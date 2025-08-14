MONTRÉAL, le 14 août 2025 /CNW/ - En prévision du déploiement de grands projets prévus au Plan québécois des infrastructures (PQI), Atwill-Morin Échafaudage, division de la firme Atwill-Morin, se lance à l'assaut de nouveaux marchés, appuyée en cela par des investissements de plus de 2M $ consacrés à l'acquisition de nouveaux équipements de pointe et à l'embauche de personnel supplémentaire pour satisfaire la demande sans cesse croissante pour ce type de services spécialisés à l'industrie de la construction et des grands travaux.

Pour le nouveau directeur - Grand travaux et Infrastructures, Éric Landry, le Québec regorge de multiples futurs grands projets d’infrastructures au sein desquels Atwill-Morin Échafaudage pourra jouer un rôle-clé (Groupe CNW/Atwill-Morin Échafaudage)

C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui le président d'Atwill-Morin, Matthew Atwill-Morin, en précisant qu'un nouveau Directeur - Grands travaux Échafaudage, Éric Landry, venait d'être nommé à ce poste stratégique de l'entreprise qui se lance à l'assaut de nouveaux marchés, dans le domaine des grands travaux. La venue de monsieur Landry au sein de l'entreprise est alignée, notamment, sur une démarche d'obtention de contrats en marge des grands projets civils tels les ponts et infrastructures dont beaucoup sont rendus, selon les experts, en fin de fin utile.

Détenteur d'un Certificat en gestion Assurance qualité, Gestion logistique des matériaux et de la chaîne d'approvisionnement de l'ÉTS et d'un certificat en administration de l'École des sciences de la gestion ESG - UQAM, monsieur Landry a acquis une solide expertise en matière de gestion, de planification et d'administration de contrat, à titre, notamment de chargé de projets en échafaudage pour la réfection d'infrastructures urbaines majeures comme l'échangeur Turcot, le pont Jacques-Cartier et le Stade olympique, le CUSUM et plusieurs autres. Il a aussi œuvré dans le domaine des charpentes métalliques.

« L'arrivée d'Éric Landry nous donne un accès pragmatique à de nouveaux marchés dans le secteur des grands travaux qui risque de connaître une croissance importante au cours des prochains années avec des investissements publics prévus de 164 milliards de dollars (164G $) en marge du Plan Québécois des Infrastructures 2025-2035 du gouvernement du Québec » a dit monsieur Atwill-Morin.

Celui-ci s'est déclaré convaincu qu'Atwill-Morin Échafaudage serait appelée à jouer un rôle de premier plan dans l'encadrement sécuritaire de multiples grands travaux inscrits au tableau de bord du gouvernement québécois.

« Pour toute l'équipe, ça veut dire plus de volume et de revenus potentiels, sans compter le maintien et la création d'emplois, » a pour sa part indiqué le nouveau directeur, Éric Landry, en se félicitant d'avoir pu intégrer une grande entreprise qui cultive des valeurs familiales importantes en privilégiant la santé et la sécurité de son personnel, la rigueur, l'intégrité et la transparence dans l'exécution de ses mandats.

