUVER, BC, le 6 mars 2023 /CNW/ - Dans le contexte où les prix des aliments continuent d'augmenter, le Conseil national zéro déchet et J'aime manger, pas gaspiller Canada (JMPG) sont présents pour aider les consommateurs à économiser temps et argent en réduisant le gaspillage alimentaire pendant la Semaine d'action contre le gaspillage alimentaire, du 6 au 12 mars.

Au Canada, le ménage moyen jette 1 300 $ de nourriture comestible par année, soit l'équivalent de 4,5 repas par semaine.

«Moins jeter, c'est gagnant. Économisez temps et argent en maximisant la nourriture que vous achetez.» Tweet this

« Alors que le coût des aliments est plus élevé que jamais, les consommateurs canadiens cherchent de nouvelles façons d'utiliser ce qu'ils ont au réfrigérateur et dans le garde-manger ou de faire durer leur nourriture plus longtemps, » dit Craig Hodge, président du Conseil national zéro déchet. « Nous sommes ravis de faire équipe avec des organisations du monde entier pour la deuxième édition annuelle de la Semaine mondiale d'action contre le gaspillage alimentaire, car chaque victoire, grande ou petite, contribue à faire avancer les choses. »

Soixante-trois pour cent (63 %) des aliments jetés par les ménages canadiens peuvent être considérés comme évitables , ce qui signifie que cette nourriture aurait pu être consommée avant d'être mise au compostage ou jetée .

À l'échelle canadienne, le gaspillage alimentaire évitable représente près de 2,3 millions de tonnes par année, équivalant à un coût de plus de 20 milliards de dollars. Le gaspillage touche toutes les catégories d'aliments. Ce sont plus particulièrement les légumes, les fruits, les restes de table, le pain, les produits de boulangerie, suivis des produits laitiers et des œufs qui sont perdus ou gaspillés dans les ménages (classement sur une base massique).

Cette année, l'objectif de la campagne est de faire passer le message suivant : « Moins jeter, c'est gagnant. Économisez temps et argent en maximisant la nourriture que vous achetez. » La première Semaine d'action contre le gaspillage alimentaire a été lancée au Royaume-Uni en 2021 par l'organisme WRAP UK et a depuis été soutenue par le Conseil national zéro déchet et J'aime manger, pas gaspiller Canada, ainsi que par d'autres partenaires mondiaux, tous travaillant en collaboration pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

Pour participer, les consommateurs canadiens peuvent suivre les mots-clics #MoinsJeterCestGagnant, #JaimeMangerPasGaspiller, ainsi que les comptes du Conseil national zéro déchet et de J'aime manger, pas gaspiller Canada sur les réseaux sociaux afin de découvrir chaque jour des astuces pour sauver les aliments.

Astuces pour éviter de gaspiller les restes :

1. Prévoyez la quantité qu'il faut. Au lieu d'accumuler les restes, faites preuve de prévoyance en planifiant vos repas. Planifiez un repas qui utilisera les restes.

2. Réchauffez-les, tout simplement. La façon la plus simple d'utiliser les restes est de les réchauffer pour le déjeuner, le dîner ou le souper.

3. Retravaillez les restes pour en faire un nouveau plat. Faites preuve de créativité et transformez vos restes en de nouvelles idées de repas.

4. Sachez bien conserver pour de meilleurs résultats. Savoir bien conserver, c'est la clé pour avoir des restes frais et propres à la consommation.

5. Congelez pour plus tard. Si vous ne pouvez pas consommer les restes rapidement, mettez-les au congélateur.

Citations de nos partenaires :

« Nous avons tous un rôle à jouer pour réduire le gaspillage alimentaire tout au long de l'année. La campagne de J'aime manger, pas gaspiller propose des façons simples et pertinentes pour modifier nos habitudes au quotidien. Réduire le gaspillage alimentaire permet notamment d'économiser, de réduire le volume de matières éliminées chaque année et de mieux protéger nos ressources. » Sonia Gagné, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC

« Avec l'augmentation des prix des aliments, l'insécurité alimentaire toujours plus grave et l'impact social, économique et environnemental de l'envoi d'aliments comestibles dans les sites d'enfouissement plutôt que dans les familles, JMPG est un programme opportun et important, et en y prenant part, les communautés de l'Alberta et d'ailleurs au Canada en bénéficieront. » Christina Seidel, directrice principale, Recycling Council of Alberta

« Nous sommes heureux de participer à la deuxième édition annuelle de la Semaine d'action contre le gaspillage alimentaire afin de sensibiliser les citoyens aux moyens et aux raisons de réduire les déchets alimentaires à la maison. Pour la Ville de Toronto, la réduction du gaspillage alimentaire s'inscrit dans notre stratégie de gestion des déchets à plus long terme, et tout le monde y gagne. Cela permet d'économiser, mais c'est aussi une action positive qui aide à protéger l'environnement. » - Matt Keliher, directeur municipal des services de gestion des déchets solides, Ville de Toronto

À propos de J'aime manger, pas gaspiller Canada

J'aime manger, pas gaspiller Canada est la ressource principale au pays dans la lutte contre le gaspillage alimentaire à la maison; en proposant des trucs et astuces simples et réalisables, nous aidons la population à maximiser leurs aliments et à moins gaspiller. La campagne J'aime manger, pas gaspiller Canada est dirigée et mise en œuvre par le Conseil national zéro déchet, en collaboration avec les partenaires de campagne suivants : la Ville de Toronto, la Ville de Vancouver, la Ville de Winnipeg, RECYC-QUÉBEC, Recycling Council of Alberta, le District régional de la capitale, Metro Vancouver, et un des principaux détaillants en alimentation au pays, Walmart Canada. www.lovefoodhatewaste.ca/fr

À propos du Conseil National Zéro Déchet

Fondé par Metro Vancouver, le Conseil national zéro déchet est une initiative d'avant-garde axée sur la transition du Canada vers une économie circulaire. Le Conseil regroupe les acteurs des milieux gouvernementaux, non gouvernementaux et commerciaux dans le but de promouvoir la réduction des déchets au Canada et d'optimiser les occasions économiques au profit de l'ensemble de la population canadienne. Chef de file en matière de prévention des pertes et du gaspillage alimentaires depuis 2012, le Conseil préconise les incitatifs fiscaux, les changements de politiques et l'adoption de meilleures pratiques. Sa Stratégie de lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaires au Canada définit des priorités d'actions pour les gouvernements, les commerces et les organisations communautaires. www.nzwc.ca

SOURCE Conseil National Zéro Déchet

