MONTRÉAL, le 30 mai 2023 /CNW/ - Ce sont 30 travailleurs étrangers de divers horizons qui seront intégrés incessamment à l'effectif de plus de 1000 travailleurs d'Atwill-Morin, recrutés au cours des derniers mois. Une première cohorte de 11 travailleurs mexicains sera intégrée au cours du mois de mai au personnel de l'entreprise, après avoir été accueillie, formée et parfaitement orientée dans une perspective d'intégration permanente à la vie québécoise, aux mœurs, us et coutumes du Québec.

La première cohorte nouveaux travailleurs-arrivants d’origine mexicaine ont été intégrés, en formation et en immersion, au sein du personnel de l’usine de taille de pierres de maçonnerie d’Atwill-Morin, à Havelock, à un jet de pierre de la frontière de l’État de New-York. (Groupe CNW/Groupe Atwill-Morin) Les actionnaires d’Atwill-Morin se félicitent de cette initiative à succès en matière de recrutement international pour combler les besoins de main d’œuvre de l’entreprise. (Groupe CNW/Groupe Atwill-Morin)

Parmi ces 30 travailleurs, 14 sont des maçons et des bétonniers venant de France. À l'instar d'un (1) candidat britanique déjà en fonction depuis quelques mois, ceux-ci arriveront au cours du mois de juin et occuperont aussitôt leur poste respectif au sein de l'entreprise, tout comme deux (2) femmes d'origine nicaraguayenne, référées par un parent déjà employé chez Atwill-Morin qui, elles, prendront leurs fonctions dans le personnel administratif dès ce mois de mai. Un (1) ressortissant tunisien spécialisé en mécanique lourde se joint aussi à ce nouveau personnel.

C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui le vice-président exécutif d'Atwill-Morin, Me Nicolas Croteau qui a précisé que cet aboutissement commandé par la rareté de la main d'œuvre au Québec a été rendu possible à l'issue d'une longue et minutieuse démarche qui a fait place à deux missions en sol étranger : l'une en France en décembre 2022, l'autre au Royaume-Uni. Deux firmes de recrutement international sont intervenues au Mexique.

« Nous sommes plutôt fiers de cet accomplissement exceptionnel et très prometteur en termes de développement des expertises autant que de croissance, à une époque où la pénurie de main d'oeuvre affecte cruellement le développement et la productivité des entreprises » a dit pour sa part le président et chef de la direction, Matthew Atwill-Morin, pour qui ces travailleurs néo-québécois contribueront à combler les besoins laissés insatisfaits en raison d'un déplorable vacuum dans le bassin de main-d'œuvre.

Messieurs Atwill-Morin et Croteau ont précisé que, contrairement aux travailleurs du secteur agricole, ces nouvelles ressources humaines bénéficieront d'un visa de travail minimal de 2 ans, renouvelable. L'entreprise escompte bien en faire des travailleurs permanents qui pourront se développer et faire carrière en gravissant les échelons de l'entreprise qui est l'une des plus importantes du domaine dans l'Est du Canada.

Loin d'être livrés à eux-mêmes, ces nouveaux travailleurs étrangers sont pris en charge dès leur arrivée et bénéficient d'un encadrement et de ressources leur assurant un hébergement (logement) avec intégration à la vie de quartier, la reconnaissance de leurs compétences respectives, un accès à l'apprentissage du français, à la familiarisation de la culture québécoise ainsi qu'à l'apprentissage de toutes les obligations reliées notamment à l'observance des normes du travail et à la santé/sécurité dans les chantiers.

« Nous souhaitons que ces nouveaux arrivants deviennent de fiers Québécois dans un avenir rapproché tout en assumant un rôle d'ambassadeurs de l'entreprise et du Québec auprès de leurs communautés d'origine » ont renchéri messieurs Croteau et Atwill-Morin. Le déploiement de cette stratégie a commandé un important investissement, dans les six chiffres, mais l'entreprise s'est déclarée convaincue que cet investissement porterait des dividendes d'importance à moyen et long terme.

Atwill-Morin a œuvré en étroite collaboration avec la Commission de la construction du Québec (CCQ), avec trois firmes différentes de recrutement, une firme d'avocats coordonnées par un directeur interne spécialisé en ressources humaines afin de s'assurer de l'entière conformité des candidats au regard des équivalences en construction reconnues par la CCQ, des examens ASP Sécurité à distance et des équivalences de diplômes. L'entreprise prévoit, dans la foulée, recruter au moins 50 autres travailleurs mexicains, français et tunisiens sur l'horizon de 2024-2026.

Les dirigeants d'Atwill-Morin ont conclu en se disant persuadés que ce programme d'accueil et de relocalisation de travailleurs étrangers constitue l'une des clés permettant aux entreprises d'ici de combattre efficacement la pénurie de main d'œuvre tout en favorisant l'éclosion d'une nouvelle génération de travailleurs dans une industrie qui constitue l'une des principales assises de l'économie québécoise.

SOURCE Groupe Atwill-Morin

Renseignements: Source : Matthew Atwill-Morin - Président, Nicolas Croteau - Vice-président exécutif; Contact: Alexandre Dumas, Vice-président - Communication corporative, Cabinet de relations publiques National, 514 898-4636 (cellulaire), [email protected]