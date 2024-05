Attractivité des juridictions minières - LE QUÉBEC AU 5E RANG DES JURIDICTIONS LES PLUS ATTRACTIVES AU MONDE POUR LES INVESTISSEMENTS MINIERS

QUÉBEC, le 15 mai 2024 /CNW/ - À la suite de la publication du rapport de l'enquête annuelle de l'Institut Fraser sur l'attractivité des juridictions minières en regard de l'investissement en exploration, l'Association minière du Québec (AMQ) est heureuse de constater que le Québec demeure un lieu privilégié pour attirer les investisseurs. Classée 8e au monde (3e au Canada) l'an dernier, la province s'est hissée au 5e rang mondial (2e au Canada) cette année. Parmi les juridictions canadiennes, seule la Saskatchewan performe mieux que le Québec en occupant le 3e rang à l'échelle internationale (1er au Canada).

Selon les résultats de l'enquête, le Québec affiche de bonnes performances au niveau de l'indice de perception des politiques en se classant 6e au monde (3e au Canada) et 5e (2e au Canada) quant à l'indice du potentiel minéral selon les meilleures pratiques. L'AMQ accueille positivement ces résultats, car ils positionnent avantageusement le Québec à l'échelle mondiale. On peut le constater avec 36 projets miniers en développement actuellement dans la province.

Toutefois, une analyse plus détaillée indique que les répondants ont exprimé une inquiétude croissante, comparativement à la publication de l'enquête de 2023, quant à l'administration, l'interprétation et l'application de la réglementation existante et l'incertitude sur l'application de la réglementation environnementale :

Incertitude concernant l'administration, l'interprétation et l'application des réglementations existantes : 7 e au monde (4 e au Canada ) en 2023 à 17 e au monde (6 e au Canada ) en 2024.

au monde (4 au ) en 2023 à 17 au monde (6 au ) en 2024. Incertitude en regard de la réglementation environnementale : 19e au monde (4e au Canada ) en 2023 à 32e au monde (5e au Canada ) en 2024.

Selon l'AMQ, cette incertitude n'est certes pas étrangère aux débats au cours de la dernière année concernant l'accès au territoire pour l'exploration minière, la mise en vigueur de la nouvelle autorisation pour les travaux d'exploration à impacts et aux démarches entreprises par le gouvernement du Québec en vue de modifier la Loi sur les mines.

Citations

« Les résultats de cette enquête démontrent l'intérêt des investisseurs pour développer des projets miniers au Québec. La province a tous les ingrédients pour demeurer l'une des meilleures juridictions au monde pour que se développe une industrie minière forte. Maintenant, reste à voir quels impacts auront les prochaines modifications à la Loi sur les mines en regard au positionnement du Québec. »

- Josée Méthot, Présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 187 emplois et des activités totalisant 11,7 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de l'année 2020, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise engagée, responsable et innovante.

SOURCE Association minière du Québec

Renseignements: Source : Martin Bureau, Directeur, Communications stratégiques et affaires publiques, Association minière du Québec, Tél. : (418) 657-2016, poste 110, Courriel : [email protected]