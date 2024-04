MONTRÉAL, le 25 avril 2024 /CNW/ - La Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard ont fait appel à la grande firme montréalaise du secteur de la maçonnerie, du béton et des structures d'échafaudage pour redonner un air de jeunesse et de vigueur à 3 grands ensembles historiques et patrimoniaux.

Tant la Province House de l’Île-du-Prince-Édouard, que l'hôpital régional du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, de même que la célèbre Tour Martello-de-Carleton, de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick feront l’objet de travaux quasi-chirurgicaux afin de protéger le ca-ractère patrimonial et/ou communautaire de chacun des sites. (Groupe CNW/Groupe Atwill-Morin) Tant la Province House de l’Île-du-Prince-Édouard, que l'hôpital régional du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, de même que la célèbre Tour Martello-de-Carleton, de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick feront l’objet de travaux quasi-chirurgicaux afin de protéger le ca-ractère patrimonial et/ou communautaire de chacun des sites. (Groupe CNW/Groupe Atwill-Morin) Tant la Province House de l’Île-du-Prince-Édouard, que l'hôpital régional du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, de même que la célèbre Tour Martello-de-Carleton, de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick feront l’objet de travaux quasi-chirurgicaux afin de protéger le ca-ractère patrimonial et/ou communautaire de chacun des sites. (Groupe CNW/Groupe Atwill-Morin)

À l'Île-du-Prince-Édouard, le mythique bâtiment du « Province House » construit en 1847 au style néo-classique, fait actuellement l'objet d'une troisième phase de travaux de précision amorcés par Atwill-Morin qui souhaite lui conserver son caractère d'origine qui représentait le nec-plus-ultra des savoir-faire artisanaux de l'Île, au milieu du 19e siècle.

« Cet édifice iconique a été le théâtre, après tout, de la première conférence sur l'union des colonies en septembre 1864 ; conférence au cours de laquelle les représentants de l'Île-du-Prince-Édouard, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de la province du Canada y ont entamé les discussions qui ont mené à la Confédération en 1867 », a précisé le président d'Atwill-Morin, Matthew Atwill-Morin, en soulignant que cela méritait amplement que celui-ci puisse conserver son importance dans le paysage touristique et historique dans la vie publique de l'île.

Le tranchage de murs de brique ancestrale, la fabrication d'ouvertures dans les murs de maçonnerie porteuse pour le passage de conduits mécaniques, le remplacement de dallages de pierre dans les corridors intérieurs, ainsi que l'installation de pierre naturelle de type Wallace, en marge de l'assemblage des escaliers extérieurs, feront appel à des interventions de nature quasi chirurgicale. Les travaux devraient être complétés en prévision de l'hiver 2025.

En Nouvelle-Écosse, c'est l'hôpital régional du Cap-Breton, est le principal centre de référence et de traumatologie de l'île du Cap-Breton, dont la rénovation de l'enveloppe de bâtiment a été confiée à l'entreprise par le ministère de la Santé.

Des travaux de solidification de la maçonnerie, de rejointoiement et de remplacement de briques ponctuelles seront accompagnés de l'installation d'ancrages hélicoïdaux de type Hélifix : il s'agit, ici, de systèmes d'attaches murales spécialisées, de fixations structurelles et de réparation de maçonnerie. Le remplacement de scellant complètera l'échéancier des travaux qui seront complétés en juin prochain.

Finalement, c'est à la phase II de la réhabilitation de la célèbre Tour Martello-de-Carleton, de Saint-Jean, Nouveau-Brunswick qu'Atwill-Morin vient de s'attaquer avec le remplacement de la console en béton du fort, le rejointoiement et le remplacement du système de voute intérieur en briques, la restauration des joints de maçonnerie des escaliers d'issue intérieure, le remplacement du couronnement en granit, et la reproduction, conformes aux originales, de nouvelles pièces qui seront installées en divers endroits de la Tour. La dernière phase des travaux lancés en 2021 sera complétée en juin 2025.

Le président de la firme a conclu en affirmant spontanément que l'exécution de ces mandats dans les Maritimes consacrait le réel statut de leader d'Atwill-Morin, elle dont l'engagement de mission est d'être garants du passé, et bâtisseurs de l'avenir.

